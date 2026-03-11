ETV Bharat / state

भोपाल में फटी पाइपलाइन, मार्केट के बेसमेंट में बनी दुकानों में भरा पानी, व्यापारियों ने लगाया जाम

भोपाल में ज्योति टॉकीज चौराहे पर सड़क मरम्मत के दौरान फटी पानी की पाइपलाइन. ज्योति टॉकीज कॉम्प्लेक्स में पानी घुसने के कारण व्यापारी आक्रोशित.

BHOPAL WATER PIPELINE BURST
सड़क मरम्मत के दौरान पानी की पाइपलाइन फटने से दुकानों में घुसा पानी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 4:43 PM IST

4 Min Read
रिपोर्ट: विश्वास चतुर्वेदी

भोपाल: राजधानी के ज्योति टॉकीज चौराहे पर सड़क मरम्मत के दौरान निर्माण एजेंसी की लापरवाही के कारण पाइपलाइन फट गई, जिससे कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में बनी 100 से अधिक दुकानों में अचानक पानी भर गया. इससे आक्रोशित दुकानदारों ने मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक और कपड़ों की दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान खराब होने का आरोप लगाते हुए महाराणा प्रताप नगर चौराहे से बोर्ड ऑफिस की तरफ जाने वाली सड़क को जाम कर दिया. करीब एक घंटे तक यह सड़क बंद रही.

चक्काजाम के बाद हरकत में आया प्रशासन

ज्योति टॉकीज मार्केट में पानी घुसने के कारण बुधवार सुबह अधिकतर दुकाने बंद रही. व्यापारियों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दी. व्यापारियों द्वारा सड़क रोकने की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे.

पुलिस ने व्यापारियों से सड़क से हटने की अपील की. लेकिन उनका कहना था जब तक काम्प्लेक्स के अंदर से पानी निकालने का काम शुरू नहीं होता वो सड़क खाली नही करेंगे. हालांकि कुछ ही देर में लोक निर्माण विभाग और नगर निगम का अमला पहुंचा और पानी निकालने का काम शुरू किया. जिसके बाद व्यापारी सड़कों से हटे.

भोपाल में फटी पाइपलाइन, व्यापारियों ने लगाया जाम (ETV Bharat)

सुबह 10 बजे शुरू हुआ पानी का रिसाव

व्यापारियों ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 10 बजे से बेसमेंट में हल्का-हल्का पानी भरना शुरू हुआ था. दुकानदारों ने पहले इसे मामूली रिसाव समझा लेकिन कुछ ही देर में पास की पाइपलाइन फट गई और तेज गति से पानी दुकानों में घुसने लगा. देखते ही देखते एक घंटे के भीतर दुकानों में घुटनों तक पानी भर गया. व्यापारियों का कहना है कि यदि यही घटना रात में होती तो हमारी दुकानों में रखे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल और अन्य सामान बेकार हो जाते.

कई दुकानों में घुटने तक पहुंचा पानी

स्थानीय व्यापारी अमरजीत कौर ने बताया कि "उनका बुटीक भी उसी कॉम्प्लेक्स की बेसमेंट में है. सुबह से पानी धीरे-धीरे भरना शुरू हुआ था, लेकिन अचानक पाइप फटने के बाद इतनी तेजी से पानी आया कि सामान संभालने का मौका ही नहीं मिला. इतनी बड़ी दुकान का सारा सामान तुरंत ऊपर ले जाना संभव नहीं था, जिससे हमें भारी नुकसान हुआ है. "

वहीं पास की दुकानों के अन्य व्यापारियों ने भी नुकसान की पुष्टि की. एक अन्य व्यापारी ने बताया कि कई दुकानों का फर्नीचर खराब हो गया, जबकि मोबाइल एसेसरीज और कपड़ों का बड़ा स्टॉक पानी में भीगकर खराब हो गया है.

सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे जिम्मेदार

व्यापारियों ने बताया कि पिछले 2 दिनों से ज्योति टॉकीज के पास धंसी हुई सड़क की मरम्मत का काम चल रहा है. इसके चलते बोर्ड ऑफिस से ज्योति टॉकीज की ओर जाने वाली सड़क को बंद कर खुदाई की जा रही थी. इसी दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे पानी तेजी से बेसमेंट में बनी दुकानों में भरने लगा.

दुकानदारों का आरोप है कि सुबह से पानी भरने की सूचना देने के बावजूद नगर निगम और संबंधित विभाग का कोई अधिकारी समय पर मौके पर नहीं पहुंचा. प्रशासन की इस अनदेखी से नाराज व्यापारियों ने ज्योति टॉकीज चौराहे पर चक्काजाम कर दिया.

व्यापारियों ने की मुआवजे की मांग

चक्काजाम के कारण इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई और आसपास की सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. इस दौरान कुछ राहगीरों और दुकानदारों के बीच कहासुनी भी हो गई. व्यापारियों की मांग है कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की तत्काल मरम्मत कर जल निकासी की व्यवस्था की जाए और जिन दुकानदारों का नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा दिया जाए, जिससे वे दोबारा अपना कारोबार शुरू कर सकें.

