बंगाल की खाड़ी से आ रहा खतरा, मध्य प्रदेश में कितनी तबाही लाएगा चक्रवात मोंथा

चक्रवात मोंथा को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी, मध्य प्रदेश में दिख सकता है तूफान का असर, प्रदेश में बारिश आंधी की संभावना.

MONTHA CYCLONE IMPACT MP
मध्य प्रदेश में चक्रवात मोंथा का होगा असर (ETV Bharat)
Published : October 26, 2025 at 1:19 PM IST

Updated : October 26, 2025 at 2:24 PM IST

भोपाल: बंगाल की खाड़ी में उठने जा रहे चक्रवाती तूफान 'मोंथा' ने बड़े-बड़े मौसम वैज्ञानिकों को चौंका दिया है. बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव अब तेजी से मजबूत होकर चक्रवाती तूफान मोंथा का रूप लेने जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों में यह सिस्टम पूरी तरह सक्रिय होकर 26 अक्टूबर को गहरे अवदाब में सक्रिय होकर 27 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान बन जाएगा और 28 अक्तूबर को आंध्र प्रदेश तट से टकराने की संभावना है. इसके अलावा तमिलनाडु और ओडिशा में भारी बारिश होगी. इसका असर थोड़ा बहुत असर मध्य प्रदेश पर पड़ सकता है.

मध्य प्रदेश में दिख सकता है मोंथा का असर
चक्रवात का असर बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड सहित छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके में पड़ने की संभावना. हालांकि इसका केंद्र दक्षिण-पूर्वी तट पर रहेगा, लेकिन इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है. विशेष रूप से पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी जिलों जैसे बालाघाट, मंडला, सिवनी, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी और सिंगरौली में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

मध्य प्रदेश में बारिश आंधी की संभावना (ETV Bharat)

60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
मौसम विभाग का कहना है कि, 26 से 29 अक्टूबर के बीच राज्य में मोंथा चक्रवात का अप्रत्यक्ष प्रभाव रहेगा. इस दौरान कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और आकाश में बादल छाए रहेंगे. कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग ने किसानों और आम नागरिकों से अपील की है कि फसलों को सुरक्षित रखें, बिजली उपकरणों से दूर रहें और मौसम विभाग के ताजा अलर्ट पर नजर बनाए रखें. चक्रवाती तूफान से पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना बन रही है. तेज हवाएं और आंधी भी चल सकती है. तापमान में गिरावट आने से मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ जाएगी.

मध्य प्रदेश में अक्टूबर में ठंड की दस्तक
मध्य प्रदेश में इस बार अक्टूबर में ही शीतहलर ने दस्तक दे दी है. पिछले 17 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि अक्टूबर से रात का तापमान 14 डिग्री पहुंच गया है. मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश के चार जिलों, बड़वानी, धार, झाबुआ और आलीराजपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. बात करें राजधानी भोपाल की तो यहां रविवार सुबह से मौसम सुहावना बना हुआ है. हल्की बूंदाबांदी के साथ मौसम में ठंडक है.

MONTHA CYCLONE IMPACT MP
मध्य प्रदेश में दिख सकता है तूफान का असर (ndia Meteorological Department)

सर्दी के पहले मध्य प्रदेश में बारिश ने दस्तक दे दी है. मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, नीमच, रतलाम सहित कई इलाकों में घने बादल छाए हुए हैं और कई स्थानों पर बारिश रिकॉड की गई है. बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने कम दवाब के क्षेत्र के कारण प्रदेश के आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं. मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में अभी कम दवाब का क्षेत्र बना हुआ है. अगले तीन दिनों में इसके और स्ट्रांग होने की संभावना बनी हुई है. इसको देखते हुए प्रदेश के करीबन 30 दिनों में बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है.

अगले 5 दिन इन स्थानों पर होगी भारी बारिश
मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन के मुताबिक, ''26 अक्टूबर को नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगौन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, पांढुर्ना और छिंदवाड़ा इलाकों में बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है.

MONTHA CYCLONE IMPACT MP
मध्य प्रदेश में दिख सकता है तूफान का असर (ndia Meteorological Department)

27 अक्टूबर - मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, रतलाम, उज्जैन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर के अधिकांश स्थानों पर बारिश होगी. इसके अलावा गुना, अशोकनगर, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, देवास, बडवानी, विदिशा के अलावा ग्वालियर, मुरैना श्योपुर, शिवपुरी, भिंड, छिंदवाड़ा पांढुर्ना, बैतूल, नर्मदापुरम, रायसेन, भोपाल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगौर में गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है. शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ग्वलियर, भिंड, नीमच, मंदसौर में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

28 अक्टूबर - मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, श्योपुर, गुना, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, बालाघाट में गरज के साथ बारिश होने की चेतावनी दी गई है. इसके अलावा श्योपुर और नीचम में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

29 अक्टूबर - मध्य प्रदेश के सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, बैतूल, पांढुर्ना, छिंवाड़ा में चमक के साथ बारिश होने और मंडला, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

30 अक्टूबर - मध्य प्रदेश के सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, कटनी, उमरिया में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. इसके अलावा नर्मदापुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, दमोह, पन्ना में बिजली चमकने और बारिश की चेतावनी दी गई है.

मध्य प्रदेश में औसत से ज्यादा बारिश
मध्य प्रदेश में मानसून की बात करें तो अब तक पूरे प्रदेश में 48 इंच बारिश हो चुकी है. प्रदेश की सामान्य बारिश औसत 37.2 इंच है. लेकिन इस बार मानसूनी सीजन में 121 प्रतिशत बारिश हुई है यानि अनुमान से 15 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. सबसे ज्यादा गुना में 65.7 इंच बारिश हुई है. जबकि शाजापुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी और धार में सबसे कम बारिश हुई है.

Madhya Pradesh weather report
बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता (ETV Bharat)

विदिशा में बारिश से मौसम सुहावना, किसानों की बढ़ी चिंता
विदिशा के सिरोंज सहित कई क्षेत्रों में शनिवार को हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया. तापमान में गिरावट के साथ ही खेतों में नमी लौट आई. यह बारिश जहां किसानों के लिए पलेवा के लिहाज से फायदेमंद साबित हो रही है, वहीं खेतों में खड़ी और कटी हुई धान की फसल के लिए यह चिंता का कारण भी बन गई है.
सिरोंज विकासखंड के घोंसुआताल, रजाखेड़ी, ओसनहाई, सबदलपुर और घटवार जैसे गांवों में धान की कटाई चल रही थी, ऐसे में बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है.

कृषक मोहन रघुवंशी ने बताया कि, ''जिन खेतों में फसल खड़ी है या कटाई का काम जारी था, वहां पानी भरने से नुकसान की आशंका है. बारिश से फसल की बालियां कमजोर पड़ सकती हैं, जिससे दाना झड़ने का खतरा है. वहीं फसल आड़ी होकर सड़ भी सकती है. एसएडीओ अनुज धाकड़ ने बताया कि, ''इनमें करीब 60 हजार हेक्टेयर में गेहूं, 10-12 हजार हेक्टेयर में चना व मसूर और 2-3 हजार हेक्टेयर में सरसों की बोवनी की संभावना है.'' उन्होंने कहा कि, ''बारिश से खेतों में नमी मिलने से किसानों को सिंचाई में राहत मिलेगी, हालांकि धान की खड़ी फसल वाले क्षेत्रों में नुकसान से इंकार नहीं किया जा सकता.''

