नए साल से बदल जाएगा ट्रेनों का समय, सफर पर निकलने से पहले चेक कर लें नया शेड्यूल

भोपाल: नए साल के साथ ही यात्रियों के रेल सफर में भी बदलाव होने जा रहा है. पश्चिम मध्य रेलवे ने 1 जनवरी 2026 से ट्रेनों की नई समय-सारणी लागू करने की घोषणा की है. इसके तहत भोपाल मंडल से संचालित होने वाली और यहां से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों के आगमन व प्रस्थान समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है. रेलवे प्रशासन का कहना है कि नई समय-सारणी से ट्रेनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रियों का समय बचेगा.

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि "नई समय-सारणी के तहत भोपाल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है. इसके साथ ही अधिकांश ट्रेनों की स्पीडिंग अप की गई है, जिससे यात्रा अधिक सुगम और तेज होगी."

इन ट्रेनों के बदले प्रस्थान समय

नई समय-सारणी के अनुसार भोपाल और रानी कमलापति स्टेशन से प्रारंभ होने वाली कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है. भोपाल-रीवा एक्सप्रेस अब 23.05 बजे की बजाय 23.00 बजे प्रस्थान करेगी. भोपाल-डॉ. अंबेडकर नगर एक्सप्रेस 17.00 के बजाय 17.10 बजे रवाना होगी. भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस अब 16.40 बजे चलेगी. रानी कमलापति-रीवा एक्सप्रेस 21.55 बजे और रानी कमलापति-पुणे एक्सप्रेस 15.40 बजे प्रस्थान करेगी. इसके अलावा भोपाल-जयपुर एक्सप्रेस और रानी कमलापति-अगरतला स्पेशल के समय में भी बदलाव किया गया है.

गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के समय में बदलाव