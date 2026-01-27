ETV Bharat / state

भोपाल AIIMS की लिफ्ट में महिला से लूट, प्रबंधन ने सख्ती बढ़ाने की कही बात

राजधानी भोपाल एम्स की लिफ्ट में महिला के साथ लूट, मंगलसूत्र छीनकर फरार हुआ आरोपी, जांच में जुटी पुलिस.

BHOPAL AIIMS THEFT
भोपाल AIIMS की लिफ्ट में महिला से लूट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 8:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: आमतौर पर पब्लिक प्लेस, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, बस, धार्मिक स्थलों में आपने लूट, चेन स्नेचिंग, और चोरी की घटनाएं सुनी होगी, लेकिन इस बार मामला अस्पताल में लूट का आया है. वो भी किसी छोटे हॉस्पिटल से नहीं ब्लिक देश के जाने माने एम्स हॉस्पिटल से. जी हां एम्स हॉस्पिटल की लिफ्ट में दिनदहाड़े महिला के गले से मंगलसूत्र लूटने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. लुटेरा लिफ्ट का गेट खुलते ही महिला का मंगलसूत्र लेकर फरार हो गया. घटना सीसीटीवी में कैद हुई है.

एम्स में महिला के साथ लूट

बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. बदमाश अब अस्पतालों को भी अपना निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं. बागसेवानिया थाना इलाके में एम्स अस्पताल में सुरक्षा में चूक सामने आई है. जहां अस्पताल की लिफ्ट में एक महिला के गले से मंगलसूत्र लूट लिया गया. ये वारदात तब हुई जब महिला लिफ्ट में अकेली थी. बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला एम्स हॉस्पिटल में अपने मरीज के लिए चाय लेकर लिफ्ट से जा रही थी. जैसे ही वह लिफ्ट में एंटर हुई, उसी दौरान एक युवक भी लिफ्ट में दाखिल हो गया.

लिफ्ट में महिला से लूट (ETV Bharat)

लिफ्ट में युवक महिला का मंगलसूत्र छीनकर फरार

लिफ्ट का गेट खुलते ही लुटेरे ने महिला के गले से मंगलसूत्र झपट लिया और तेजी से बाहर निकला. वह सीढ़ियों की ओर भाग गया. बताया जा रहा है कि आरोपी अलग-अलग लिफ्टों और सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए टुकड़ों-टुकड़ों में अपनी लोकेशन बदलता रहा, जिससे पहचान और पीछा करना मुश्किल हो गया. एम्स हॉस्पिटल के सीसीटीवी में लूट की पूरी घटना साफ दिखाई दे रही है. वीडियो में आरोपी महिला के पास खड़ा नजर आता है और लिफ्ट रुकते ही झपट्टा मारकर मंगलसूत्र छीनकर फरार हो जाता है. फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की पहचान में जुट गई है.

Bhopal Accused Snatch Mangalsutra
एम्स में मंगलसूत्र लूटकर आरोपी फरार (ETV Bharat)

निगरानी सख्त करेगा एम्स प्रबंधन

घटना की सूचना मिलते ही बागसेवानिया पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. मामले में थाना प्रभारी अमित सोनी का कहना है कि "आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है, उसकी पहचान कर जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा." वहीं एम्स प्रबंधन की ओर से सुरक्षा बढ़ाने, लिफ्ट और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी सख्त करने की बात कही जा रही है.

TAGGED:

BHOPAL WOMAN ROBBED IN ELEVATOR
WOMAN ROBBED IN AIIMS ELEVATOR
BHOPAL ACCUSED SNATCH MANGALSUTRA
BHOPAL AIIMS SECURITY NEGLIGENCE
BHOPAL AIIMS THEFT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.