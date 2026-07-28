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भोपाल इंजीनियरों की बेमिसाल इंजीनियरिंग! टॉयलेट जाने कूदनी पड़ती है 4 फीट ऊंची दीवार

बता दें कि अवधपुरी के विद्यासागर तिराहे पर दो सार्वजनिक मूत्रालय बनाए गए थे, ताकि राहगीरों को सुविधा मिल सके. दोनों मूत्रालयों के प्रवेश द्वार अलग-अलग रखे गए थे. हालांकि निर्माण पूरा होते ही एक टॉयलेट के ठीक सामने जो निकासी का रास्ता था, वहीं ईट की दीवार खड़ी कर दी गई. इसके कारण मुख्य प्रवेश मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जब इस शौचालय का रास्ता ही बंद करना था, तो जनता के टैक्स का लाखों रुपया पानी की तरह क्यों बहाया गया.

अवधपुरी में रहने वाले मधुर शर्मा के अनुसार "टॉयलेट के सामने एक तरफ 4 फीट और दूसरी तरफ करीब 6 फीट ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई. जिससे पुरुषों को टॉयलेट जाने के लिए यह 4 फीट ऊंची दीवार कूदनी पड़ती है. जबकि यहीं पर बस स्टाप है, काफी लोगों की आवाजाही होती है. इसके बावजूद नगर निगम के अधिकारी टॉयलेट की एक दीवार नहीं तोड़ पा रहे हैं. यदि एक तरफ दीवार खत्म कर दी जाए, तो यह यूरीनल भी लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे."

भोपाल: राजधानी के शहरी क्षेत्रों में होने वाले सरकारी विकास कार्यों में अजीबोगरीब लापरवाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ऐशबाग इलाके में बने 90 डिग्री मोड़ वाले रेलवे ओवरब्रिज के बाद आए दिन ऐसी इंजीनियरिंग सामने आ रही है, जो लंबे समय तक चर्चा का विषय बन जाती है. ताजा मामला विद्यासागर कॉलेज और अवधपुरी बस स्टॉप के सामने बने यूरीनल से जुड़ा हुआ है. जिसमें लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आम जनता उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है.

निगम अधिकारियों को नहीं है जानकारी

जोन 14 के एएचओ विजय शाक्य ने बताया कि "अब तक यह मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन यदि कहीं यूरीनल बना है, तो उसकी प्रतिदिन साफ सफाई कराते हैं. विजय शाक्य ने कहा कि इस यूरीनल को दिखवा लेते हैं, इसके बाद अधिकारियों से चर्चा कर उचित समाधान निकाला जाएगा." हालांकि आसपास के दुकानदारों का कहना है कि जब से यह यूरीनल बना है, तब से पुरुषों के लिए बनाया गया, टॉयलेट दीवार में कैद है, झाड़ियां उग आई हैं. वहीं नगर निगम इसकी नियमित सफाई भी नहीं कराता है, जिससे आसपास खड़े रहना मुश्किल होता है.

पहले ऐशबाग में रास्ता बंद, अब अवधपुरी में वही दोहराव

राजधानी में अंतर-विभागीय तालमेल और प्लानिंग की कमी का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले ऐशबाग क्षेत्र में भी नगर निगम ने सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया था, लेकिन निर्माण के तुरंत बाद रेलवे ने सुरक्षा कारणों से उसके ठीक सामने अपनी दीवार खड़ी कर दी थी. इससे शौचालय तक पहुंचने का रास्ता ही खत्म हो गया. हालांकि बाद में रेलवे ने इस टॉयलेट के लिए अपनी दीवार हटा ली है, लेकिन अवधपुरी के यूरीनल के मामले में अधिकारी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं.

भोपाल में दो टॉयलेट के बीच खड़ी की दीवार (ETV Bharat)

भोपाल में फुटपाथ को रेलिंग से कवर, रतलाम में 90 डिग्री अंडरपास

बता दें भोपाल में 90 डिग्री के बाद इंजीनियरों की एक और कलाकारी सामने आई थी. जहां पीएंडटी चौराहे पर सौंदर्यीकरण के नाम पर फुटपाथ को लोहे की रेलिंग से ही पूरी तरह बंद कर दिया गया था. जिससे पैदल चलने वाले यात्रियों को सड़क से फुटपाथ पर जाने के लिए लंबा चलना पड़ रहा था. हालांकि विरोध के बाद नगर निगम ने गलती मानते हुए यू-टर्न ले लिया है. इसके अलावा ऐसा ही एक अजूब रतलाम से भी सामने आया था. यहां नामली में रतलाम-नीमच रेल मार्ग पर बना करीब 400 मीटर लंबे इस अंडर ब्रिज में 90 डिग्री के दो शॉर्प टर्न है और S आकार के कर्व बनाए गए हैं.