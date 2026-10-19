ETV Bharat / state

लौट आया मानसून! मध्य प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, ठंड के लिए करना होगा इंतजार

मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में ठंड की दस्तक में देरी के बीच रात का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है. प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया जा रहा है. इस बीच अलग-अलग मौसम प्रणालियों के सक्रिय होने से ग्वालियर-चंबल समेत कई जिलों में हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

सामान्य से 5 डिग्री तक ऊपर रात का पारा