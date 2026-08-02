टीवी का चैनल बदलना पति के लिया बना घातक, पत्नी ने हंसिए से किया हमला
भोपाल के छोला मंदिर इलाके में अजब घटना, टीवी चैनल बदलने को लेकर पत्नी ने पति पर हंसिये से किया वार, पति को गंभीर चोटें.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 10:41 PM IST
भोपाल: भोपाल से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां एक पत्नी ने अपने पति के सिर पर हंसिये से हमला कर दिया. पति ने टीवी का चैनल बदल दिया था इसी बात को लेकर पत्नी आक्रोषित हो गयी और उसने अपने पति पर हमला करके उसे लहूलुहान कर दिया. हमले में पति के सिर और गाल पर गंभीर चोटें आईं हैं. परिजनों ने घायल को फौरन अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है.
टीवी का चैनल बदलने को लेकर पति पत्नी में झगड़ा
भोपाल के छोला मंदिर इलाके में टीवी का चैनल बदलना एक पत्नी को इतना नागवार गुजरा की उसने अपने ही पति पर हंसिये से जानलेवा हमला कर दिया. जानकारी के मुताबिक पति पत्नी टीवी देख रहे थे तभी पति ने टीवी का चैनल बदल दिया जिससे पत्नी नाराज हो गयी और पति से विवाद करने लगी. इसके बाद पति पत्नी के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते झगड़े में बद गई और फिर हिंसक रूप ले लिया.
पत्नी से पति पर हंसिये से हमला कर घायल कर दिया
गुस्से में पत्नी ने घर में रखा हंसिया उठाकर पति पर हमला कर दिया. हमले में पति के सिर और गाल पर गंभीर चोटें आईं. छोला मंदिर थाना प्रभारी सरस्वती तिवारी ने बताया की "घरेलू विवाद में एक महिला ने अपने पति पर हंसिये से हमला किया है. जैसे ही घटना की जानकारी मिली तुरंत पुलिस टीम को मौके पर रवाना किया गया था. आरोपी पत्नी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है."
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इस घटना ने ये बता दिया की छोटी-छोटी बातों पर होने वाले विवाद कभी-कभी इतने गंभीर हो जाते हैं कि उनका अंजाम बेहद खतरनाक साबित होता है. भोपाल के छोला मंदिर इलाके की यह घटना भी यही बताती है जहां टीवी का चैनल बदलने जैसी मामूली बात ने हिंसक रूप ले लिया और मामला खूनी संघर्ष में बदल गया.