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भोपाल आए ज्ञानेश कुमार की एक तस्वीर पर सियासत शुरू, कांग्रेस नेता अजय सिंह ने शेयर की फोटो

भोपाल आए ज्ञानेश कुमार की एक तस्वीर पर सियासत शुरू ( ETV BHARAT )

भोपाल : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पारिवारिक शादी समारोह में शिरकत करने भोपाल आए. उनके जाने के बाद अब उनके दौरे की तस्वीरें सियासत की नई ज़मीन बन गई हैं. ज्ञानेश कुमार दो दिन के भोपाल दौरे पर थे. वे एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. ये एक शादी समारोह था. उनके जाने के बाद उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जब आईं तो नई राजनीति शुरू हो गई. ज्ञानेश कुमार के साथ की एक तस्वीर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह की भी है. हालांकि तस्वीर में वे दूर खड़े हैं. लेकिन बीजेपी ने इस तस्वीर के सहारे कांग्रेस में फूट का आरोप लगा दिया.

ज्ञानेश कुमार के साथ कांग्रेस के अजय सिंह