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राजधानी भोपाल में उतरेंगे सेना के टैंक व हेलीकॉप्टर, दिखेगा मिलिट्री कॉम्बेट, तैयारियां शुरू

सेना के टैंकों के लिए मैदान होगा दुरूस्त (सांकेतिक तस्वीर) ( Etv Bharat )