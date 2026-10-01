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'जली जैसे हम कड़के अंदर कर लो अपने लड़के' भोपाल में गांधी जयंती पर पैट्रीआर्की के खिलाफ मार्च

पैट्रीआर्की के खिलाफ मार्च की तैयारी करती महिलाएं ( ETV BHARAT )

भोपाल : वो एक पोस्टर पर लिख रही हैं -बिजली जैसे हम कड़के, अंदर कर लो अपने लड़के' अब ना जीएंगे डर में बेटा जी जाओ घर में. लड़की भाग गई...करेक्ट इट जाग गई. आधी आबादी पूरा हक, ना कोई पाबंदी ना कोई शक....भोपाल में जुटी राजधानी के अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों से आई ये लड़कियां दो अक्टूबर गांधी जयंती पर निकाले जाने वाले मार्च की तैयारी कर रही हैं.