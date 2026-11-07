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अकाल मृत्यु रोकने नरक चतुर्दशी को दीपदान, भोपाल के यमदेव मंदिर में चढ़ते हैं छाता और लाठी

भोपाल के लखेरापुरा बाजार में है यमदेव का मंदिर ( ETV Bharat GFX )

भोपाल: 200 साल पुराने मंदिर में विराजे हैं यमदेव. पुराने भोपाल के लखेरापुरा बाजार की तंग गलियों में 200 साल पहले चौरसिया समाज ने श्रीराम मंदिर की स्थापना की थी. उसी समय से इस मंदिर में यमदेव भी विराजे हैं. मंदिर की खासियत है कि हर वर्ष दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्देशी की रात्रि यहां विशेष पूजन होता है.

मृत्यु के देव यम को यहां समर्पित किया जाता है दीप और ये सिलसिला तड़के तक चलता है. भगवान यम को यहां समर्पित किए जाते हैं कंबल, छाता, उड़द, तेल तिल और लाठी. 3 पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा कर रहे पुजारी शरद कश्यप का कहना है कि केवल भोपाल नहीं पूरे मध्य प्रदेश में धर्मराज का ये इकलौता मंदिर है. आखिरी समय में कष्ट के बिना मुक्ति की प्रार्थना के लिए लोग यहां आते हैं.