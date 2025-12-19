ETV Bharat / state

मंत्री विजय शाह का आवास घेरने निकली महिला कांग्रेस कार्यककर्ताओं की पुलिस से झड़प

मंत्री विजय शाह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया तो कांग्रेस ने फिर खोला मोर्चा. भोपाल में हंगामेदार प्रदर्शन.

Bhopal Women Congress protest
भोपाल में महिला कांग्रेस कार्यककर्ताओं की पुलिस से झड़प (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 7:54 PM IST

भोपाल : कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में मंत्री विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं. कहीं पुतला दहन किया जा रहा है तो कहीं गिरफ्तारियां दी जा रही हैं. राजधानी भोपाल में भी शुक्रवार को लिंक रोड नंबर एक पर स्थित कांग्रेस कार्यालय के सामने महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया.

मंत्री आवास का घेराव करने निकली

महिला कांग्रेस कार्यकर्ता मंत्री आवास का घेराव करने जाने लगी. इस दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई. महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रेडक्रॉस चौराहे पर रोक दिया. लेकिन वे मंत्री विजय शाह के आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़ने लगी. इस बीच पुलिस के साथ झड़प हुई. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ झूमाझटकी करते हुए नीचे गिराया और उनके कपड़े फाड़ दिए. हालांकि पुलिस ने इस आरोप को निराधार बताया.

भोपाल में महिला कांग्रेस का हंगामेदार प्रदर्शन (ETV BHARAT)

पुलिस बोली- प्रदर्शन की परमिशन नहीं ली

एडिशनल सीपी जहांगीराबाद बिट्टू शर्मा ने बताया "महिलाएं विरोध प्रदर्शन के दौरान मंत्री आवास का घेराव करने जाने वाली थी. इस दौरान उनको रोकने का प्रयास किया गया. लेकिन किसी के साथ पुलिस ने अभद्रता नहीं की है. महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के लिए कोई परमिशन नहीं थी. इस कारण 50 से 60 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है."

Bhopal Women Congress protest
मंत्री विजय शाह कांग्रेस ने फिर खोला मोर्चा (ETV BHARAT)

कांग्रेस सड़कों पर लड़ेगी महिलाओं के सम्मान की लड़ाई

भोपाल जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष संतोष कंसाना ने कहा " मंत्री विजय शाह बार-बार महिलाओं का अपमान करते हैं. ये वही सरकार है जो महिलाओं की वजह से है. इस सरकार ने पहले झूठ बोला कि लाडली बहनों को 3 हजार रुपये देंगे, लेकिन आज 1500 रुपये दे रहे. उसमें भी इनके मंत्री कहते हैं कि यदि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लाडली बहनें नहीं आएगी तो इनकी जांच करांएगे और योजना का लाभ नहीं देंगे. यदि विजय शाह बार-बार इसी तरह महिलाओं का अपमान करेंगे, तो कांग्रेस बहनों के सम्मान की लड़ाई सड़कों पर आकर लड़ेगी."

