मध्य प्रदेश में 16 फरवरी को हड़ताल पर नापतौल विभाग, भिंड निरीक्षक से अभद्रता की घटना ने पकड़ा तूल

मध्य प्रदेश में 16 फरवरी को हड़ताल पर नापतौल विभाग ( ETV Bharat )

मध्य प्रदेश नापतौल अधिकारी कर्मचारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने बताया कि "भिंड के दीनपुरा स्थित यादव फिलिंग सेंटर के मालिक सुरेंद्र यादव ने निरीक्षक सौरभ शर्मा के साथ अभद्र व्यवहार किया और धमकी दी. घटना के बाद संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत दी गई, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. इससे विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों में भारी आक्रोश है."

भोपाल: भिंड जिले में नापतौल निरीक्षक सौरभ शर्मा के साथ पेट्रोल पंप संचालक द्वारा गाली-गलौज और धमकी दिए जाने के मामले ने अब प्रदेशव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया है. कार्रवाई न होने से नाराज मध्य प्रदेश के नापतौल अधिकारी और कर्मचारी सोमवार को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और पूरे प्रदेश में कामकाज बंद रखेंगे.

नापतौल विभाग के कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि तीन दिन के अंदर पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई नहीं होती तो सोमवार को पूरे प्रदेश में नापतौल विभाग का कामकाज ठप रहेगा. पहले चरण में एक दिन का सामूहिक अवकाश रहेगा. इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी.

कलेक्टर और एसपी को दी सूचना

मध्य प्रदेश नाप तौल विभाग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने बताया कि "संघ की ओर से कलेक्टर भिंड और एसपी को ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए जानकारी दी गई है. इसके साथ ही विभागीय नियंत्रक और वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है. कर्मचारियों का कहना है कि यदि ड्यूटी के दौरान किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ गाली-गलौज होगी तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."

भिंड में नापतौल निरीक्षक से अभद्रता का मामला (ETV Bharat)

कर्मचारी संघ ने लगाया पुलिस पर दबाव का आरोप

कर्मचारी संघ का आरोप है कि पेट्रोल पंप मालिक प्रभावशाली होते हैं, जिसके कारण अब तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. पुलिस आम जनता की सुरक्षा के लिए है और यदि एक सरकारी निरीक्षक को ही गंदी गालियां सुननी पड़े तो वह निष्पक्ष तरीके से काम कैसे करेगा. इससे पूरे प्रदेश का माहौल खराब होगा. बता दें कि 16 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है. ऐसे में यदि नापतौल विभाग हड़ताल पर जाता है तो पेट्रोल पंपों की जांच, उपभोक्ता हितों से जुड़े कार्य और राजस्व संबंधी गतिविधियां प्रभावित होंगी. वहीं इस मामले में कर्मचारियों का कहना है कि वे सम्मान के साथ जनता की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन अपमानजनक व्यवहार स्वीकार नहीं करेंगे.