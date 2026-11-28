कड़ाके ठंड से कांपा मध्य प्रदेश, दमोह में 6 डिग्री पहुंचा तापमान, IMD का शीतहलर का अलर्ट
मध्य प्रदेश में पहली बार 6 डिग्री तक पहुंचा पारा, राजधानी भोपाल में लगातार 4वें दिन शीत लहर का कहर जारी. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 3:02 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के असर से ठंड का तेज दौर शुरू हो गया है. बीते 24 घंटे में दमोह में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जो सामान्य से 4.7 डिग्री कम है. वहीं राजधानी भोपाल में भी बीते 4 दिनों से शीत लहर का दौर जारी है. बीती रात भोपाल का न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने शनिवार को भी कई जिलों में शीत लहर की चेतावनी दी है.
दमोह और जबलपुर में सबसे ज्यादा ठंड
शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात के आंकड़ों को देख तो प्रदेश में दमोह 6.0 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा. इसके बाद रीवा में न्यूनतम पारा 8.0 डिग्री और जबलपुर में 8.6 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं खजुराहो और उमरिया में रात का तापमान 9.4 डिग्री, मलाजखंड में 9.5 डिग्री, नौगांव में 9.6 डिग्री और मंडला में 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शुक्रवार दिन में अधिकतम तापमान की बात करें तो मलाजखंड में 22.8 डिग्री और शिवपुरी में 25.0 डिग्री दर्ज हुआ, जिससे दिन में भी ठंड का अहसास बना रहा.
- मध्य प्रदेश ने ओढ़ी कोहरे की चादर, हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बीच घटी विजिबिलिटी
- मध्य प्रदेश में मौसम का डबल अटैक, 13 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना
भोपाल में 4 दिन से शीतलहर
राजधानी भोपाल में बुधवार से शुरू हुई शीतलहर का असर लगातार चौथे दिन भी बना रहा. राजधानी में 28 नवंबर को न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री कम है. जबकि अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री रहा. हालांकि मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि, पिछले साल नवंबर में जहां 16 दिन शीतलहर चली थी, वहीं इस बार नवंबर के आखिरी दिनों में सर्दी ने जोर पकड़ा है. पूरे 2025-26 के शीतकालीन सीजन में 32 दिन शीतलहर चली थी, जिसमें नवंबर में 16 और दिसंबर में 15 दिन असर रहा था.
मध्य प्रदेश में इसलिए बढ़ा ठंड का प्रकोप
बीती रात ग्वालियर में न्यूनतम पारा 10.3 डिग्री, दतिया, नरसिंहपुर और श्योपुर में 10.4 डिग्री, रायसेन में 10.5 डिग्री, सतना में 10.7 डिग्री और गुना व टीकमगढ़ में 11.0 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं इंदौर में रात का तापमान 11.8 डिग्री और दिन का 30.1 डिग्री रहा.
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया, "मध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर दक्षिण गुजरात और आसपास तथा गांगेय पश्चिम बंगाल और आसपास चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जबकि एक ट्रफ रेखा दक्षिण-मध्य महाराष्ट्र से उत्तरी गुजरात तक फैली है. इसके प्रकोप से मध्य प्रदेश में ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है. आने वाले दिनों में प्रदेश के अन्य जिलों में भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल सकती है."