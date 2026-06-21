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प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों से गूंजा योग का वैश्विक संदेश, योग फॉर हेल्दी एजिंग’ रहा थीम

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर योग का हुआ आयोजन, योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई कार्यक्रम की थीम.

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योग फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर हुआ योग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 11:10 PM IST

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भोपाल: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, में राज्य स्तरीय योग दिवस का आयोजन किया गया. योग फॉर हेल्दी एजिंग’ थीम पर किए गए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया.

कार्यक्रम के दौरान कोलकाता पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को सुना गया. संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने योग को विश्व शांति और बेहतर भविष्य के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि योग सबको जोड़ता है, सबको साथ लाता है और जब योग हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है, तब वह मानवीय एकता का आधार बनता है. योग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है.

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सभी पर्यटन स्थलों तक पहुंचा योग का संदेश (ETV Bharat)

योग अपनाएं, स्वस्थ और संतुलित जीवन पाएं

कार्याक्रम में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के प्रबंध संचालक एवं पर्यटन सचिव डॉ. इलैयाराजा टी. ने कहा, "मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग योग को केवल स्वास्थ्य गतिविधि नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं जीवन मूल्यों से जुड़ी समृद्ध विरासत के रूप में विकसित करने के लिए लगातार प्रयास किय जा रहे है. योग हमें अनुशासन, आत्मविश्वास और जीवन जीने की श्रेष्ठ कला सिखाता है."

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अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (ETV Bharat)

योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई कार्यक्रम की थीम

पर्यटन बोर्ड के अधिकारियों के साथ सेवा समिति वृद्धाश्रम के बुजुर्गों ने भी उत्साह से योगाभ्यास किया. 12वें इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ‘योग फॉर हेल्दी एजिंग’ थीम रखी गई. इस दौरान सामूहिक योग सत्र में संत हिरदाराम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की प्रशिक्षित टीम द्वारा मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को योग कराया गया. आयुष विभाग के द्वारा योग प्रोटोकॉल के तहत योग सत्र में प्रारंभिक प्रार्थना, सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान तथा समापन प्रार्थना का अभ्यास कराया गया.

योग का यह कार्यक्रम

प्रदेश के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन द्वारा कराया गया, इसमें लोगो ने योग किया. पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों ने बोट क्लब पर योगाभ्यास किया. इसी तरह खजुराहो, सांची, उदयगिरी, ग्वालियर के किले, इंदौर की 56 दुकान, तामिया आदि पर्यटन स्थलों में "योग फॉर हेल्दी एजिंग" थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में छात्राओं को योग कराया गया.

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