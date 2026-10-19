लौट आया मानसून! मध्य प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, ठंड के लिए करना होगा इंतजार
मध्य प्रदेश में रात का तापमान बढ़ा, ठंड आने में हो सकती है देरी, इन जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट. रिपोर्ट-विश्वास चतुर्वेदी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 12:22 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में ठंड की दस्तक में देरी के बीच रात का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है. प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया जा रहा है. इस बीच अलग-अलग मौसम प्रणालियों के सक्रिय होने से ग्वालियर-चंबल समेत कई जिलों में हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.
सामान्य से 5 डिग्री तक ऊपर रात का पारा
मध्य प्रदेश में फिलहाल रात के तापमान में गिरावट के बजाय बढ़ोतरी का रुख बना हुआ है. मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार, ''पिछले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है. ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम और उज्जैन संभाग के पश्चिमी जिलों में रात का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहा. वहीं, अधिकांश अन्य संभागों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ऊपर बना हुआ है.''
अभी ठंड के लिए करना होगा इंतजार
अरुण शर्मा के अनुसार, ''रात के तापमान में बढ़ोतरी के कारण फिलहाल ठंड का असर बढ़ता नजर नहीं आ रहा है. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है. ऐसे में लोगों को रात के तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ने के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि मौसम में बदलाव के चलते आने वाले दिनों में तापमान का रुख बदल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक अधिकतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है.''
ग्वालियर-चंबल समेत इन जिलों में बारिश के आसार
प्रदेश में सक्रिय मौसमी प्रणालियों के असर से कई जिलों में मौसम बदल सकता है. ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर कलां, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और निवाड़ी में हल्की बारिश के साथ गरज-चमक और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है. वहीं कुछ स्थानों पर 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. मौसम विभाग ने लोगों को बदलते मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है.
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अरब सागर में निम्न दबाव, पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, दक्षिण-पश्चिमी अरब सागर के ऊपर बना साइक्लोन सर्कुलेशन अब लो प्रेशर के क्षेत्र में बदल गया है. इसके अलावा उत्तरी हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय है. दक्षिण राजस्थान और उत्तर-पूर्वी अरब सागर के ऊपर भी साइक्लोन सरकुलेशन और ट्रफ की स्थिति बनी हुई है. इन मौसमी प्रणालियों का असर मध्य प्रदेश के मौसम पर पड़ रहा है. इसके चलते आने वाले दिनो में प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.
इंदौर-उज्जैन संभाग में पांच दिन बारिश के आसार
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर संभाग के पश्चिमी जिलों में अगले पांच दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश के सागर संभाग के जिलों में शुरुआती एक से दो दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. इसके बाद मौसम की स्थिति में बदलाव संभव है.