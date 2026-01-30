ETV Bharat / state

बेटी के शौक को बनाया बिजनेस प्लान, लाखों में कमाई कर रहीं प्रेमलता, कोविड में चली गई थी नौकरी

बेटी के शौक को बनाया बिजनेस प्लान (ETV Bharat)
Published : January 30, 2026 at 8:17 AM IST

भोपाल: कोविड-19 महामारी ने लाखों लोगों की नौकरियां छीन ली. कई परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया. ऐसे ही मुश्किल दौर में 55 वर्षीय प्रेमलता की जिंदगी भी अचानक बदल गई. एक एनजीओ में काम करने वाली प्रेमलता की नौकरी कोविड के दौरान चली गई. उम्र अधिक होने के कारण नई नौकरी मिलना आसान नहीं था. ऐसे में भविष्य को लेकर उनकी चिंता बढ़ने लगी थी, लेकिन इसी संकट के बीच उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी बेटी के शौक को ही अपना सहारा बनाया. आज वही फैसला उनकी पहचान बन गया है और वे सालाना 7 से 8 लाख रुपए का कारोबार कर रही हैं.

बेटी के शौक से मिली नई राह

प्रेमलता की बेटी पढ़ाई के दौरान बांस से हैंडीक्राफ्ट बनाने की ट्रेनिंग ले चुकी थी. इसके बाद उसने कन्नौज जाकर इत्र बनाने का भी प्रशिक्षण लिया. हालांकि पढ़ाई पूरी होने के बाद बेटी की अच्छी आईटी कंपनी में नौकरी लग गई और वह अपने प्रोफेशन में व्यस्त हो गई, लेकिन बांस से क्राफ्ट और इत्र बनाने का शौक उसके भीतर बना रहा. बेटी ने घर के एक कमरे में छोटा सा वर्कशाप तैयार किया था. खाली समय में प्रेमलता भी उसके साथ काम में हाथ बंटाती थी. इसी दौरान उन्हें भी हैंडीक्राफ्ट बनाने का अच्छा अनुभव हो गया.

प्रेमलता से ईटीवी भारत की बात (ETV Bharat)

कोविड में टूटी नौकरी, बढ़ी जिम्मेदारी

कोविड के समय जब प्रेमलता की नौकरी चली गई, तब परिवार की आर्थिक स्थिति डगमगा गई. 50 साल से अधिक उम्र होने के कारण दूसरी नौकरी मिलना बेहद मुश्किल था. कई जगह कोशिश की, लेकिन संतोषजनक अवसर नहीं मिला. तब उन्होंने निर्णय लिया कि बेटी के शौक और अपने अनुभव को ही व्यवसाय का रूप दिया जाए. यहीं से उनके आत्मनिर्भर बनने की कहानी शुरू हुई.

बांस के बैग बनाकर बेच रही प्रेमलता (ETV Bharat)

गेमचेंजर साबित हुई बेटी की यह सलाह

प्रेमलता ने बताया कि "व्यवसाय शुरू करने के शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी चुनौती बाजार की थी. प्रोडक्ट तैयार तो हो जाते थे, लेकिन उन्हें बेचने का रास्ता साफ नहीं था. शुरुआत में उन्होंने ट्रायबल विभाग द्वारा आयोजित मेलों में स्टाल लगाना शुरू किया. हालांकि महीने में एक-दो मेले ही मिल पाते थे और उससे सीमित कमाई होती थी. ऐसे में बिक्री नियमित नहीं हो पा रही थी. इसी दौरान बेटी ने उनके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफार्म पर बेचने की सलाह दी. यह सलाह उनके लिए गेम-चेंजर साबित हुई."

बांस से बने हैंडीक्राफ्ट (ETV Bharat)

ऑनलाइन प्लेटफार्म से बदली तस्वीर

ऑनलाइन बिक्री शुरू होते ही प्रेमलता के प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ने लगी. पहले जहां मेले का इंतजार करना पड़ता था, अब घर बैठे ऑर्डर मिलने लगे. इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले मेलों में भी बांस से बने उनके उत्पादों को अच्छा रिस्पान्स मिलने लगा. धीरे-धीरे कारोबार स्थिर होता गया और आय में लगातार वृद्धि होने लगी. काम अच्छा चलने लगा तो प्रेमलता ने श्रीश्री इंटरप्राइजेस के नाम से अपनी फर्म रजिस्टर्ड कराई.

इत्र भी बनाकर बेचती हैं प्रेमलता (ETV Bharat)

आज वे इसी नाम से अपना व्यवसाय चला रही हैं. बांस से बने कैरी बैग, चटाई, अगरबत्ती की डंडी, बच्चों के बैग, बॉटल बैग, लेडीज पर्स और डेकोरेटिव आइटम्स उनके प्रमुख उत्पाद हैं. इसके साथ ही वे प्राकृतिक तरीके से तैयार किया गया खास इत्र भी बनाती हैं, जिसकी खुशबू कई दिनों तक बनी रहती है और इसमें किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता.

प्राकृतिक वस्तुओं से ही बनाती है उत्पाद

प्रेमलता पॉलिथिन के उपयोग के सख्त खिलाफ हैं. वे अपने किसी भी प्रोडक्ट में पॉलिथिन का इस्तेमाल नहीं करतीं. उनका मानना है कि प्रकृति के अनुकूल उत्पाद ही भविष्य हैं. इसी सोच के साथ वे ऐसे उत्पाद बना रही हैं, जो आसानी से मिट्टी में घुल जाते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते. प्रेमलता न सिर्फ सालाना 7 से 8 लाख रुपए की कमाई कर रही हैं, बल्कि दो से तीन लोगों को रोजगार भी दे रही हैं.

