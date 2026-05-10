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कहीं सख्ती, तो कहीं ममता का संसार, भोपाल की सुपर कॉप मॉम्स के संघर्ष की कहानी

13 साल से पुलिस सेवा में तैनात अनीता दांगी और वंदना उइके के बच्चे कई बार अपनी मां के साथ थाने पहुंचते हैं. दोनों के पति प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं. ऐसे में बच्ची को संभालने वाला घर पर कोई नहीं होता है. जिससे स्कूल की छुट्टी वाले दिन कई बार उन्हें बच्चों को अपने साथ थाने में लेकर आना पड़ता है.

भोपाल: शहर के थानों में इन दिनों सिर्फ केस डायरी और वायरलेस की आवाजें ही नहीं गूंजती, बल्कि मासूम बच्चों की खिलखिलाहट भी सुनाई देती है. मदर्स डे पर एक ऐसी कहानी सामने आई है, जो ये बताती है कि मां का कर्तव्य और खाकी का फर्ज दोनों साथ-साथ निभाए जा सकते हैं. वहीं, दूसरी ओर वृद्धाश्रम में अपनों के इंतजार में बुढ़ापा गुजार रही मां की कहानी भी है.

मां का कर्तव्य और खाकी का फर्ज दोनों एकसाथ (ETV Bharat)

इस दौरान मां की नजर केस फाइल पर होती है, लेकिन कान हमेशा बेटे की आवाज पर टिके रहते हैं. अनीता और वंदना जहां एक ओर थाने में अपराधियों के साथ सख्ती से पेश आतीं हैं, वहीं, दूसरी ओर बच्चों को गोद में उठा कर ममता लुटाती हैं. इसके साथ ही उन्हें घर के काम भी करने पड़ते हैं.

घर, अस्पताल और थाना तीनों जगह की संभालती हैं जिम्मेदारी

आरक्षक वंदना उइके बताते हैं कि "वह अपने 7 साल के बेटे चिराग की परवरिश के साथ-साथ गंभीर रूप से बीमार सास की देखभाल भी कर रही हैं. सास को अक्सर इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ता है. वहीं, पति निजी नौकरी में हैं, इसलिए परिवार की अन्य कई जिम्मेदारियां भी अकेले वंदना के कंधों पर ही आ जाती हैं. स्कूल की छुट्टियों में चिराग पूरा दिन थाने में मां के साथ रहता है. कभी मां केस की जानकारी लिख रही होती हैं, तो कभी वायरलेस पर संदेश सुन रही होती हैं. इसी बीच बेटे को खाना खिलाना और उसकी पढ़ाई का ध्यान रखना भी जारी रहता है.

मदर्स डे पर अपनो का इंतजार करती मां (ETV Bharat)

वृद्धाश्रम में अपनों का इंतजार करती मां

मां अपने बच्चों को पालने के लिए हर संघर्ष को गले लगा लेती है. लेकिन जब उन्हें अपने बच्चों का सहारा चाहिए होता है, तो कई लोग अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं. मदर्स-डे पर आसरा वृद्ध आश्रम में मां अपनों के इंतजार में वृद्धाश्रम की चौखट निहार रही हैं. वृद्धाश्रम में जब ईटीवी भारत ने माताओं से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि "बेटे के लिए मंदिरों में माथा टेका था, मन्नतें मांगी थीं, अपनी भूख मारकर बच्चों का पेट भरा था, लेकिन आज वही बेटा हमें अपने घर से दूर छोड़ दिया है."

मदर्स डे पर आश्रम संचालिका ने बांटे आइसक्रीम (ETV Bharat)

मदर्स डे पर आश्रम संचालिका ने बांटा आइसक्रीम

आसरा वृद्ध आश्रम की संचालिका शबाना मसी ने कहा, "रहने और खाने की सुविधा तो मिल रही है, लेकिन मां के दिल में जो खालीपन है, उसे कोई सुविधा नहीं भर सकती. गांधी भवन ट्रस्ट की ओर से यह आश्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें 48 माताएं रह रही हैं. मुझे भी इससे अपनी मां का प्यार मिलता है, आज मदर्स डे स्पेशल पर आइसक्रीम खिलाकर उनके साथ ये स्पेशल दिन मनाया है."