मध्य प्रदेश में बदला मौसम, 28 जिलों में बारिश का अलर्ट, अगले 5 दिन मावठा के नाम

मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में दो दिन बारिश की संभावना. फरवरी के शुरू में भी मावठा गिरने से फिर बढ़ेगी ठंड.

MP rain alert 28 districts
मध्य प्रदेश में बदला मौसम, 28 जिलों में बारिश का अलर्ट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 11:42 AM IST

भोपाल : मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है. चक्रवाती सिस्टम और ट्रफ लाइन के असर से प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं. गुना, बड़वानी और धार में मौसम का पहला मावठा गिरा. मौसम विभाग ने भोपाल और ग्वालियर समेत 28 जिलों में अगले दो दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया है.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह स्थिति जनवरी के अंत तक बनी रह सकती है. इसके बाद 30 जनवरी को एक नया सिस्टम सक्रिय होने से फरवरी की शुरुआत भी बारिश के साथ होने के आसार हैं.

मध्य प्रदेश पर चक्रवाती सिस्टम का असर

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया "हरियाणा और इसके आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय चक्रवाती सिस्टम से एक ट्रफ लाइन गुजर रही है. इसी सिस्टम का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है. इसके चलते कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है. मंगलवार और बुधवार को इसका प्रभाव सबसे अधिक रहेगा."

आज इन जिलों में बारिश की चेतावनी

भोपाल, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, विदिशा, सीहोर, हरदा, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन, सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना और पन्ना में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है.

28 जनवरी को भी कई जिलों में बरसेंगे बादल

ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल और कटनी में बारिश की संभावना जताई गई है.

30 जनवरी को सक्रिय होगा नया सिस्टम

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में 30 जनवरी को एक और नया मौसम सिस्टम एक्टिव होगा. इसका असर दो से तीन दिन बाद मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगा. इससे फरवरी की शुरुआत में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. मौसम वैज्ञानिकों ने बताया "मुगलवार से मध्य प्रदेश में बारिश और शीतलहर के असर से दिन और रात के तापमान में गिरावट होने की संभावना है."

न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी

दिन और रात के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट होगी. अभी शिवपुरी, खजुराहो और पचमढ़ी का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चल रहा है, जबकि अन्य शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 0 से 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक चल रहा है. मंगलवार से कई शहरों में रात का तापमान फिर 10 डिग्री सेल्सियस से पहुंच सकता है.

मध्य प्रदेश के शहरों का न्यूनतम तापमान

  • शिवपुरी - 7
  • खजुराहो - 7.4
  • पचमढ़ी - 8.6
  • नौगांव - 10
  • दतिया - 10.1
  • रायसेन - 10.5
  • भोपाल - 14
  • ग्वालियर - 11.2
  • उज्जैन - 16
  • जबलपुर - 13

संपादक की पसंद

