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पार्टी-फंक्शन से पहले परमिशन जरूरी, मेहमानों की देनी होगी डिटेल, पढ़ें नया नियम

राजधानी भोपाल में स्वच्छता को लेकर नगर निगम का नया नियम, किसी पार्टी फंक्शन से पहले लेनी होगी मंजूरी, घर में रखने होंगे 4 डिस्टबिन.

BHOPAL WASTE MANAGEMENT RULES
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 12:49 PM IST

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Updated : June 10, 2026 at 1:11 PM IST

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​​भोपाल: शहर में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नगर निगम परिषद ने केंद्र सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 को लागू करने का फैसला किया है. अब नगर निगम की नजर सिर्फ बड़े राजनीतिक या व्यावसायिक आयोजनों पर ही नहीं, बल्कि घरों में होने वाले छोटे-मोटे कार्यक्रमों जैसे बर्थ-डे पार्टी, सगाई, फेयरवेल और कॉलोनी के फंक्शन्स पर भी रहेगी.

निगम अधिकारियों का कहना है कि नए नियमों का मुख्य उद्देश्य बड़े और छोटे आयोजनों से निकलने वाले कचरे पर नियंत्रण पाना और लोगों की जवाबदेही तय करना है. ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने या खुले में कचरा फेंकने और जलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

BHOPAL PARTY FUNCTION PERMISSION
भोपाल नगर निगम का नया नियम (ETV Bharat)

​100 मेहमान जुटे तो 3 दिन पहले देनी होगी सूचना

​नए नियमों के अनुसार यदि किसी भी निजी, धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में 100 या उससे अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है, तो आयोजक को कार्यक्रम से 3 दिन पहले नगर निगम को इसकी लिखित जानकारी और अनुमति लेनी होगी. आयोजकों को पहले से यह बताना होगा कि कार्यक्रम कहां हो रहा है, कितने लोग आएंगे और वहां पैदा होने वाले कचरे के निपटारे के लिए क्या व्यवस्था की गई है. बिना सूचना दिए आयोजन करने या कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.

बिना छंटनी पर 150 प्रतिशत जुर्माना

​अब भोपाल के हर घर और व्यावसायिक संस्थान को अपने कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर रखना होगा. ऐसा न करने और 100 किलोग्राम से अधिक कचरा अलग-अलग श्रेणियों में देने पर 150 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जाएगा.

कचरे को इन 4 भागों में विभाजित करना होगा अनिवार्य

​गीला कचरा- रसोई का भोजन, फल-सब्जियों के छिलके और पेड़-पौधों की हरी पत्तियां.

​सूखा कचरा- रद्दी कागज, गत्ते, प्लास्टिक, धातु, कांच की बोतलें और फटे-पुराने कपड़े.

​सैनिटरी कचरा - डायपर, सैनिटरी नैपकिन, टिश्यू पेपर और घरेलू स्तर का मेडिकल वेस्ट.

​घरेलू ई-वेस्ट - मोबाइल, चार्जर, बैटरियां, बल्ब, घरेलू केमिकल और एक्सपायर्ड दवाइयां.

BHOPAL CLEANLINESS CAMPAIGN
​100 मेहमान जुटे तो 3 दिन पहले देनी होगी सूचना (ETV Bharat)

​बड़े आवासीय और व्यावसायिक परिसर भी दायरे में

नगर ​निगम ने बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी तय की है, जिसमें शहर के लगभग 2 हजार आवासीय, व्यावसायिक और सरकारी परिसर शामिल होंगे. नियमों के दायरे में आने वाले मानदंड इस प्रकार है.

  • ​आवासीय भवन - कुल फ्लोर एरिया 20,000 वर्ग मीटर या अधिक होने पर.
  • ​होटल और रेस्टोरेंट - कुल फ्लोर एरिया 5,000 वर्ग मीटर या अधिक होने पर.
  • कचरा उत्पादन - प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक ठोस कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थान.
Last Updated : June 10, 2026 at 1:11 PM IST

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