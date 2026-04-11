टूटी व्हीलचेयर से जज्बे की उड़ान, अजीत प्रजापति ने दिलाया देश को पहला इंटरनेशनल मेडल
इंडोनेशिया में व्हीलचेयर रग्बी एशियन रीजनल चैंपियनशिप में भारतीय टीम को ब्रॉन्ज मेडल. अजीत प्रजापति के जज्बे को सलाम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 7:20 PM IST
भोपाल : अगर लगन, मेहनत और जज्बा हो तो संसाधनों की कमी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती. ऐसा ही कुछ कर दिखाया पैरा-रग्बी में भारत को पहला इंटरनेशनल मेडल दिलाने वाले अजीत प्रजापति ने. अजीत ने हर कमी को ताकत बनाकर इतिहास लिख दुनिया मे भारत का नाम रोशन कर दिया. सुविधाओं के न होने की दुहाई देने वालों के लिए अजीत प्रजापति बड़ा उदाहरण हैं.
अजीत प्रजापति की अथक मेहनत रंग लाई
पैरा-रग्बी खिलाड़ी अजीत प्रजापति ने साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हों, तो हालात मायने नहीं रखते. टूटी-फूटी और कई बार मरम्मत की गई व्हीलचेयर पर घंटों पसीना बहाकर उन्होंने खुद को उस मुकाम तक पहुंचाया, जहां पहुंचना अच्छे संसाधनों के साथ भी आसान नहीं होता. अजीत उन खिलाड़ियों में से हैं, जिन्होंने दर्द को महसूस करने के बजाय उसे नजरअंदाज करना सीखा. उनके लिए हर चोट, हर बार गिरना सिर्फ एक सीख थी और हर बार उठना एक नया संकल्प.
व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल
01 अप्रैल 2026 को इंडोनेशिया में आयोजित व्हीलचेयर रग्बी एशियन रीजनल चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. इस जीत में अजीत प्रजापति की भूमिका बेहद अहम रही. यह भारत का पैरा-रग्बी में पहला इंटरनेशनल मेडल है. इस जीत की कहानी जितनी चमकदार है, उसके पीछे का संघर्ष उतना ही दर्दनाक और प्रेरणादायक. 07 खिलाड़ियों की भारतीय टीम के पास वो खास स्पोर्ट्स व्हीलचेयर तक नहीं थीं, जो इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए जरूरी होती हैं. इनकी कीमत करीब ढाई लाख रुपये है.
संसाधनों की कमी नहीं खलने दी
पैरा-रग्बी खिलाड़ियों के पास संसाधनों की कमी इतनी थी कि पिछले साल थाईलैंड में होने वाली चैंपियनशिप में भारत हिस्सा ही नहीं ले पाया था. इस बार भी हालात बहुत अलग नहीं थे. टीम अपने संसाधनों के बिना ही मैदान में उतरी और मेजबान देश से मिली व्हीलचेयर पर खेलना पड़ा. अजीत प्रजापति बताते हैं "हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, जो मिला उसी से खेलना पड़ा." टीम के कप्तान निखिल गुप्ता भी इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं "हम पैच्ड-अप चेयर पर ट्रेनिंग करते हैं, ऐसे में दुनिया की बेस्ट टीमों से मुकाबला करना बेहद मुश्किल होता है. लेकिन मुश्किलें ही असली खिलाड़ियों की पहचान बनाती हैं."
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बेहतर संसाधन वाली टीमों को पछाड़ा
भारतीय टीम ने हर मैच में अपने से मजबूत और बेहतर संसाधनों वाली टीमों को कड़ी टक्कर दी. खिलाड़ी कई बार गिरे, चोटिल हुए, लेकिन हर बार उठे और आखिरकार मंजिल तक पहुंचे. यह सिर्फ एक मेडल नहीं था, यह उस जिद की जीत थी, जो कहती है हालात जैसे भी हों, जीतना है. अजीत प्रजापति ने साबित कर दिया कि सपनों को उड़ान देने के लिए महंगी सुविधाएं नहीं, बल्कि मजबूत इरादे चाहिए. उन्होंने हर कमी को अपनी ताकत बनाया और इतिहास लिख दिया.