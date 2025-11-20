ETV Bharat / state

पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक, मध्य प्रदेश का गिद्ध 15 हजार किमी दुनिया नापकर पहुंचा भारत

15 हजार किमी की उड़ान भरकर भारत लौटा गिद्ध ( Getty Image )