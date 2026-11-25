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भोपाल में वाटर सप्लाई निजी एजेंसी को देने पर फिलहाल ब्रेक, जलकर 250 से बढ़ा 700 का प्रस्ताव

भोपाल में वाटर सप्लाई निजी हाथों में देने पर फिलहाल ब्रेक ( ETV BHARAT )

भोपाल : राजधानी भोपाल की कॉलोनियों में पानी की सप्लाई, रखरखाव और जलकर वसूली निजी एजेंसी के हवाले करने के फैसले पर फिलहाल रोक लग गई है. नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने कांग्रेस पार्षदों के विरोध के बाद पूरे मामले की तथ्यात्मक और नीतिगत जांच कराने का भरोसा दिया है. आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि रहवासी समितियों की सहमति के बिना किसी कॉलोनी पर व्यवस्था जबरन नहीं थोपी जाएगी.

सहमति के बाद ही प्राइवेट एजेंसी को देंगे काम