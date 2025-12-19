ETV Bharat / state

मंत्री विजय शाह का आवास घेरने निकली महिला कांग्रेस कार्यककर्ताओं की पुलिस से झड़प

भोपाल में महिला कांग्रेस कार्यककर्ताओं की पुलिस से झड़प ( ETV BHARAT )