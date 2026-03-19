बे-मौसम बारिश से बढ़ी किसानों की चिंता, खंडवा-अनूपपुर में ओलों की मार, 40 जिलों में अलर्ट

बे-मौसम बारिश से बढ़ी किसानों की चिंता, खंडवा-अनूपपुर में ओलों की मार, 40 जिलों में अलर्ट
मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी, दलहन और तिलहन की फसलों को भारी नुकसान की आशंका.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 5:16 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट लेकर किसानों की चिंता बढ़ा दी है. एक तरफ जहां गेंहू, चना और सरसों समेत अन्य फसलें खेतों में पकने को तैयार हो रही हैं. वहीं बे-मौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. बीते 24 घंटे में खंडवा और अनूपपुर में ओलावृष्टि ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जबकि बुरहानपुर में तेज बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए 40 जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है.
इन जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट
मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ता जा रहा है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और पांढुर्णा जिलों में गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है. वहीं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और दतिया समेत प्रदेश के बड़े हिस्से में मौसम खराब रहने के आसार हैं. भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और नर्मदापुरम जिलों में झोंकेदार हवाएं 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. जबकि उज्जैन, रतलाम, धार और रीवा संभाग में हवा की रफ्तार 30-40 किमी प्रति घंटे तक रहने की संभावना जताई गई है.
मौसम में अचानक आया बदलाव
मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन के अनुसार, मौसम में इस बदलाव के पीछे कई सिस्टम का एक साथ सक्रिय होना है. उत्तर मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है, जबकि प्रदेश के मध्य भागों से होते हुए मराठवाड़ा और विदर्भ तक एक ट्रफ लाइन गुजर रही है. इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 21 मार्च तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रह सकता है.
अनुपपुर-खंडवा में ओलावृष्टि से फसल खराब
बीते 24 घंटों में अनूपपुर और खंडवा के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि और गरज-चमक के साथ बारिश दर्ज की गई है, जबकि बुरहानपुर में झमाझम बारिश हुई. तेज हवाओं और बारिश के कारण गेहूं और सरसों की खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है. कई जगहों पर फसल खेतों में गिर गई है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान की आशंका बढ़ गई है. मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है. ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में कटी फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने और मवेशियों को खुले में न बांधने की हिदायत दी गई है.
इन जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी
19 मार्च 2026 को बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, पांढुर्णा, दतिया, भिंड और छिंदवाड़ा में ओले गिरने की संभावना है. जबकि राजधानी भोपाल, इंदौर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, देवास, शाजापुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी समेत आसपास के इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. जबकि ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, धार, झाबुआ, नीमच, मंदसौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुरकलां, डिंडोरी, सिवनी, मंडला और बालाघाट में हल्की बारिश के साथ झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है.
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20 मार्च को इस प्रकार रहेगा मौसम
20 मार्च को सिवनी, मंडला और बालाघाट में ओले गिरने की सबसे ज्यादा संभावना है. जबकि दतिया, टीकमगढ़ और निवाड़ी में गरज-चमक और बारिश होने की चेतावनी दी गई है. वहीं जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड में बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, पन्ना, दमोह, छतरपुर और मैहर में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.