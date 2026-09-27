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इंडियन स्किमर का नया ठिकाना, कैमरों में हुआ कैद, पेड़ पर नहीं जमीन में बनाते हैं घोंसला

इंडियन स्किमर का नया ठिकाना, कैमरों में हुआ कैद ( Photo Source: Arun Tyagi, Bird Watcher )

भोपाल: मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और पक्षी प्रेमियों के लिए खुशी की खबर है. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आसपास का क्षेत्र संकटाग्रस्त सूची में शामिल इंडियन स्किमर का ब्रीडिंग सेंटर बन रहा है. बड़ा तालाब, कोलार, केरवा के आसपास का शांत इलाका इंडियन स्किमर के प्रजनन की नई जगह बन गई है. पक्षी विशेषज्ञों के मुतातिक भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में पिछले एक साल के दौरान 25 से ज्यादा इंडियन स्किमर पैदा हुए हैं. पक्षी विशेषज्ञों ने ऐसे ही कई इंडियन स्किमर के चूजों को कैमरे में कैद करने में सफलता पाई है. इसके पहले तवा डेम के आसपास भी इन्हें देखा जा चुका है.