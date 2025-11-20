पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक, मध्य प्रदेश का गिद्ध 15 हजार किमी दुनिया नापकर पहुंचा भारत
मध्य प्रदेश का गिद्ध 8 माह बाद लौटा भारत, पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक भरी 15 हजार किलोमीटर की उड़ान, दुनिया ने देखा सफर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 20, 2025 at 12:26 PM IST|
Updated : November 20, 2025 at 12:43 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के विदिशा और रायसेन से छोड़ा गया गिद्ध दुनिया की 15 हजार किलोमीटर की यात्रा कर 8 माह बाद वापस घर लौट आया है. इस गिद्ध को वन विभाग ने सैटेलाइट रेडियो कॉलर लगाया गया था, इस वजह से इसकी लगातार लाइव मॉनिटरिंग की जा रही थी. वन विभाग पिछले 8 माह से इस यूरेशियन ग्रिफिन गिद्ध की लगातार ट्रेकिंग कर रहा था. अपनी यात्रा के दौरान गिद्ध ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान तक की यात्रा की. वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अभी यह गिद्ध राजस्थान के धौलपुर जिले के पास मौजूद है.
उड़ान के पहले दो माह हुआ था इलाज
इस यूरेशियन ग्रिफिन गिद्ध को विदिशा रायसेन के हलाली डैम से 29 मार्च को छोड़ा गया था. खुले आसमान में छोड़े जाने के पहले इसका दो माह तक भोपाल के वन विहार में इलाज भी चला था. यह गिद्ध 29 जनवरी को सतना जिले के नागौद में घायल हालत में मिला था. इसके बाद इसके इलाज के लिए पहले मुकुंदपुर चिड़ियाघर और बाद में भोपाल स्थित वन विहार लाया गया था.
वन विहार में गिद्ध के इलाज और देखरेख के बाद जब यह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तो इसे 29 मार्च को खुले आसपान में छोड़ दिया गया. वन विहार के डिप्टी डायरेक्टर विजय कुमार बताते हैं कि गिद्ध को सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाया गया था, ताकि इनके प्रवास और संरक्षण से जुड़ी जानकारी जुटाई जा सके. साथ ही इसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके.
- रायसेन का जंगल नापेगा यूरेशियन गिद्ध, ऐसी हालत में सतना से किया गया था रेस्क्यू
- बड़वानी में दिखे विलुप्त हो चुके गिद्धों का झुंड, फोटो को जूम कर देखती रही फॉरेस्ट टीम
- हिमालय से मिस्र तक बादशाहत! रॉकेट की स्पीड से करे चीड़फाड़, सफाई ले रही सफाई दूत की जान
8 माह में 15 हजार किलोमीटर की यात्रा की
हलाली डेम से छोड़े जाने के एक महीने में ही यह गिद्ध कजाकिस्तान पहुंच गया था. मई माह में कजाकिस्तान पहुंचने के बाद यह 4 महीनों तक वहीं डेरा डाले रहा. इसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान होता हुआ वापस भारत आ गया है. विदिष के डीएफओ हेमंत यादव ने बताया कि अभी यह गिद्ध राजस्थान के पास धौलपुर में डेरा डाले हुए है.
उन्होंने बताया कि यूरेषियन ग्रिफिन गिद्ध मूल रूप से एशिया के पर्वतीय और एशिया इलाकों के अलावा उत्तर अफ्रीका और यूरोप में भी पाए जाते हैं। करीबन 6 से 11 किलो वजनी इस गिद्ध की पहचान इसके पंख होते हैं, जिस पर सफेद रंग इस तरह होता है, जैसे गले में सफेद माला हो। इसके पंखों का फैलाव 2.5 से 2.8 मीटर तक होते हैं.