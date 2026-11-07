अकाल मृत्यु रोकने नरक चतुर्दशी को दीपदान, भोपाल के यमदेव मंदिर में चढ़ते हैं छाता और लाठी
भोपाल के लखेरापुरा बाजार में है यमदेव का मंदिर. नरक चतुर्दशी के दिन रात 3 बजे तक होता है दीपदान. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 6:44 PM IST
भोपाल: 200 साल पुराने मंदिर में विराजे हैं यमदेव. पुराने भोपाल के लखेरापुरा बाजार की तंग गलियों में 200 साल पहले चौरसिया समाज ने श्रीराम मंदिर की स्थापना की थी. उसी समय से इस मंदिर में यमदेव भी विराजे हैं. मंदिर की खासियत है कि हर वर्ष दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्देशी की रात्रि यहां विशेष पूजन होता है.
मृत्यु के देव यम को यहां समर्पित किया जाता है दीप और ये सिलसिला तड़के तक चलता है. भगवान यम को यहां समर्पित किए जाते हैं कंबल, छाता, उड़द, तेल तिल और लाठी. 3 पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा कर रहे पुजारी शरद कश्यप का कहना है कि केवल भोपाल नहीं पूरे मध्य प्रदेश में धर्मराज का ये इकलौता मंदिर है. आखिरी समय में कष्ट के बिना मुक्ति की प्रार्थना के लिए लोग यहां आते हैं.
भोपाल में अकेला यम का मंदिर, क्यों चढ़ता है छाता, लाठी
नवाबों के दौर से भोपाल में जो मंदिर हैं उनमें से एक मंदिर यमदेव का भी है. लखेरापुरा की तंग गलियों से गुजरने के बाद इस मंदिर का पता मिलता है. चौरसिया समाज श्रीराम मंदिर के तौर पर विख्यात इस मंदिर की एक खासियत ये भी है कि यहां धर्मराज यमदेव विराजे हैं. इनकी स्थापना भी मंदिर की स्थापना के समय ही हो गई थी.
3 पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा कर रहे पुजारी शरद कश्यप बताते हैं, "भोपाल ही नहीं मध्य प्रदेश का अकेला मंदिर है जहां पर यम विराजे हैं. बाकी देवी देवताओं से जीवन की यश की स्वास्थ्य की कामना करते हैं लोग लेकिन यम देव से प्रार्थना की जाती है कि प्रभु जीवन के अंतिम क्षण में मुक्ति बिना कष्ट के दें.
इस दिन मंदिर में खास तौर पर दीप दान और यम भगवान को चढ़ने वाले खास चीजें जिसमें कंबल, छाता, उड़द, तेल दिल, लाठी शामिल है. जिस एक लाठी के सहारे हमारी नैया पार होनी है. वो लाठी हमारे कर्म हैं. उसी का न्याय करते हैं धर्मराज. ये सब चढ़ाए जाते हैं. दीपदान शाम 7 बजे से शुरु होता है और रात्रि 3 बजे तक होता है. इस पूजा का एक ही उद्देश्य है कि अकाल मृत्यु ना हो . मृत्यु का भय ना रहे."
'जो मृत्यु के बाद संभालेंगे उनका पूजन जरुरी'
इस मंदिर में आई आस्था अग्रवाल बीते कई नरक चतुर्दशी से यहां पूजन के लिए आती हैं. वे कहती हैं, "जीवन की नहीं यहां मृत्यु के बाद की कामना लिए लोग आते हैं. मृत्यु के बाद का जीवन कष्टदायी ना हो. मैं तो कई वर्षों से यहां पर पूजन के लिए आ रही हूं. भगवान को काली वस्तुओं का ही दान किया जाता है. अकाल मृत्यु का भय यहां आने के बाद खत्म हो जाता है. आज साल भर का सबसे बड़ा दिन है. आज धर्मराज जी का दिन है. वही पार लगाने वाले हैं. वे ही हमें मोक्ष प्रदान करते हैं."
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आजादी के पहले हो गई थी स्थापना
भोपाल के इस श्रीराम मंदिर की गिनती भी उन मंदिरों में होती है जिनकी स्थापना आजादी से पहले हो गई थी. ये भोपाल के एतिहासिक मंदिरों में से एक माना जाता है. लेकिन आज भी पुराने भोपाल से बाहर कम लोगों को पता है कि उनके शहर में यमदेवता का भी कोई मंदिर है.