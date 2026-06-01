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42°C तपन में सिर पर मटके का बोझ, 2KM चल पानी लाने की मजबूरी, खुले में नहा रहीं महिलाएं

भोपाल में पानी के लिए संघर्ष करती पीढ़ियां, पाइपलाइन के लीकेज से बुझ रही प्यास, सूखी पानी की टंकियां और नल. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

BHOPAL WATER CRISIS
42°C तपन में सिर पर मटके का बोझ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 1:35 PM IST

5 Min Read
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भोपाल: मई की तपती दोपहरी में जब पारा 42 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है, तेज गर्मी के कारण लोग घरों में कैद हैं. उस समय सिर पर पानी से भरा डिब्बा उठाए 12 साल की पायल तेज कदमों से घर की ओर बढ़ रही है. उसके लिए गर्मी की छुट्टियां खेलकूद या आराम का समय नहीं, बल्कि पानी ढोने की जिम्मेदारी का मौसम हैं. वहीं स्कूल के दिनों में लंच ब्रेक में घर आकर पानी लाना अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है. यह तस्वीर किसी दूरदराज आदिवासी इलाके की नहीं, बल्कि राजधानी भोपाल से लगे कजलीखेड़ा और काला पानी पंचायत की है, जहां हजारों लोग आज भी पानी की एक-एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

कोलार डैम से पूरे शहर को पानी लेकिन उसी के गांव सूखे
भोपाल शहर को पानी देने वाले कोलार डैम के नजदीक बसे इन गांवों में विडंबना यह है कि लोगों की प्यास उसी पाइपलाइन के लीकेज से बुझ रही है, जिससे शहर तक पानी पहुंचता है. करीब 10 हजार आबादी वाले इस क्षेत्र में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे रोजाना डेढ़ से दो किलोमीटर तक पैदल चलकर पानी भरने को मजबूर हैं. गांव में बनी पानी की टंकियां लोगों को हर दिन सरकारी दावों की याद तो दिलाती हैं, लेकिन अब उनमें कभी पानी पहुंचेगा. इसकी उम्मीद ग्रामीण लोगों ने छोड़ दी है.

जल संकट से जूझ रहे लोगों ने सुनाई आपबीती (ETV Bharat)

लंच ब्रेक में किताब नहीं, पानी का डिब्बा
कजलीखेड़ा की स्कूली छात्रा संगीता बताती हैं कि, ''घर में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है. स्कूल जाने के बावजूद उसे लंच के समय घर लौटकर पानी भरना पड़ता है.'' यही हाल पायल जैसी कई बच्चियों का है, जो पढ़ाई के साथ परिवार की जल व्यवस्था का बोझ भी उठा रही हैं. गांव में पानी की कमी के हालात ये है कि इसने बच्चों का बचपन और शिक्षा दोनों प्रभावित कर दिया है.

MP VILLAGERS WALK 2 KM FOR WATER
पानी को तरसते ग्रामीण (ETV Bharat)

पानी के इर्द-गिर्द घूम रही महिलाओं की जिंदगी
गांव की महिलाओं का कहना है कि, एक डिब्बा पानी लाने के लिए उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है. कई बार दिन में कई चक्कर लगाने पड़ते हैं. पानी की कमी इतनी गंभीर है कि नहाने तक के लिए लोग उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां पाइपलाइन से रिसाव हो रहा है. महिलाओं का आरोप है कि टैंकर की मांग करने पर भी समय पर पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता है.

MP peoples WALK 2 KM FOR WATER
पानी के लिए धूप में कई किलोमीटर चलना पड़ रहा (ETV Bharat)

करोड़ों की टंकियां और नल सूखे
कजलीखेड़ा के रहवासियों ने बताया कि, गांव में वर्षों पहले पानी की टंकी बनाई गई थी, लेकिन उसमें एक साल भी नियमित पानी नहीं आया. बाद में वह टंकी खराब हो गई. इसके बाद नई टंकी का निर्माण कराया गया, लेकिन वह भी अब तक खाली खड़ी है. दो साल पहले पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ था, जो आज तक पूरा नहीं हो सका. कई जगह पुरानी लाइनें टूट चुकी हैं और नई लाइनों के भविष्य को लेकर भी ग्रामीणों में भरोसा नहीं है.

WOMEN FORCED TO BATHE IN OPEN
खुले में नहाने को मजबूर हैं महिलाएं (ETV Bharat)

खुले में सड़क किनारे नहाने को मजबूर महिलाएं
जल संकट का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि महिलाएं और पुरुष एक ही स्थान पर खुले में नहाने और कपड़े धोने को मजबूर हैं. ग्रामीण बताते हैं कि, कई-कई दिनों तक बच्चों को नहाने के लिए पानी नहीं मिल पाता. गर्मी के मौसम में हालात और भी भयावह हो जाते हैं. पानी की कमी के कारण लोगों को पीने और नहाने के बीच चुनाव करना पड़ता है कि ज्यादा जरूरी क्या है.

Kajlikheda village WATER CRISIS
42°C तपन में 2KM चलकर पानी लाने की मजबूरी (ETV Bharat)

विधायक बोले-2 लाख लीटर की टंकी बनाई जा रही
हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा के अनुसार, ''जल जीवन मिशन के तहत कालापानी और कजलीखेड़ा में पानी के सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है. वर्तमान में यहां 2 लाख लीटर की टंकी बनाई जा रही है. जिसे कोलार डैम से जोड़ने का काम किया जा रहा है. जल्द ही अब लोगों के घरों तक पाइप लाइन बिछाकर पानी का वितरण किया जाएगा. हुजूर विधानसभा के अधिकतर ग्रामीण इलाकों में पानी की सहज़ उपलब्धता है. जहां समस्या है, वहां लोगों को जल्द राहत देने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है.''

bhopal public water tank dry
करोड़ों की टंकियां सूखी (ETV Bharat)

राजधानी का ऐसा हाल, दूरदराज इलाकों में स्थिती और खराब
जब प्रदेश की राजधानी से सटे गांवों में लोग पानी के लिए मीलों भटक रहे हैं, तब दूरस्थ ग्रामीण इलाकों की स्थिति कैसी होगी. कजलीखेड़ा और काला पानी की तस्वीर सरकारी योजनाओं और जमीनी हकीकत के बीच मौजूद गहरी खाई को उजागर करती है. यहां लोग आज भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब गांव की टंकियों में पानी आएगा और बच्चों के सिर से पानी के डिब्बों का बोझ उतर सकेगा.

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