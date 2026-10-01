'जली जैसे हम कड़के अंदर कर लो अपने लड़के' भोपाल में गांधी जयंती पर पैट्रीआर्की के खिलाफ मार्च
भोपाल में भी महिलाओं ने अपने अधिकारों व समानता की मांग उठाई. पितृसत्ता के खिलाफ उतरेंगी सड़कों पर. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 6:59 PM IST
भोपाल : वो एक पोस्टर पर लिख रही हैं -बिजली जैसे हम कड़के, अंदर कर लो अपने लड़के' अब ना जीएंगे डर में बेटा जी जाओ घर में. लड़की भाग गई...करेक्ट इट जाग गई. आधी आबादी पूरा हक, ना कोई पाबंदी ना कोई शक....भोपाल में जुटी राजधानी के अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों से आई ये लड़कियां दो अक्टूबर गांधी जयंती पर निकाले जाने वाले मार्च की तैयारी कर रही हैं.
ये मार्च दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस प्रोटेस्ट का एक्सटेंशन है, जिसमें राजधानी दिल्ली में महिलाओं के साथ बढ़ी अपराध की घटनाओं के बाद बड़ी तादाद में छात्राएं विरोध में सड़क पर आई थीं. दो अक्टूबर को ये वूमन सोलिडेटरी मार्च पुराने और नए भोपाल को जोड़ने वाले ढाई किलोमीटर के रास्ते से गुजरेगा.
सड़कें भी हमारी हैं, रात भी हमारी है..ये मार्च हमारा ऐलान है
मार्च को लीड कर रही रेवा कहती हैं "आप देख रहे हैं कि डीयू की लड़कियां सड़कों पर उतर आई हैं. अपनी सेफ्टी की मांग पर. बाकी शहरों में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं. देशभर की सड़कों पर लड़कियां सामने आ रही हैं तो भोपाल की लड़कियां क्यों नहीं. हम इस शहर का माहौल बदलना चाहते हैं. हम रात पर, सड़क पर अपनी फ्रीडम रीक्लेम करेंगे. कुछ दिन पहले मेरी दोस्त से बात हो रही थी, वो कह रही थी कि लड़कियों का हालात बदलेंगे क्या? तो मैंने उसे कहा कि कोई और ऑप्शन नहीं है बदलना पड़ेगा. हमारी प्रॉब्लम है हम निपटेंगे लेकिन अब हम खुद को छोटा नहीं करेंगे. जैसे हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वैसा करेंगे."
रेवा कहती हैं "समाज को ही बदलना प़ड़ेगा. पितृसत्ता को हम तोड़कर रहेंगे. इसलिए मैने लिखा है कि. मॉय फेवरेट सीजन इज़ फॉलिंग पैट्रीयार्की." मार्च में भाग लेने की तैयारी कर रही शिवानी कहती हैं "पितृसत्ता से ही कहीं न कहीं महिलाओं को जोड़ दिया जाता है. हम लोगों को जन्म देते हैं. हमें कोई नहीं बता सकता कि हम कहां जा सकते हैं और कहां नहीं, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं."
सारी गालियां स्त्री संबंधों पर ही क्यों ?
फिल्ममेकर शोभिता सवाल करती हैं और पूछती हैं "ये बताइए कि सारी गालियां महिलाओं के रिश्तों पर क्यों हैं. यानि हमारी लैग्वेंज से लेकर कल्चर तक टिल्टेड है अगेंस्ट वुमन." वे कहती हैं मैं पुणे में रहती हूं. दस साल बाद भोपाल आई हूं. इस प्रोटेस्ट का हिस्सा इसलिए हूं कि इन दस सालों में भी कुछ नहीं बदला. तब भी यहां कपड़े देखकर लड़के पीछा करने लगते थे. अब भी यही हाल है. छेड़छाड़ का पैटर्न बदला हो लेकिन शिकार नहीं बदला. लेकिन अब बहुत हो गया हमें अपने अधिकारों के लिए खुद आगे आना है तो हम खड़े हैं."
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महिलाओं का मार्च कहां से कहां तक
महिलाओं का ये मार्च पुराने भोपाल से नए भोपाल की बीच की सड़क पर होगा. करीब ढाई किलोमीटर के इस मार्च का रूट कमला पार्क से गैमन इंडिया तक रखा गया है. कोई भी युवती या महिला जो अपने स्त्री होने पर गर्व करती है इस मार्च का हिस्सा बन सकती है. महिलाओं का नारा है 'बेटियों को इज़्ज़त का ठेका देना बंद करो, बेटों की सही सोच का प्रबंध करो.'
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