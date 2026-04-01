ETV Bharat / state

रेलवे के मेडल बने मजाक, नाम सिल्वर का और हैं प्योर कॉपर के, CBI ने FIR दर्ज की

रेलवे कर्मचारियों को वितरित किए गए सिल्वर मेडल पूरी तरह से नकली. सीबीआई भोपाल ने जांच शुरू की.

Railway Silver Medal Scam
पश्चिम-मध्य रेलवे में सिल्वर मेडल घोटाला, सीबीआई जांच शुरू (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 5:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : पश्चिम-मध्य रेलवे में बड़ा घोटाला सामने आने से हड़कंप है. घोटाला भी ऐसा जिसे सुनकर पहली बार कोई यकीन नहीं करेगा. गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल की सप्लाई में गड़बड़झाला खुलने से रेलवे के अफसर भी हैरान हैं. इस मामले में CBI ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. ये मेडल रेलवे के कर्मचारियों को वितरित किए गए थे.

मेडल में चांदी न के बराबर

वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे में सप्लाई किए गए मेडल को 99.90% शुद्ध चांदी का बताया गया था, लेकिन जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. मेडल में केवल 0.0023% चांदी पाई गई जबकि करीब 99.80% कॉपर मिला. CBI ने इस मामले में इंदौर की कंपनी बाइबिल डायमंड और रिटेस लिमिटेड (राइट्स) के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

मेडल के लिए 49.68 लाख रुपये का ऑर्डर

मामले के अनुसार 23 जनवरी 2023 को 3640 मेडल की सप्लाई की गई. इसके लिए करीब 49.68 लाख रुपये का ऑर्डर दिया गया. सप्लाई से पहले राइट्स के इंजीनियर अनुज कुमार वर्मा ने निरीक्षण किया था. 12 अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट में मेडल को मानकों के अनुरूप बताया गया लेकिन बाद में 19 अक्टूबर को 3631 मेडल लैब टेस्ट में फेल पाए गए सभी मेडल वर्कशॉप भोपाल में जमा कर दिए गए. नोएडा और कोलकाता की लैब रिपोर्ट में गड़बड़ी सामने आने के बाद मामला CBI तक पहुंचा. अब इसकी CBI एंटी करप्शन ब्रांच भोपाल की टीम जांच कर रही है.

रेलवे की खरीद प्रक्रिया पर उठे सवाल

CBI एसपी आकाश कुमार मीणा इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं. यह मामला रेलवे की खरीद प्रक्रिया और गुणवत्ता जांच पर गंभीर सवाल खड़े करता है. अगर आरोप साबित होते हैं तो यह सरकारी धन के दुरुपयोग और सिस्टम में मिलीभगत का बड़ा मामला बन सकता है. सीबीआई जांच का फोकस इस बात पर होगा कि इस मामले में मेडल सप्लाई करने वाली कंपनी से रेलवे के किन-किन अफसरों की मिलीभगत है. रेलवे के कई अधिकारियों से पूछताछ के बाद परतें खुलने की संभावना है.

TAGGED:

WEST CENTRAL RAILWAY ZONE
BHOPAL CBI REGISTERS FIR
SILVER MEDAL SCAM EXPOSED
BHOPAL RAIL DIVISION
RAILWAY SILVER MEDAL SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.