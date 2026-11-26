भोपाल आए ज्ञानेश कुमार की एक तस्वीर पर सियासत शुरू, कांग्रेस नेता अजय सिंह ने शेयर की फोटो
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस आक्रामक है. उनका भोपाल दौरे के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में तूफान. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 3:17 PM IST
भोपाल : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पारिवारिक शादी समारोह में शिरकत करने भोपाल आए. उनके जाने के बाद अब उनके दौरे की तस्वीरें सियासत की नई ज़मीन बन गई हैं. ज्ञानेश कुमार दो दिन के भोपाल दौरे पर थे. वे एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. ये एक शादी समारोह था. उनके जाने के बाद उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जब आईं तो नई राजनीति शुरू हो गई. ज्ञानेश कुमार के साथ की एक तस्वीर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह की भी है. हालांकि तस्वीर में वे दूर खड़े हैं. लेकिन बीजेपी ने इस तस्वीर के सहारे कांग्रेस में फूट का आरोप लगा दिया.
ज्ञानेश कुमार के साथ कांग्रेस के अजय सिंह
मुद्दा ज्ञानेश कुमार की एक तस्वीर है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक शादी समारोह की तस्वीरें साझा की. जिसमें मेहमान के तौर पर वे पुहंचे थे. उसी तस्वीर में उनसे कुछ दूरी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी दिखाई दे रहे हैं. साथ में विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर भी हैं. हालांकि अजय सिंह इस तस्वीर में ज्ञानेश कुमार से इस सुरक्षित दूरी पर खड़े हैं, जिसमे संवाद की संभावनांए कम होती हैं. लेकिन बीजेपी का सवाल ये है कि आखिर पूर्व मंत्री ने ज्ञानेश कुमार के साथ वाली तस्वीरें साझा ही क्यों की.
हाईकमान मोर्चा खोले हैं, नेता साथ खड़े हैं
बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी के मुताबिक "एक तस्वीर कांग्रेस की सच्चाई को सामने ले आई. ये तस्वीर बता रही है कि हाईकमान चाहे जो गाइडलाइन देता रहे. प्रदेश के नेता अपनी मर्जी करते हैं. ये है कांग्रेस की फूट. इसी तस्वीर के हिसाब से देख लीजिए. केन्द्र में कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर अड़ी है. लगातार उनके खिलाफ मोर्चा निकाला जा रहा है. लेकिन प्रदेश स्तर पर देखिए तो कांग्रेस पार्टी के ही मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री ज्ञानेश कुमार के साथ की अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं."
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बीजेपी पहले बताए- ज्ञानेश कुमार की ढाल क्यों बनी है
कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता संगीता शर्मा ने जवाब में कहा "बीजेपी के पास इस बात का जवाब तो है नहीं कि आखिर बीजेपी ज्ञानेश कुमार की ढाल क्यों बन रही है. अब जवाब नहीं है तो बेवजह के सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है. सार्वजनिक जीवन में ऐसी कई तस्वीरें हो जाती हैं. साझा भी कर दी जाती हैं. वोट चोरी के मुद्दे पर पूरी कांग्रेस एकजुट है. पूरी पार्टी का एक ही स्टैंड है."