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भोपाल में महिला बाइकर से बदतमीजी, रास्ता रोककर कमेंट और गाली-गलौज

राजधानी भोपाल में महिला बाइकर से छेड़छाड़, थाने पहुंची राइडर तो कार चालक ने मांगी माफी. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

BHOPAL BIKER MOLESTATION
राजधानी में महिला राइडर के साथ बदतमीजी (Source: Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 8:31 AM IST

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भोपाल: गुरुग्राम के बाद अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिला बाइकर की सुरक्षा से जुड़ा एक मामला सामने आया है. महिला राइडर पीड़िता का आरोप है कि दो कार सवारों ने पहले उसपर आपत्तिजनक कमेंट किए और इसके बाद रास्ता रोककर गाली-गलौज की. घटना के बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई. हालांकि, आरोपियों द्वारा लिखित में माफी मागने पर महिला बाइकर्स ने आरोपियों को माफ कर दिया और एफआईआर दर्ज नहीं करवाई.

राजधानी में महिला राइडर के साथ बदतमीजी

पूरा मामला निशातापुरा थाना इलाके का है. आरोप है कि यहां महिला राइडर बाइक से जा रही थी. इस दौरान दो कार सवार युवकों ने कमेंटबाजी शुरू कर दी. पीड़िता ने बताया कि उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद आरोपियों ने उनका रास्ता रोक लिया. इसके बाद बदतमीजी और गाली-गलौज की.

आरोपी ने दिया लिखित माफिनामा

घटना से परेशान पीड़िता ने निशातापुरा थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत की. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार चालक को थाने तलब किया. थाने में कार चालक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए लिखित माफीनामा दिया और महिला राइडर से माफी मांगी.

भोपाल की सड़कों पर महिला बाइकर से बदतमीजी (ETV Bharat)

पुलिस स्टेशन से पहेल लिया यू-टर्न

बाइकर ने कहा, "मैं अपनी बाइक से जा रही थी. मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे मेरे साथ इस तरह की घटना होने वाली है. कार चालक ने डिवाइडर के पास मुझे देखकर गाड़ी रोक दी और बदतमीजी करने लगे. उसने कहा कि 'अब गाड़ी निकालकर दिखाओ' और बिना किसी वजह के गाली-गलौज करने लगा. मैंने किसी तरह कार के बाईं तरफ से अपनी बाइक निकाली और आगे बढ़ गई. इसके बाद मैंने तुरंत अपना कैमरा ऑन कर लिया. धमकाने और समझाने के बावजूद आरोपी नहीं मान रहे थे. कुछ दूर तक मेरा पीछा करते रहे. पुलिस स्टेशन से करीब 1 किमी दूर से यू-टर्न लिया और वहां से चले गए."

ऐसे हुई आरोपी की पहचान

पीड़िता ने आगे बताया कि वह घटना वाले दिन काफी घबरा गई थी, इसलिए उसी दिन पुलिस स्टेशन नहीं जा पाई. अगले दिन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. आवेदन में कार का नंबर भी था, इसके आधार पर पुलिस ने कार चालक का तलब किया. अगले दिन आरोपी थाने पहुंचा और कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि गाड़ी लड़की चला रही थी. जिसके बाद थाने में लड़की से माफी मांगी.

युवती ने एफआईआर क्यों नहीं कराई?

लड़की ने आगे बताया, "पुलिस ने मुझसे पूछा था कि मैं केस दर्ज कराना चाहती हूं या नहीं? उस समय मुझे यह जानकारी नहीं थी कि एफआईआर के बाद कोर्ट में बार-बार जाना पड़ सकता है. मैं भोपाल में अकेली रहती हूं और मेरे पिता उत्तर प्रदेश में हैं. इन परिस्थितियों को देखते हुए मैंने आवेदन के जरिए कार्रवाई की. इसके बाद उन्होंने लिखित में माफीनामा दिया और आगे इस तरह की हरकत नहीं करने की बात कही. पुलिस ने भी उन्हें समझाया, डांटा और चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए."

एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह चौहान ने कहा, " महिला बाइक राइडर ने थाने में एक शिकायत आवेदन दिया गया था. शिकायत में बताया गया था कि कुछ लोगों ने कार के जरिए उनका रास्ता रोका था. महिला ने आवेदन में संबंधित कार का नंबर भी दर्ज कराया था. शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार के नंबर की जांच कर वाहन और उसके चालकों की पहचान की. इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए शिकायतकर्ता महिला और संबंधित लोगों को थाने बुलाया गया. थाने में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद आपसी सहमति से मामला सुलझ गया और दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हो गया. इसके बाद पुलिस की ओर से आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई और एटीआर (एक्शन टेकन रिपोर्ट) पेश कर मामले को समाप्त किया गया."

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