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भोपाल के दिनेश ने खड़ी की 1400 योग गुरुओं की फौज, 1000 गांवों में गाढ़े फिटनेस के झंडे

वे कहते हैं कि, ''योग को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए वे हर साल बारिश के मौसम में जिले के सरकारी योग प्रभारी, विकासखंड योग सह प्रभारी, योग क्लब प्रभारियों और सदस्यों की मदद से 15 हजार से ज्यादा पौधों का रोपण कराया जाता है. योग को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जिले के एक हजार से ज्यादा गांवों में ग्राम योग समितियों का गठन किया गया, इनके जरिए ग्रामीण क्षेत्रा में स्वास्थ्य जागरूकता और योगाभ्यास की नई दिशा मिली है.

योग को एक हजार गांवों से जोड़ा योग को लोगों के जीवन में योग का अहम हिस्सा बनाने की दिशा में दिनेश चावणकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. भोपाल के जिला योग प्रभारी रहे दिनेश चावणकर राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए अभी तक 1400 से ज्यादा टीचर्स और 600 से जयादा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को योग प्रशिक्षण देते हैं. वे कहते हैं कि, ''इन टीचर्स के माध्यम से प्रदेश भर के स्कूलों के छात्र-छात्राओं तक योग का संदेश पहुंच रहा है.''

भोपाल: योग सिर्फ स्वस्थ्य शरीर नहीं, बल्कि स्वस्थ मन का सफल मंत्र देता है. योग को गांव-गांव तक पहुंचाने की दिशा में कई लोग काम रहे हैं, ऐसे ही एक शख्स हैं भोपाल के दिनेश चावणकर. जिन्होंने करीब एक हजार गांवों तक योग को पहुंचाने का काम किया है. वे हर साल करीबन 1400 से ज्यादा टीचर्स को योग का प्रशिक्षण देते हैं. उधर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर में योग के कार्यक्रम हुए. राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर में योग किया. जबकि केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में योग किया.

प्रदेश भर में हुए कार्यक्रम

उधर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश भर में योग कार्यक्रम हुए. इस बार प्रदेश में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु भी योग कार्यक्रम में शामिल हुई. उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड पर योगाभ्यास किया. उधर केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के केन्द्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र में योग अभ्यास किया. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बैतूल के हॉकी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण को सुना और फिर योग अभ्यास किया. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भोपाल के मयूर पार्क में योग किया.

भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने किया योग (ETV Bharat)

सतना में योग दिवस की धूम

12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सतना के वेंकट क्रमांक 1 विद्यालय में योग दिवस मनाया गया है. जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव प्रसारण के साथ योग के आसान किए गए. इस आयोजन में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, जिला कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस, एसपी हंसराज सिंह, महापौर योगेश ताम्रकार, एवं अधिकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सहित छात्र छात्राएं शामिल हुए.

योग हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है. योग करने से हर व्यक्ति शारीरिक के साथ-साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है. सतना में योग कार्यक्रम में योग के अलग-अलग आसन किए गए. विद्यालय के छात्र-छात्राओं सहित अधिकारी कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुए. मुख्य रूप से मध्य प्रदेश शासन की राज्य मंत्री ने योग दिवस को लेकर देशवासी सहित प्रदेश वासियों को योग को लेकर एक संदेश दिया है.

राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने किया योग (ETV Bharat)

योग मनुष्य के जीने का तौर तरीका तय करता है

राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा कि, ''योग शारीरिक के साथ अंतरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है. भारतीय परंपरा में योग का बड़ा महत्व है. इसी वजह से हम योग को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सेलिब्रेट करते हैं. बल्कि ये सेलिब्रेशन नहीं ये मनुष्य के जीने का तौर तरीका तय करता है. साथ ही योग उस व्यक्ति के कार्य और लंबे समय तक स्वास्थ्य जीवन को तय करता है. मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि जो लोग योग से जुड़े हैं, उनके लिए यह निश्चित तौर पर फलदाई है और जो भी योग से दूर है आज से वह इसकी शुरुआत करे. साथ ही इसके प्रयास से अपने शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के साथ उसका अनुभव लें.''