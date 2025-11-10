मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक पड़ेगी भारी ठंड, भोपाल में बीते 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा
मध्य प्रदेश में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा 9 शहरों का न्यूनतम तापमान, कई जिलों में सीवियर कोल्ड वेब का अलर्ट जारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 10, 2025 at 10:39 PM IST
भोपाल: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक मध्य प्रदेश में भारी ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की है. प्रदेश के 3 जिलों में सीवियर कोल्ड वेब का ऑरेंज और 15 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है. बीते 24 घंटे में भी भोपाल, इंदौर, राजगढ़ और उमरिया में सीवियर कोल्ड वेब दर्ज की गई है.
इन जिलों का न्यूनतम पारा सामान्य से माइनस 7 डिग्री सेल्सियस तक आ गया. वहीं, भोपाल में नवंबर माह में ठंड का बीते 10 सालों का रिकार्ड टूट गया है. शनिवार-रविवार की दरमियानी रात भोपाल का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि नवंबर महीने में बीते 10 सालों का सबसे न्यूनतम तापमान था.
24 घंटे में 4 डिग्री नीचे गिरा पारा
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया "बीते 24 घंटो में भोपाल, इंदौर, उज्जैन और शहडोल संभाग के अधिकतर जिलों के अधिकतम तापमान में औसत से माइनस 3 से माइनस 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है. जबकि बाकी जिलों के अधिकतम तापमान में माइनस 1 से माइनस 3 डिग्री सेल्सियस तक बदलाव आया है. इसी प्रकार अधिकतम जिलों का न्यूनतम तापमान औसत से माइनस 3 से माइनस 5 डिग्री के बीच बदला है. जबकि भोपाल, इंदौर, राजगढ़ और उमरिया जिलों का न्यूनतम तापमान औसत से करीब माइनस 7 डिग्री सेलिसयस नीचे दर्ज किया गया."
10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा 9 शहरों का न्यूनतम तापमान
बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान गुना में 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि उज्जैन में 30.5 और खजुराहो में 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, बीते 24 घंटे में प्रदेश के 9 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया. रविवार-सोमवार की दरमियानी रात प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान राजगढ़ में 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
इसके साथ ही इंदौर में 7.9 डिग्री सेल्सियस, भोपाल में 8.8 डिग्री सेल्सियस, बेतूल में 9 डिग्री सेल्सियस, छिंदवाड़ा में 9.6 डिग्री सेल्सियस, नौगांव में 9.5 डिग्री सेल्सियस, उमरिया में 8.5 डिग्री सेल्सियस और मलाजखंड में न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, प्रदेश में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई और मौसम साफ रहा. इस दौरान आंधी-तूफान भी कहीं दर्ज नहीं किया गया.
मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक ठंड की चेतावनी
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि "एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वायुमंडल की ऊपरी सतह में मध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर स्थित है और एक ट्रफ, मध्य क्षोभमंडल पश्चिमी हवाओं में 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में एवं 82 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ उत्तर-पूर्व की ओर चला गया है. जिससे मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भारी ठंड की चेतावनी दी गई है. अगले 72 घंटो में कहीं भी मध्यप्रदेश में बारिश होने की संभावना नहीं है. वहीं, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है."
मध्य प्रदेश में कब, कहां, कितना ठंड
10 नवंबर, सोमवार
भोपाल, राजगढ़ और इंदौर में सीवियर कोल्ड बेव का ऑरेंज अलर्ट है. जबकि सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, देवास, शाजापुर, रीवा, मऊगंज, शहडोल, छिंदवाड़ा, मंडला, मैहर में कोल्ड वेब का येलो अलर्ट और बालाघाट में कोल्ड डे का यलो अलर्ट जारी किया गया है.
11 नवंबर, मंगलवार
भोपाल, राजगढ़ और इंदौर में सीवियर कोल्ड वेब का आरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि सीहोर, बैतूल, उज्जैन, देवास, शाजापुर, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, छिंदवाड़ा, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और मैहर जिलों में कोल्ड वेब का यलो अलर्ट है.
- मध्य प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट, इंदौर में टूटा 25 साल का रिकॉर्ड, भोपाल भी कंपकंपाया
- भगवान को ठंड से बचाने का जतन, अर्पित किए जा रहे गर्म परिधान, आरती का समय भी बदला
12 नवंबर, बुधवार
भोपाल, सिहोर, राजगढ़, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर जिलों में कोल्ड वेब का यलो अलर्ट जारी किया गया है.