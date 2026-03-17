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तनाव, एंजाइटी और मूड स्विंग्स को ऐसे कंट्रोल करता है योग, योगिनी कॉन्फ्रेंस में जुटे देश दुनिया के योग साधक

भोपाल में योगिनी कॉन्फ्रेंस में योग के परिवार को बढ़ाने की अपील, मानसिक सेहत के सामने आ रही चुनौतियों और उपचार पर हुआ मंथन.

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योग के विस्तार का दिया लक्ष्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 6:29 PM IST

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भोपाल: आज की लाइफ स्टाइल में बहुत रफ्तार से जो बढ़ा है, वो है तनाव और एंजाइटी. सीधे तौर पर इसे बीमारी न कहें, लेकिन ये बीमारियों की बुनियाद तो है. मेनोपॉज से गुजर रही महिलाओं में बढ़ती झुझलाहट की संभाल कैसे हो. केवल शारीरिक स्वास्थय नहीं, अब एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और एंगर के साथ चिंता मानसिक सेहत की भी है. पुरुषों के साथ बच्चों को भी घेर रही अनिद्रा की बीमारी क्या बिना स्लीपिंग पिल्स के भी संभाली जा सकती है.

ये तमाम सवाल थे और रोग की बुनियाद बन जाने वाले ऐसे शारीरिक और मानसिक विकारों को योग से कैसे खत्म किया जाए. इस पर भोपाल में हुई छठवीं अंतर्राष्ट्रीय योगनी कॉन्फ्रेंस. अवार्ड सेरेमनी में जुटी थीं देश ही नहीं दुनिया की वो हस्तियां जो युद्ध की विभीषिका पर खड़ी दुनिया में योग से शांति संतुलन और सद्भाव का संदेश दे रही थीं. इस कॉन्फ्रेंस में शारीरिक और मानसिक सेहत के सामने आ रही चुनौतियों और योग से उसके उपचार पर 2 दिन लगातार मंथन हुआ.

Bhopal yoga Effect on health
योगिनी कॉन्फ्रेंस में योग के परिवार को बढ़ाने की अपील (ETV Bharat)

योग के इस परिवार को बढ़ाइए..,रोग के प्रकार के साथ बदले योग

भोपाल में हुई अंतर्राष्ट्रीय योगिनी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट योगा एंड नैचरोपैथी के पूर्व निदेशक डॉ. ईश्वर वसावा रेड्डी ने कहा कि "21 जून को औपचारिक दिवस के तौर पर न लिया जाए. योग हर जीवन में हर दिन का अभ्यास बनें. योग का परिवार बढ़े, इस ओर ध्यान देना है. कौन से अभ्यास हैं, जो तनाव को नियंत्रित करते हैं. कैसे निद्रा बेहतर हो सकती है. समाज को आवश्यक्ता के अनुरूप योगासन का अभ्यास कराया जाना चाहिए."

योग के विस्तार का दिया लक्ष्य

महिलाओं के मैनोपॉज के दौरान बढ़ने वाली एंजाइटी का उल्लेख करते हुए डॉ. ईश्वर वसावा रेड्डी ने कहा कि "कैसे योग के जरिए इसे (एंजाइटी) संभाला जा सकता है. योग कैसे मानसिक शांति धैर्य बढ़ाता है, ये अभ्यास जरूरी है." उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों से और विदेशों से आए योग आचार्यों को संबोधित करते हुए कहा कि "ये अवार्ड आपके अब तक के कार्यों का उल्लेखीय योगदान है. लेकिन योगा में आप क्या नया करते हैं. कैसे भारत के आध्यात्म और योगा को आप और विस्तार तक ले जाते हैं. ये आपके सामने नया लक्ष्य होना चाहिए."

Bhopal yoga controls anxiety
योग के परिवार को बढ़ाने की अपील (ETV Bharat)

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की आर्थिक सलाहकार रेणुका मिश्रा ने बताया कि "किस तरह से उनके पिता जो कि एक वैद्य हैं, उनके संस्कार के साथ वे योग और नैचरोपैथी से जुड़ पाईं."

दुनिया की ये हस्तियां जो भारत के योग की एम्बेसडर बनीं

अंतराष्ट्रीय योगिनी कॉन्फ्रेंस में भारत के साथ दुनिया के उन चेहरों ने भी भागीदारी की, जो योग को आव्हान से ज्यादा आंदोलन बनाए हुए हैं. इसमें दक्षिण कोरिया से आई आरयोंग चाई हंतके के अलावा सिंगापुर से आई एस सुचित्रा भी थीं और मस्कट से भारत और भोपाल पहुंचीं सुजाता मुरली भी. लंदन से आईं डॉ. लूसी गेस्ट जो योग और आध्यात्म की बदौलत अब साध्वी दिव्य प्रभा हो चुकी हैं.

भारतीय योगिनी महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. आर एच लता ने इस मौके पर कहा कि "योगिनी कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये बताती है कि भारत के योग आध्यात्म की ओर पूरी दुनिया देख रही है. मानसिक शांति और स्वास्थ्य के लिए योग को अपना रही है."

Bhopal yogini conference
मानसिक सेहत के सामने आ रही चुनौतियों और उपचार पर मंथन (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि "यही वजह है कि हमारे इस आयोजन में सुदूर लंदन से लेकर मध्य प्रदेश के कटनी जिले तक की सहभागिता थी और हमने देश के करीब हर राज्य जिले और दुनिया के योग के क्षेत्र में काम कर रहे सभी योगाचार्य और योगिनियों को एक साझा मंच पर लाये थे." उन्होने बताया कि " भारतीय योगिनी महासंघ अगले वर्ष ये आयोजन सिक्किम में करेगा."

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