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खेत में बोई गेहूं की फसल, सेटेलाइट में दिख रही कुछ और, कांग्रेस ने सीएम को लिखा लेटर

मध्य प्रदेश में गेहूं की फसल के सेटेलाइट सर्वे में गड़बड़ी का आरोप, जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, मैन्युअल सत्यापन की अपील.

Jitu Patwari wrote letter to CM
किसानों की समस्या को लेकर जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 9:05 PM IST

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Updated : April 18, 2026 at 2:52 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन को लेकर सियासत चल रही है. कांग्रेस ने अब ई उपार्जन को लेकर सवाल खड़े किए हैं. गेहूं बेचने के लिए किसानों द्वारा कराए जा रहे ई सत्यापन के दौरान गेहूं के स्थान पर दूसरी फसल दिखाई दे रही है. मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन को लेकर आ रही परेशानियों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. जीतू पटवारी ने पत्र के जरिए कहा है कि ई उपार्जन पोर्टल में गंभीर गड़बड़ी है. जिससे कई किसान गेहूं खरीदी की प्रक्रिया से ही बाहर हो गए हैं. जीतू पटवारी ने इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है और ऐसे सभी प्रभावित किसानों का तत्काल मैन्युअल सत्यापन कराए जाने की मांग की है.

सरकार की गलती से किसानों के नुकासान का आरोप

जीतू पटवारी ने पत्र में लिखा है कि केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले विदिशा सहित पूरे प्रदेश से जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वह चिंताजनक हैं. 6437 से ज्यादा किसानों का सेटेलाइट सर्वे फेल कर दिए गए हैं. किसानों ने खेत में गेहूं, चना, मसूर बोए, लेकिन पोर्टल पर फसल कुछ और ही दर्ज दिखाई दे रही है. ई उपार्जन में स्टॉल बुकिंग के दौरान सेटेलाइट द्वारा असत्यापित का संदेश देकर किसानों को खरीदी प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है.

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गेहूं की फसल के सेटेलाइट सर्वे में गड़बड़ी का आरोप (ETV Bharat)

लघु और सीमांत किसान, जिनकी आजीविका पूरी तरह से खेती पर निर्भर है, उन्हें पंजीयन और भुगतान से वंचित किया जा रहा है. यह सिर्फ तकनीकि त्रृटि नहीं, किसानों के पेट पर सीधा प्रहार है. किसान की स्थिति यह है कि घर में शादी-विवाह के खर्च लंबित हैं. बच्चों की स्कूल फीस रुकी हुई है. बैंक, साहूकारों के कर्ज की किस्तें चुकाने में असमर्थ हैं. सरकार के सिस्टम की गलती का खामियाजा किसान भुगत रहे हैं.

कांग्रेस ने सरकार के सामने रखी 5 मांगें

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्टॉल बुकिंग में तकनीकि अड़चनें खड़ी कर किसानों को उनकी ही उपज बेचने से रोका जा रहा है. कांग्रेस ने सरकार से 5 मांगें की हैं. कांग्रेस ने मांग की है कि सभी प्रभावित किसानों का तत्काल मैन्युअल सत्यापन करें, उन्हें खरीदी प्रक्रिया में शामिल किया जाए. सैटेलाइट सर्वे में हुई गलतियों की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए. जिन किसानों का पंजीयन या स्लॉट रद्द हुआ है, उन्हें विशेष अवसर देकर पुनः पंजीयन की अनुमति दी जाए. खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाते हुए तकनीकी बाधाओं को तत्काल दूर किया जाए. किसानों को हुई आर्थिक क्षति के लिए उचित मुआवजा प्रदान किया जाए.

Last Updated : April 18, 2026 at 2:52 PM IST

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