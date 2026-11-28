ETV Bharat / state

कड़ाके ठंड से कांपा मध्य प्रदेश, दमोह में 6 डिग्री पहुंचा तापमान, IMD का शीतहलर का अलर्ट

मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ी ( ETV Bharat )

भोपाल: ​मध्य प्रदेश में उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के असर से ठंड का तेज दौर शुरू हो गया है. बीते 24 घंटे में दमोह में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जो सामान्य से 4.7 डिग्री कम है. वहीं राजधानी भोपाल में भी बीते 4 दिनों से शीत लहर का दौर जारी है. बीती रात भोपाल का न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने शनिवार को भी कई जिलों में शीत लहर की चेतावनी दी है.