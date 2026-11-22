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झगड़े के बाद पति चला गया दुकान, स्कूल से लाकर दोनों बच्चों के साथ मां ने किया सुसाइड

महिला ने बच्चों के साथ किया सुसाइड ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल के ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र के अरवलिया गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. पारिवारिक विवाद के बाद एक महिला ने अपने दो बच्चों के साथ आत्मघाती कदम उठा लिया. तीनों को गंभीर हालत में हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान मां और दोनों बच्चों की मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है.

सुबह देवरानी से हुआ था विवाद