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मलेशिया पर भारी पड़ीं भारतीय बेटियां, 20 मिनट में पलटा मैच, 4-1 की जीत से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज

मोहन यादव ने ट्रॉफी का किया सुभारंभ ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल में महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का आयोजन शुरू हो गया. आयोजन के पहले दिन मैदान पर छह देशों की टीमें उतरीं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया. एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के पहले मुकाबले में चीन ने थाईलैंड को 7-0 से करारी शिकस्त दी, जबकि जापान ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराया.