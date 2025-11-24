भोपाल के बड़े तालाब में उतरेंगे देश भर के 500 खिलाड़ी, 30 नवंबर तक चलेगी चैंपियनशिप

भोपाल के बड़े तालाब में उतरेंगे देश भर के 500 खिलाड़ी, 30 नवंबर तक चलेगी चैंपियनशिप
भोपाल में 26 नवंबर से 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर्स और 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप, विश्वास सारंग ने तैयारियों का लिया जायजा.
भोपाल: राजधानी भोपाल का बड़ा तालाब एक बार फिर नेशनल स्तर की वाटर स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप का गवाह बनने जा रही है. बोट क्लब पर 26 नवंबर से 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर्स और 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप होने जा रही है. यह चैंपियनशिप 30 नवंबर तक चलेगी. चैंपियनशिप का शुभारंभ 26 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुबह 10 बजे करेंगे. इस चैंपियनशिप में 23 राज्यों के करीब 500 खिलाड़ी हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं.
खेल मंत्री ने किया निरीक्षण
चैंपियनशिप की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने वोट क्लब पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों से तमाम व्यवस्थाएं बेहतर रखने के निर्देश दिए हैं. विश्वास सारंग ने कहा कि "भोपाल, वाटर स्पोर्ट्स के लिए बेहतर जगह और अच्छा डेस्टीनेशन है.
26 नवंबर से 30 नवंबर तक 45वीं जूनियर रोइंग चैम्पियशिप और इंटर स्टेट ओपन चैलेंजर प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है. राष्ट्रीय स्तर की इस चैम्पियनशिप को करने का हमें मौका मिला है. हमें इसकी खुशी है. बहुत ही बेहतर तरीके से इसका आयोजन किया जाएगा. इसको लेकर की जा रही तैयारियों का हमने जायजा लिया है."
मध्य प्रदेश रोइंग में है नेशनल चैंपियन
इस प्रतियोगिता में 500 खिलाड़ी हिस्सा लेने जा रहे हैं. मध्य प्रदेश और भोपाल के लिए यह बड़ा अवसर है. विश्वास सारंग ने बताया कि "वैसे तो मध्य प्रदेश हर बड़ी चैम्पियनशिप के लिए कोशिश करते हैं. मध्य प्रदेश रोइंग के मामले में नेशनल चैम्पियन भी है. इस खेल के लिए मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को लगातार तैयार कर रहे हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं."
उन्होंने आगे कहा, "अक्टूबर 2025 में आयोजित 10वीं ऑल इंडिया इंटर साई (एसएआई) रोइंग चैम्पियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था. मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 11 स्वर्ण, 6 रजत और 9 कांस्य पदक अपने नाम किए थे."