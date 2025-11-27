ETV Bharat / state

शराब पार्टी के बाद युवक को नग्न कर बेरहमी से मारपीट, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्टिव

भोपाल में एक युवक को नंगा कर मारपीट करने का मामला आया सामने. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपियों की कर रही तलाश.

BHOPAL YOUNG MAN BRUTALLY BEATEN
शराब पार्टी के बाद युवक को नग्न कर बेरहमी से मारपीट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 4:08 PM IST

2 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराधों के ग्राफ से चिंतित मुख्यमंत्री बीते मंगलवार को खुद ही पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और कानून व्यवस्था को सख्त बनाए रखने के निर्देश दिए थे. इसके बाद भी अपराध के मामलों में इजाफा हो रहा है. हाल में ही एक युवक को नग्न कर उसके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है. यह घटना भोपाल ग्रामीण में आने वाले परवलिया सड़क थाना क्षेत्र की बताई जा रही है.

एफआईआर दर्ज, आरोपी की तलाश जारी

परवलिया थाना प्रभारी रोहित नागर ने बताया कि "यह घटना बीते 11 नवंबर की बताई जा रही है. वीडियो वायरल होने के बाद हमने स्वतः संज्ञान लिया और पहले फरियादी की पहचान की. इसके बाद बुधवार को फरियादी को थाने बुलाकर बयान दर्ज किए और आरोपी के खिलाफ मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है." थाना प्रभारी ने बताया कि "आरोपी को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसकी सर्चिंग के लिए अलग-अलग टीमें लगाई गई हैं."

'शराब पार्टी के बाद हुआ विवाद'

थाना प्रभारी रोहित नागर ने कहा कि "फरियादी ने अपने बयान में बताया है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से पहचानते हैं. घटना वाली रात दोनों साथ में बैठकर शराब पी रहे थे. इस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. जिसके बाद आरोपी ने फरियादी को नग्न कर उसके साथ मारपीट की. इसका वीडियो भी बनाया और बाद में इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इसमें वीडियो बनाने वाले व्यक्ति की पहचान भी की जा रही है."

मेडिकल रिपोर्ट के बाद बढ़ सकती हैं धाराएं

पुलिसकर्मियों ने बताया कि घटना को करीब 15 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं. हालांकि थाने में एफआईआर दर्ज करने के साथ ही फरियादी का मेडिकल कराया गया है. उसके प्राइवेट पार्ट की सोनोग्राफी कराई गई है. यदि इसमें कुछ गंभीर चोट नजर आती है तो एफआईआर में और धाराएं बढ़ाई जाएंगी.

