विश्वास सारंग का राहुल गांधी पर आरोप, युवक कांग्रेस में हुई वोट चोरी
कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का जवाब, कांग्रेस पर लगाया युवक कांग्रेस में वोट चोरी का आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 9, 2025 at 5:07 PM IST
भोपाल: वोट चोरी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं. उधर इस मामले को लेकर बीजेपी ने अब कांग्रेस पर पलटवार किया है. मंत्री विश्वास सारंग ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी इस मामले में सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. असली वोट चोरी तो मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव में हुई है. लोकतांत्रित व्यवस्था दिखाने के लिए कराए गए इस चुनाव में कांग्रेस ने साढ़े 8 लाख युवाओं के वोटों की चोरी कर दी. विश्वास सारंग ने कहा कि राहुल गांधी की पार्टी में ही वोट चोरी हो गई, लेकिन अब वे इस पर जवाब नहीं दे रहे.
वोट चोरी को लेकर गुमराह कर रहे राहुल
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुए मंत्री विश्वास सारंग ने आरोप लगाया कि "जब से राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा बने हैं. उनके सिर पर लगातार हार का ताज जनता पहनाती आ रही है. दिग्विजय सिंह जैसा ही हाल राहुल गांधी का ही है. वह अपना चेहरा बचाने के लिए लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगाते आए हैं. वोट चोरी का उन्होंने जो हंगामा मचाया, वह आरोप निराधार ही साबित हुए हैं. देश में मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत की एक प्रक्रिया है. कांग्रेस ने आज तक आयोग के सामने कोई शिकायत नहीं की और न ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. राहुल गांधी इस मामले को लेकर सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं. यदि उन्हें शिकायत हैं तो वे चुनाव आयोग जाएं या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं.
युवक कांग्रेस में ही हुई वोट चोरी
मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि युवक कांग्रेस में कांग्रेस ने चुनाव की प्रक्रिया शुरू की. उसको जोर शोर से प्रचारित किया गया. पार्टी में लोकतंत्र को दिखाने के लिए राहुल गांधी ने युवक कांग्रेस का चुनाव कराया. प्रदेश में हुए युवक कांग्रेस चुनाव में करीबन 15 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया. 50 रुपए के हिसाब से उनसे शुल्क लिया गया. इस तरह करीबन साढ़े 7 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई. चुनाव में साढ़े 4 हजार युवाओं ने चुनाव लड़ने के लिए सहमति जताई और इसके लिए इन युवाओं से करीबन 1 करोड़ रुपए लिए गए, लेकिन जब चुनाव हुए तो इसमें से 5 लाख वोट रिजेक्ट किए गए और साढ़े तीन लाख वोट को होल्ड किया गया.
राहुल गांधी बने मार्शल आर्ट गुरु, जिलाध्यक्षों को सिखाए किक, बोले-मोहब्बत से करो वार
राहुल गांधी को भायी पचमढ़ी की वादियां, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में की जंगल सफारी
इस तरह साढ़े 8 लाख वोट की चोरी राहुल गांधी द्वारा की गई. इसका जवाब ही कांग्रेस नहीं दे पाई. साढ़े 6 लाख कार्यकर्ताओं ने मतदान किया और जब रिजल्ट आया तो यश घनघौरिया चुनाव जीते. कांग्रेस ने युवक कांग्रेस में चुनाव के लिए उम्र की सीमा 18 से 35 साल रखी गई थी, लेकिन तय उम्र के हिसाब से ज्यादा उम्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी खुद चांदी की चम्मच लेकर आगे बढ़े, इसलिए वंशवाद को बढ़ाने और नेताओं को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने युवक कांग्रेस में कराया है.