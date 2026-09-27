इंडियन स्किमर का नया ठिकाना, कैमरों में हुआ कैद, पेड़ पर नहीं जमीन में बनाते हैं घोंसला

इंडियन स्किमर का नया ठिकाना, कैमरों में हुआ कैद, पेड़ पर नहीं जमीन में बनाते हैं घोंसला
इंडियन स्किमर का ब्रीडिंग सेंटर बना भोपाल के आसपास का क्षेत्र, संकटग्रस्त पक्षियों में है इंडियन स्किमर. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 9:29 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और पक्षी प्रेमियों के लिए खुशी की खबर है. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आसपास का क्षेत्र संकटाग्रस्त सूची में शामिल इंडियन स्किमर का ब्रीडिंग सेंटर बन रहा है. बड़ा तालाब, कोलार, केरवा के आसपास का शांत इलाका इंडियन स्किमर के प्रजनन की नई जगह बन गई है. पक्षी विशेषज्ञों के मुतातिक भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में पिछले एक साल के दौरान 25 से ज्यादा इंडियन स्किमर पैदा हुए हैं. पक्षी विशेषज्ञों ने ऐसे ही कई इंडियन स्किमर के चूजों को कैमरे में कैद करने में सफलता पाई है. इसके पहले तवा डेम के आसपास भी इन्हें देखा जा चुका है.
पेड़ पर नहीं जमीन में बनाते हैं घोंसला
पक्षी विशेषज्ञ एके खरे बताते हैं कि "इंडियन स्किमर बेहद खूबसूरत पक्षी होता है. इसके सिर पर काली टोपी जैसी होती है, जबकि चोंच नारंगी होती है. इंडियन स्किमर का दिखना पर्यवरण के लिहाज से भी एक अच्छा संकेत है. नदी किनारे रहकर अपना घोंसला बनाने वाले इस पक्षी का प्राकृतिक आवास मध्य प्रदेश में भी प्रभावित हुआ है. यह पक्षी नदी किनारे रेत या घास में ही अपना घोंसला बनाता है. भोजन की तलाश में नदी के ऊपर उड़ता है.
मध्य प्रदेश में चंबल नदी का क्षेत्र इसका सबसे प्रमुख और पुराना प्रजनन स्थल रहा है, जहां यह रेत के टीलों में अपने अंडे देते हैं, लेकिन यहां मानव गतिविधियों की वजह से इंडियन स्किमर का प्राकृतिक घर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, लेकिन यह खुशी की बात है कि इसने दूसरे स्थान पर अपना घर तलाश लिया है."
इंडियन स्किमर के घोंसलों को कैमरे में किया कैद
पक्षी विशेषज्ञ और पिछले कई सालों से भोपाल के आसपास बर्ड वॉचिंग करते आ रहे अरूण त्यागी कहते हैं कि "पिछले एक साल से भोपाल के बड़े तालाब के कैचमैंट एरिया, केरवा, कोलार डेम के आसपास के क्षेत्र में लगातार इंडियन स्किमर नजर आ रहे हैं. पहले आमतौर पर यह पक्षी आते थे और चले जाते थे, लेकिन अब ये यहां प्रजनन कर रहे हैं और घोंसले बना रहे हैं. अब ये यहां के स्थाई निवासी हो रहे हैं."
वे कहते हैं कि यह पक्षी पूरी जांच पड़ताल के बाद ही प्रजनन और घोंसला बनाने की जगह चुनता है. भोपाल के आसपास के जल क्षेत्रों में मछलियों की अच्छी संख्या है और इंसानी दखल भी कम है यही वजह है कि उन्हें यह क्षेत्र अंडे देने के लिए सुरक्षित लग रहा है.
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संकटग्रस्त पक्षियों में है इंडियन स्किमर
इंडियन स्किमर को आईयूसीएन (IUCN)(International Union for Conservation of Nature) की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजातियों में शामिल किया गया है. दुनिया भर में आबादी का 90 फीसदी से ज्यादा हिस्सा भारत में ही पाया जाता है. यह गंगा-यमुना, चंबल जैसी नदियों के किनारे ही घोंसला बनाते हैं. मध्य प्रदेश की चंबल नदी इस पक्षी का प्रमुख ठिकाना है. पक्षियों की काउंटिंग में यहां करीब 789 इंडियन स्किमर पाए गए थे.