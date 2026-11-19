मलेशिया पर भारी पड़ीं भारतीय बेटियां, 20 मिनट में पलटा मैच, 4-1 की जीत से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज
भोपाल में महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के पहले दिन छह देशों की टीमों ने दिखाया दम, चीन, जापान और भारत ने मारी बाजी. रिपोर्ट- विश्वास चतुर्वेदी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 11:07 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल में महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का आयोजन शुरू हो गया. आयोजन के पहले दिन मैदान पर छह देशों की टीमें उतरीं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया. एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के पहले मुकाबले में चीन ने थाईलैंड को 7-0 से करारी शिकस्त दी, जबकि जापान ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराया.
वहीं, दिन के तीसरे मुकाबले में मेजबान और गत विजेता भारत ने मलेशिया को 4-1 से हराकर प्रतियोगिता का शानदार आगाज किया. बता दें कि शुरुआती गोल से पिछड़ने के बाद भारतीय खिलाडियों ने दमदार वापसी की और दूसरे हाफ में तीन गोल दागकर मलेशिया पर अपनी जीत दर्ज कराई.
पहले गोल से चौंका मलेशिया, मुमताज ने तुरंत दिलाई बराबरी
महिला हॉकी चैंपियनशिप के पहले क्वार्टर में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला और कोई गोल नहीं हुआ. दूसरे क्वार्टर के 19वें मिनट में मलेशिया की नुरामीराह जुल्किफ्ली ने फील्ड गोल कर भारत को पीछे कर दिया. हालांकि भारतीय टीम ने अगले ही मिनट में जवाब दिया. वहीं मुमताज खान ने 20वें मिनट में गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया. इसके बाद पहले हाफ तक दोनों टीमें बराबरी पर रहीं.
कप्तान सलीमा और डेब्यूटेंट पूजा ने बदला मैच का रुख
बता दें कि तीसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने आक्रामक रुख अपनाया. 35वें मिनट में पेनल्टी कार्नर के दौरान गोलपोस्ट के सामने मिली ढीली गेंद को कप्तान सलीमा टेटे ने गोल में पहुंचाकर भारत को 2-1 की बढ़त दिलाई. इसके चार मिनट बाद 39वें मिनट में डेब्यू कर रहीं पूजा साहू ने पेनल्टी कार्नर को गोल में बदलकर बढ़त 3-1 कर दी. चौथे क्वार्टर के 49वें मिनट में लालरेमसियामी ने पेनल्टी कार्नर पर चौथा गोल दागकर भारत की जीत पक्की कर दी.
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13 पेनल्टी कार्नर मिले, कन्वर्जन पर रही नजर
इस मुकाबले में भारत को कुल 13 पेनल्टी कार्नर मिले. इनमें से तीन को गोल में बदला गया. हालांकि पूर्व ओलंपियन समीर दाद ने मजबूत टीमों के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन के लिए पेनल्टी कार्नर कन्वर्जन सुधारने की जरूरत बताई है. वहीं कोच मारिन ने अलग-अलग वैरिएशन से गोल करने पर संतोष जतायाहै.
भोपाल में पहली बार अंतरराष्ट्रीय हॉकी से उत्साह
इस टूर्नामेंट के साथ भोपाल में पहली बार अंतरराष्ट्रीय हाकी प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है. उद्घाटन के दिन स्टेडियम में बड़ी संख्या में खेल प्रेमी पहुंचे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग सहित कई अतिथि भी मौजूद रहे.
चीन और जापान ने भी जीते अपने मुकाबले
टूर्नामेंट के पहले दिन चीन ने थाईलैंड को 7-0 से हराया, जबकि जापान ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से शिकस्त दी. जापान के लिए हानामी सैतो ने 59वें मिनट में निर्णायक गोल किया है. वहीं 20 नवंबर को टूर्नामेंट में विश्राम रहेगा. भारतीय टीम अब 21 नवंबर को शाम 7 बजे दक्षिण कोरिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी.