ETV Bharat / state

पिंक बस और पार्किंग योजना ने तोड़ा दम! महिला सशक्तिकरण की योजनाओं पर पुरुषों का कब्जा

महिला सशक्तिकरण की योजनाएं पड़ी हैं बंद ( ETV Bharat )

साल 2011 में भोपाल शहर में महिलाओं को सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड द्वारा पिंक बसों की शुरुआत की गई थी. लेकिन कुछ साल में ही ये बसें सड़कों से गायब हो गईं. ऑपरेटरों का कहना था कि बिना सरकारी मदद के महिलाओं के लिए अलग बस चलाना संभव नहीं है.

भोपाल में महिला सशक्तिकरण के लिए शुरु की गई योजनाएं (ETV Bharat)

राजधानी में बढ़ते महिला अपराधों के बाद भी गर्ल्स स्कूल और कॉलेजों के आसपास महिला पुलिस चौकी की योजना कागजों से आगे नहीं बढ़ सकी. सार्वजनिक टॉयलेट की बदहाल स्थिति के कारण कई महिलाएं घर के बाहर पानी पीने तक से बचती हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ रहे हैं. वहीं, महिलाओं की सुविधा के लिए बनाए गए शी लाउंज, पिंक पार्किंग, पिंक वार्ड और महिला हॉकर्स कॉर्नर जैसी पहल भी या तो बंद हो चुकी हैं या अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है.

भोपाल: महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को लेकर हर साल महिला दिवस पर बड़े-बड़े दावे और घोषणाएं होती हैं, लेकिन शहर में शुरू की गई कई योजनाओं की हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है. महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए चलाई गई पिंक बसें कुछ समय बाद ही सड़कों से गायब हो गईं, जबकि अन्य बसों में पैनिक बटन लगाने की योजना अब तक अधूरी पड़ी है. जब महिला सशक्तिकरण को लेकर ये माहौल राजधानी में है तो समझा जा सकता है कि प्रदेश में महिलाओं को लेकर चल रहीं योजनाओं की प्रदेश में क्या स्थिति होगी. वो भी तब जब शहर सरकार में महिलाएं ड्राइविंग सीट पर हैं.

पिंक पार्किंग

बीते 7 साल पहले महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को एमपी नगर, न्यूमार्केट और 10 नंबर मार्केट में पिंक पार्किंग का शुभारंभ किया गया था. जिससे महिलाओं को अलग से पार्किंग सुविधा मिल सके. लेकिन अब इन पार्किंगों पर कब्जे हैं. यहां या तो दुकानें लग रही हैं या फिर पुरुष भी वाहन पार्क कर रहे हैं. यहां तक कि इन स्थानों से पिंक पार्किंग के बोर्ड तक गायब कर दिए गए.

महिलाओं के लिए बनाए गए पार्किग में पुरुषों के वाहन (ETV Bharat)

पिंक वार्ड

भोपाल शहर में कुल 85 वार्ड हैं. नगर निगम ने साल 2018 में पिंक वार्ड की योजना बनाई थी. इसके तहत वार्ड क्रमांक 30 को पिंक वार्ड का दर्जा दिया गया था. यहां वार्ड प्रभारी से लेकर क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर और अन्य सभी कर्मचारियों के पद पर भी महिलाओं को तैनात किया जाना था. कुछ समय इस वार्ड में महिला कर्मचारी तैनात भी रहीं, लेकिन बाद उन्हें दूसरे वार्डों में भेज दिया गया. अब यहां पुरुष कर्मचारियों का ही दबदबा है.

महिला सशक्तिकरण के लिए चालू की गई योजना अधूरी (ETV Bharat)

पैनिक बटन

साल 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया हत्याकांड के बाद भोपाल में भी बसों में पैनिक बटन लगाने की कवायद शुरु हुई. सबसे पहले नगर निगम द्वारा संचालित बीसीएलएल की बसों में पैनिक बटन लगाए जाने थे. लेकिन कुछ बसों में लगने के बाद इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. वहीं, निजी बस आपरेटरों ने पैनिक बटन लगाने में रुचि भी नहीं दिखाई.

महिला हॉकर्स कॉर्नर

तुलसी नगर में नूतन कॉलेज के पास साल 2016 में पहले महिला हॉकर्स कॉर्नर का निर्माण किया गया था. यहां महिलाओं को दुकान आवंटित होनी थी. जिससे महिलाएं सुरक्षित व्यापार कर सकें और यहां खरीदारी करने आने वाली महिलाएं भी खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें. लेकिन राजनीतिक दलों की आपसी लड़ाई में 8 साल बाद भी यह महिला हॉकर्स कॉर्नर शुरू नहीं हो सका.

महिला हॉकर्स कॉर्नर पड़ा है बंद (ETV Bharat)

स्कूल-कॉलेज के पास चौकी

साल 2018 में नगर निगम ने महिला सुरक्षा के तहत शहर के गर्ल्स स्कूल और कॉलेजों के पास महिला पुलिस चौकी बनाने की योजना बनाई थी. महापौर कोटे से पहले चरण में 25 पुलिस चौकी बनाने का खाका भी तैयार किया. पहली पुलिस चौकी गीतांजलि कॉलेज और दूसरी नूतन कॉलेज में बननी थी. इसका भूमिपूजन भी हुआ, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हो पाया.

महिला सशक्तिकरण के लिए चालू की गई योजना अधूरी (ETV Bharat)

शी लाउंज

घर से बाहर छात्राओं, युवतियों और महिलाओं को टॉयलेट, ब्रेस्ट फीडिंग या आराम करने के लिए नगर निगम ने शहरी क्षेत्रों में शी लाउंज के निर्माण की योजना बनाई. 2 अक्टूबर 2016 को 10 नंबर मार्केट में इसका शुभारंभ भी हुआ. इसके बाद न्यूमार्केट, आईएसबीटी और बिट्टन मार्केट समेत 6 शी लाउंज बनाए गए. लेकिन इसमें केवल 10 नंबर और पॉलीटेक्निक चौराहे का ही चालू है. शी लाउंज में 2 टॉयलेट के साथ रेस्ट रुम, एटीएम और खानपान की सामग्री के साथ महिलाओं से जुड़ी जरुरतों की एक दुकान का प्रावधान था. इन दुकानों का संचालन महिलाओं को करना था. लेकिन सभी स्थानों पर पुरुष ही संचालन कर रहे हैं. ऐसे में महिलाएं ऐसे स्थानों पर टॉयलेट जाने में झिझक महसूस करती हैं.

महिलाओं की सुरक्षा के लिए चालू की गई योजना ठप (ETV Bharat)

ब्रेस्ट फीडिंग जोन

राजधानी में सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टैंड, बाजार और रेलवे स्टेशनों में शिशुओं के लिए ब्रेस्ट फीडिंग जोन बनाने की कवायद शुरू हुई थी. भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के साथ आईएसबीटी बस स्टैंड पर इनको बनाया भी गया. लेकिन अब यहां ताले लटक रहे हैं. जिससे महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है.

बेबी केयर रूम में लगा है ताला (ETV Bharat)

ड्राइविंग सीट पर महिलाएं, फिर अधिकारों पर चुप्पी

शहर में सुरक्षित परिवहन, पार्किंग, बाजार व अन्य सुविधाएं मुहैया करना नगर निगम की जिम्मेदारी है. भोपाल नगर निगम में इस समय निर्णायक पदों पर महिलाएं बैठी हुई हैं. इसके बावजूद महिला अधिकारों पर चुप हैं. जब इस मामले में पक्ष जानने के लिए हमने नगर निगम की महापौर मालती राय और आयुक्त संस्कृति जैन से बात करनी चाही तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया.

नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी का कहना है कि "कांग्रेस, शहर में महिलाओं के सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रही है. लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा." वैसे तो महिला अधिकारों को लेकर विपक्ष में भी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखती है. लेकिन महिला दिवस के मौके को भुनाना कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है.