ETV Bharat / state

मजदूर नहीं मालिक है संगीता, खेत में पसीना बोया और ऐसे काटी चांदी

भोपाल में आयोजित हुआ महिला किसान सम्मेलन, महिला ने ईटीवी भारत से शेयर किए खेती के अनुभव. शिवराज सिंह बोले-फ्रंट फुट पर महिलाएं.

BHOPAL WOMEN FARMERS CONFERENCE
महिला किसान संगीता से ईटीवी भारत की बात (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 7:33 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: हाइवे से लगे खेत में संगीता भी निंदाई गुड़ाई और रुपाई के सारे काम करती है, लेकिन वो मजदूर नहीं है. अपने खेत की मालकिन है. खरगोन के छोटे से गांव तिनझिया की रहने वाली संगीता सोलंकी ने शादी के बाद खेती में हाथ आजमाया. मेहनत के जिस मैदान को पूरी तरह पुरुषों का कहा जाता हो, वहां पैर जमाना कितना मुश्किल था. मौसम की मार के साथ तीन बीघा की जमीन पर पसीना बहाती संगीता की आमदनी में कितना फर्क आया.

कौन सी फसल ने उसे आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बनाया. भोपाल में महिला किसान सम्मेलन में शामिल हुई संगीता से जब पूछा गया कि जिंदगी में बदला क्या तो उसने मासूमियत से जवाब दिया ये जेवर मैंने खुद बनवाए और किश्तों पर खरीदी कार.

महिला किसान ने शेयर किया अनुभव (ETV Bharat)

एक मुट्ठी ताकत और जुगत से बनाई जमीन

बात सिर्फ खेत बनाने की नहीं थी. संगीता ने अपनी जमीन खुद तैयार की. बारहवीं के बाद पढ़ाई छूटी और मिट्टी पकड़ी वो मिट्टी जिससे उसने अपनी पक्की दोस्त बनाया. मिस्त्री का काम करने वाले पति के काम में हाथ बंटाने से बेहतर लगा उसे कि घर की तीन बीघा जमीन में अपनी मेहनत से फसल उगाए. कपास मक्का और सौंफ ये फसलें चुनी. नुकसान भी हुआ. मौसम की मार भी सही, लेकिन हर सबक सुधार का मौका बना. संभल संभल के बढ़ी. सौंफ में फायदा मिला तो सौंफ ही लगाई.

ईटीवी भारत से बातचीत में संगीता पूरी कहानी बताती है. 12 साल बहू बनने के साथ कैसे बीते, उसके बाद महिला किसान के रुप में नई पहचान भी थी. संगीता बताती हैं "बारहवी तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी. फिर शादी हो गई. शादी के बाद ससुसाल की तीन बीघा जमीन पर संगीता ने खेती शुरू की. खेत की निंदाई गुड़ाई से लेकर सिंचाई तक आधा काम संगीता खुद करती और बाकी मजदूरों से काम करवाती है.

MP woman farmer Talk ETV Bharat
भोपाल में आयोजित महिला किसान सम्मेलन (ETV Bharat)

संगीता को खेत में आना क्यों पड़ा. वो बताती है मेरे पति मिस्त्री का काम करते हैं. उनके पास खेत का समय नहीं था. दोनों में से किसी एक को खेत संभालना था, तो मैं क्यों नहीं. बस इसलिए मैंने तय किया कि खेती बाड़ी अब मैं ही देखूंगी."

मुनाफे से खरीदी मन की कार और सारे जेवर

ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी और उसी माहौल में आत्मनिर्भर बनी संगीता ने तिनका-तिनका जोड़ा और जिस मिट्टी में मालिक होते हुए मजदूरों की तरह काम किया. उसी मिट्टी ने ये हौसला दिया कि अपने पैसों से वो अपनी पहली कार खरीद पाई. जब संगीता सोलंकी ये बताती है तो उसके चेहरे की रौनक से ज्यादा आंखों में चमक आती है. वो एक-एक करके जेवर दिखाती है, जो उसने पहन रखे हैं और फिर कहती है, ये करधनी तब 70 हजार की थी अब तो और ज्यादा कीमत की होगी. इसकी पूरी चांदी की है.

Woman Farmer Farming Experiences
महिला किसान संगीता (ETV Bharat)

ये मैने खुद के खेती के मुनाफे से खरीदी है. ये बाजू बंद भी. सिर्फ ये हार मेरी सास का दिया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी दौलत जो वो तैयार कर रही है. उसके अपने बच्चे जिन्हें खेत से होने वाली कमाई के बूते उसने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया है. संगीता खुश होकर बताती है, मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं."

खेती उनके बिना नामुमकिन, अब वो फ्रंट सीट पर हैं

भोपाल में मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से वो महिला किसान पहुंची हुई थी. जिन्होंने अपने खेतों में जैविक और पारंपरिक खेती के साथ आत्मनिर्भर हुई हैं. इस मौके पर केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इन महिला किसानों की समस्याएं जानने और उनके किए गए प्रयोगो को समझने यहां पहुंचे थे. शिवराज सिंह चौहान ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि "जो आधी आबादी हमारी बहनें हैं, उनके बिना खेती की कल्पना नहीं की जा सकती थी. लेकिन अब वो लीड ले रही हैं. फ्रंट में आकर काम कर रही हैं.

Shivraj Singh on women Farmer
शिवराज सिंह से ईटीवी भारत ने की बात (ETV Bharat)

परंपरागत खेती के साथ-साथ अलग अलग प्रोसेसिंग के काम में बहने लगी हैं. अलग-अलग तरह की चीजें बना रही और तेल बना रही हैं. साबून बना रही हैं, हल्दी पैक कर रही हैं. अलग-अलग कई उत्पाद बना रही हैं. सबसे बड़ी बात आगे बढ़ रही हैं."

अब देहरी से खेत की मेंढ़ तक पहुंची महिलाएं, भागीदारी ऐसे बढ़ी

खेतों में महिलाओं की मौजूदगी अब तक मालिक के तौर पर नहीं थी. खेती के काम में सबसे बड़ी वर्क फोर्स कही जाने वाली महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है. पीरियोडिक लेबर फोर्स की रिपोर्ट ये कहती है कि खेती के काम में अब महिलाओं की हिस्सेदारी 42 फीसदी तक बढ़ी है. उसमें भी ज्यादातर फ्रंट पर किसान के तौर पर खेत संभाल रही हैं. इसकी वजह ये है कि उनके परिवार के पुरुष दीगर आजीविका चुन रहे हैं. ऐसे में खेती का जिम्मा महिलाओ ने खुद संभाल लिया है.

TAGGED:

MP WOMAN FARMER TALK ETV BHARAT
WOMAN FARMER FARMING EXPERIENCES
SHIVRAJ SINGH ON WOMEN FARMER
MADHYA PRADESH WOMAN FARMER
BHOPAL WOMEN FARMERS CONFERENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पन्ना टाइगर रिजर्व में जिप्सियों के लगे रिवर्स गियर, बाघिन के दौड़ते ही पर्यटकों की सिट्टी-पिट्टी गुम

'मायाजाल में फंसा था', प्रेमानंद महाराज के सामने दंडवत हुए बाबा बागेश्वर, लगाया गले

बाबा महाकाल की शरण में भारतीय महिला क्रिकेट टीम, विश्वकप में जीत की कामना की

जल विहार मेले में राई नृत्य ने मचाई धूम, छतरपुर में दिखी बुंदेली संस्कृति और परंपरा की झलक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.