मजदूर नहीं मालिक है संगीता, खेत में पसीना बोया और ऐसे काटी चांदी

ईटीवी भारत से बातचीत में संगीता पूरी कहानी बताती है. 12 साल बहू बनने के साथ कैसे बीते, उसके बाद महिला किसान के रुप में नई पहचान भी थी. संगीता बताती हैं "बारहवी तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी. फिर शादी हो गई. शादी के बाद ससुसाल की तीन बीघा जमीन पर संगीता ने खेती शुरू की. खेत की निंदाई गुड़ाई से लेकर सिंचाई तक आधा काम संगीता खुद करती और बाकी मजदूरों से काम करवाती है.

बात सिर्फ खेत बनाने की नहीं थी. संगीता ने अपनी जमीन खुद तैयार की. बारहवीं के बाद पढ़ाई छूटी और मिट्टी पकड़ी वो मिट्टी जिससे उसने अपनी पक्की दोस्त बनाया. मिस्त्री का काम करने वाले पति के काम में हाथ बंटाने से बेहतर लगा उसे कि घर की तीन बीघा जमीन में अपनी मेहनत से फसल उगाए. कपास मक्का और सौंफ ये फसलें चुनी. नुकसान भी हुआ. मौसम की मार भी सही, लेकिन हर सबक सुधार का मौका बना. संभल संभल के बढ़ी. सौंफ में फायदा मिला तो सौंफ ही लगाई.

कौन सी फसल ने उसे आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बनाया. भोपाल में महिला किसान सम्मेलन में शामिल हुई संगीता से जब पूछा गया कि जिंदगी में बदला क्या तो उसने मासूमियत से जवाब दिया ये जेवर मैंने खुद बनवाए और किश्तों पर खरीदी कार.

भोपाल: हाइवे से लगे खेत में संगीता भी निंदाई गुड़ाई और रुपाई के सारे काम करती है, लेकिन वो मजदूर नहीं है. अपने खेत की मालकिन है. खरगोन के छोटे से गांव तिनझिया की रहने वाली संगीता सोलंकी ने शादी के बाद खेती में हाथ आजमाया. मेहनत के जिस मैदान को पूरी तरह पुरुषों का कहा जाता हो, वहां पैर जमाना कितना मुश्किल था. मौसम की मार के साथ तीन बीघा की जमीन पर पसीना बहाती संगीता की आमदनी में कितना फर्क आया.

संगीता को खेत में आना क्यों पड़ा. वो बताती है मेरे पति मिस्त्री का काम करते हैं. उनके पास खेत का समय नहीं था. दोनों में से किसी एक को खेत संभालना था, तो मैं क्यों नहीं. बस इसलिए मैंने तय किया कि खेती बाड़ी अब मैं ही देखूंगी."

मुनाफे से खरीदी मन की कार और सारे जेवर

ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी और उसी माहौल में आत्मनिर्भर बनी संगीता ने तिनका-तिनका जोड़ा और जिस मिट्टी में मालिक होते हुए मजदूरों की तरह काम किया. उसी मिट्टी ने ये हौसला दिया कि अपने पैसों से वो अपनी पहली कार खरीद पाई. जब संगीता सोलंकी ये बताती है तो उसके चेहरे की रौनक से ज्यादा आंखों में चमक आती है. वो एक-एक करके जेवर दिखाती है, जो उसने पहन रखे हैं और फिर कहती है, ये करधनी तब 70 हजार की थी अब तो और ज्यादा कीमत की होगी. इसकी पूरी चांदी की है.

ये मैने खुद के खेती के मुनाफे से खरीदी है. ये बाजू बंद भी. सिर्फ ये हार मेरी सास का दिया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी दौलत जो वो तैयार कर रही है. उसके अपने बच्चे जिन्हें खेत से होने वाली कमाई के बूते उसने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया है. संगीता खुश होकर बताती है, मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं."

खेती उनके बिना नामुमकिन, अब वो फ्रंट सीट पर हैं

भोपाल में मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से वो महिला किसान पहुंची हुई थी. जिन्होंने अपने खेतों में जैविक और पारंपरिक खेती के साथ आत्मनिर्भर हुई हैं. इस मौके पर केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इन महिला किसानों की समस्याएं जानने और उनके किए गए प्रयोगो को समझने यहां पहुंचे थे. शिवराज सिंह चौहान ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि "जो आधी आबादी हमारी बहनें हैं, उनके बिना खेती की कल्पना नहीं की जा सकती थी. लेकिन अब वो लीड ले रही हैं. फ्रंट में आकर काम कर रही हैं.

परंपरागत खेती के साथ-साथ अलग अलग प्रोसेसिंग के काम में बहने लगी हैं. अलग-अलग तरह की चीजें बना रही और तेल बना रही हैं. साबून बना रही हैं, हल्दी पैक कर रही हैं. अलग-अलग कई उत्पाद बना रही हैं. सबसे बड़ी बात आगे बढ़ रही हैं."

अब देहरी से खेत की मेंढ़ तक पहुंची महिलाएं, भागीदारी ऐसे बढ़ी

खेतों में महिलाओं की मौजूदगी अब तक मालिक के तौर पर नहीं थी. खेती के काम में सबसे बड़ी वर्क फोर्स कही जाने वाली महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है. पीरियोडिक लेबर फोर्स की रिपोर्ट ये कहती है कि खेती के काम में अब महिलाओं की हिस्सेदारी 42 फीसदी तक बढ़ी है. उसमें भी ज्यादातर फ्रंट पर किसान के तौर पर खेत संभाल रही हैं. इसकी वजह ये है कि उनके परिवार के पुरुष दीगर आजीविका चुन रहे हैं. ऐसे में खेती का जिम्मा महिलाओ ने खुद संभाल लिया है.