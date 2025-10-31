ETV Bharat / state

ट्रेन से पहुंच सकेंगे पचमढ़ी, सांसद ने सुझाया रेलवे को रूट, सागर में तीन जगह जल्द होगा सर्वे

सांसद माया नरोलिया ने पचमढ़ी को रेल लाइन से जोड़ने की मांग उठाई. उन्होंने पिपरिया, पचमढ़ी और छिंदवाड़ा के लिए नई रेल लाइन का प्रस्ताव अधिकारियों को सौंपा. उन्होंने कहा कि "इसे स्वीकृति दी गई तो सीधे पचमढ़ी तक रेल माध्यम से पहुंचना आसान होगा. इससे इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी. उन्होंने नर्मदापुरम में अमृत स्टेशन के रूप में तैयार हो रहे भवन का नाम नर्मदा भवन रखने का प्रस्ताव रखा."

भोपाल: मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन पचमढ़ी जल्द ही रेल सेवा से जुड़ सकता है. अभी पचमढ़ी जाने के लिए आखिरी करीबी रेलवे स्टेशन पिपरिया है, जहां से पचमढ़ी की दूरी करीबन 50 किलोमीटर से ज्यादा है. पचमढ़ी को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए राज्यसभा सांसद माया नरोलिया ने रेल मंडल को प्रस्ताव सौंपा है. भोपाल में पश्चिम मध्य रेलवे की सांसदों के साथ हुई बैठक के दौरान सांसदों ने रेलवे को कई सुझाव दिए हैं. बैठक में सांसदों ने बिना जानकारी आरओबी की डिजाइन और स्टीमेट बदलने को लेकर नाराजगी भी जताई.

उन्होंने कहा कि "जितने भी अंडर ब्रिज स्वीकृत हुए हैं, वहां काम जल्दी शुरू किए जाएं. बैठक के दौरान सांसदों ने बिना जानकारी आरओबी की डिजाइन और लागत बदने जाने पर आपत्ति जताई. एक आरओबी की डिजाइन बदल दी और उसकी लागत कम कर दी गई, लेकिन इसकी जानकारी दी नहीं दी गई. जनप्रतिनिधि को पहले जानकारी दी जानी चाहिए."

पचमढ़ी तक रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव (ETV Bharat)

सागर के सिरोंज, कुरवाई में रेल लाइन की उठी मांग

पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा भोपाल में आयोजित बैठक में सांसदों ने अपने क्षेत्र की मांगों को उठाया. बैठक के दौरान सांसद लता वानखेड़े ने प्रस्ताव दिया है कि "सागर के सिरोंज, कुरवाई, शमशाबाद में रेलवे ट्रेक की मांग उठाई है. यह क्षेत्र रेल संपर्क से कटा हुआ है." बीजेपी सांसद ने कहा कि इस क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाई जानी चाहिए. बैठक में अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि बहुत जल्दी इसका सर्वे कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि "सागर और बीना को अमृत स्टेशन मिला है, लेकिन बीना में अभी तक अमृत स्टेशन का काम शुरू नहीं हो सका है."

उन्होंने कहा कि सागर लोकसभा क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा 12 आरओबी बन रहे हैं, लेकिन इनका काम बेहद धीमी गति से चल रहा है, उन्होंने इसे तेज गति से पूरा करने की रेलवे के सामने मांग रखी है. सांसद ने प्रस्ताव रखा है कि अभी अयोध्या से रामेश्वर वाया जबलपुर साप्ताहिक ट्रेन चलाई जा रही है. इस ट्रेन को अन्य दिनों में वाया कटनी, दमोह, सागर, भोपाल से चलाया जाना चाहिए.

सागर के सिरोंज, कुरवाई में रेल लाइन की उठी मांग (ETV Bharat)

चौथी रेल लाइन के लिए जल्द बनेगी डीपीआर

बैठक के बाद रेलवे अधिकारियों ने बताया कि बीना स्टेशन को विकसित जाएगा. इसका काम जल्द ही शुरू होने जा रहा है. इटारसी-भोपाल-बीना सेक्शन में चौथी रेल लाइन परियोजना को लेकर अधिकारियों ने बताया कि अभी इसे कैबिनेट में मंजूरी मिली है, जल्द ही इसकी डीपीआर रिपोर्ट तैयार की जाएगी. वहीं भोपाल के एक और नए रेलवे स्टेशन निशातपुरा पर ट्रेन की आवाजाही को लेकर अधिकारियों ने बताया कि इस स्टेशन पर पश्चिम रेलवे से आने वाली गाड़ियों के स्टॉपेज देना जरूरी है.