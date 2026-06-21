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रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर थमे कदम, सैकड़ों यात्रियों और कर्मचारियों ने किया योगा

देशभर मे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पहली बार रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम "योग फॉर हेल्दी एजिंग" रखी गई है, जिसका उद्देश्य हर आयु वर्ग के लोगों को योग के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करना है.

भोपाल: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देशभर में उत्साह, ऊर्जा और जनभागीदारी के साथ योग कार्यक्रम आयोजित किए गए. इसी क्रम में राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर पहली बार एक वृहद योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसने यात्रियों और रेलवे से जुड़े कर्मचारियों के बीच विशेष आकर्षण पैदा किया.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भी हुए शामिल

कार्यक्रम में रेलवे सुरक्षा बल, शासकीय रेलवे पुलिस, बेल्डर, कुली, पॉइंट्समैन, ऑटो रिक्शा चालक, रेलवे कर्मचारी और रेल सेवाओं से जुड़े विभिन्न वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. सभी ने सामूहिक रूप से योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया. इस विशेष आयोजन में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजाबाबू सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे.

रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पहली बार योगाभ्यास (ETV Bharat)

योग केवल पार्कों और सभागारों तक सीमित नहीं

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजाबाबू सिंह ने कहा, "योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक समग्र पद्धति है, जो व्यक्ति को तनावमुक्त, ऊर्जावान और सकारात्मक बनाती है. नियमित योगाभ्यास से बढ़ती उम्र में भी व्यक्ति स्वस्थ, सक्रिय और आत्मनिर्भर बना रह सकता है. देश को स्वस्थ्य रखने का इससे अच्छा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता. रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जैसे व्यस्त और आधुनिक रेलवे परिसर में पहली बार आयोजित यह कार्यक्रम एक नई पहल के रूप में सामने आया है. रेलवे प्रशासन ने इस आयोजन के जरिए यह संदेश देने का प्रयास किया कि योग केवल पार्कों और सभागारों तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर भी इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जा सकता है."

कार्यक्रम के दौरान रेलवे परिसर में अनुशासन, सामूहिक सहभागिता और सकारात्मक ऊर्जा का अनूठा वातावरण देखने को मिला. यात्रियों ने भी इस पहल की सराहना की और कई लोगों ने योग के महत्व को समझते हुए नियमित रूप से इसे अपनाने का संकल्प लिया.

बुरहानपुर में ताप्ती नदी के राजघाट पर लोगों ने किया योग (ETV Bharat)

बुरहानपुर में भी योग की धूम

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया. ताप्ती नदी के राजघाट पर प्रशासनिक अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों और स्कूली बच्चों ने योगाभ्यास किया. इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में खंडवा-बुरहानपुर लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने शिरकत की. इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अर्चना चिटनीस, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, महापौर माधुरी पटेल और कलेक्टर हर्ष सिंह सहित पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी भी मौजूद रहे.