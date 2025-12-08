ETV Bharat / state

अमन खान फिर बना शुभम, भोपाल में 3 साल बाद युवक की हिंदू धर्म में घरवापसी

राजधानी भोपाल के गुफा मंदिर में विधिविधान से एक युवक की हिंदू धर्म में वापसी. युवक को पुलिस सुरक्षा मिली.

AMAN KHAN BECOMES SHUBHAM
युवती के प्रेम में बना था अमन खान, अब फिर शुभम बना (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 6:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : युवती के प्रेम में घर परिवार छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने वाला अमन खान अब फिर शुभम बन गया है. मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने राजधानी भोपाल के गुफा मंदिर में धार्मिक विधि-विधान से घर वापसी कराई. इसके बाद उसे फिर से शुभम नाम दिया गया. युवक को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है. युवक शुभम ने कहा "उसने प्रताड़ित होकर जान देने का निर्णय कर लिया था, लेकिन घर वापसी से वह और उसका परिवार खुश है."

युवती के प्रेम में बना था अमन खान

भोपाल के रहने वाले शुभम गोस्वामी ने बताया "उसका एक मुस्लिम युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था. युवती के कहने पर वह धीरे-धीरे मुस्लिम रीति-रिवाज मानने लगा. बाद में शादी की बात आई तो उसके सामने मुस्लिम धर्म अपनाने की शर्त रखी गई. उसे गौमांस तक खिलाया गया. युवती के कहने पर उसे जमात में भेजा गया. लेकिन बाद में युवती के परिवार वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. वर्ष 2022 में युवती ने उस पर दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करा दिया और उसे जेल भेज दिया गया."

भोपाल में अमन खान से फिर बना शुभम (ETV BHARAT)

दुष्कर्म में जेल भिजवा दिया युवक को

पीड़ित युवक ने बताया "जेल से बाहर आने के बाद युवती ने उसका धर्म परिवर्तन कराया और उसका नाम शुभम से बदलकर अमन खान कर दिया गया. इसके बाद भी उसे प्रताड़ित किया जाता रहा. युवती ने भी उसका साथ छोड़ दिया. अब जाकर वह फिर घर वापस आ गया है." इस मामले में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने बताया "जनदर्शन कार्यक्रम में युवक ने मुझसे मुलाकात की थी. युवक ने पूरा घटनाक्रम बताया. मामले की पुलिस ने जांच की तो घटनाक्रम सही निकला."

Aman Khan becomes Shubham
हिंदू धर्म में वापसी के बाद शुभम (ETV BHARAT)

मंत्री से मिला था युवक, व्यथा सुनाई थी

मंत्री विश्वास सारंग ने बताया "युवक ने फिर घर वापसी की इच्छा जताई. युवक की इच्छा पर आज पूरे धार्मिक विधि विधान से युवक की घर वापसी कराई गई है. अब अमन खान फिर शुभम बन गया है." गुफा मंदिर के महंत रामप्रवेशदास जी ने बताया "घर वापसी के दौरान युवक का मुंडन कराकर उसका गंगाजल से स्नान कराया गया. पंचगव्य और पंचामृत पिलाया गया. गौ पूजन कराया गया. इसके बाद संकल्प कराया गया कि जो भी अपराध किया गया, वह फिर से नहीं करेगा. वह सनातन धर्म में ही रहेगा."

Aman Khan becomes Shubham
फिर से हिंदू बनने के बाद मंदिर में शरणागत (ETV BHARAT)

युवक की शिकायत पर 3 लोगों को जेल भेजा

महंत रामप्रवेशदास जी ने कहा "जो भी दूसरे धर्म में चले गए हैं, उनसे निवेदन हैं कि हमारे भाई हैं, चाहे कितने ही साल और पीढियां बीत गई हों, यदि वे फिर सनातन में वापसी करते हैं तो उन्हें हम गले से लगाएंगे." वहीं, इस मामले में फरियादी शुभम गोस्वामी की शिकायत पर भोपाल पुलिस युवती सहित 3 लोगों को पहले ही जेल भेज चुकी है. मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक "लव जिहाद के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है. ऐसे कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे प्रकरणों में पीड़ितों को कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है."

TAGGED:

BHOPAL YOUTH RETURNS HINDUISM
ACCEPT HINDUISM AFTER 3 YEARS
RELIGIOUS CONVERSION CASES
VISHWAS SARANG HELP YOUTH
AMAN KHAN BECOMES SHUBHAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.