इटली के मार्को का हिंदी से प्रेम, बोले- हर हिंदुस्तानी एक उपन्यास, हिंदी करती है इमोशनल

मार्को जब 17 बरस के थे, तब वेनिस इटली में रहते हुए वे अपने कल्चर से बहुत अलग किसी देश के कल्चर को जानना समझना चाहते थे. तलाश भारतीय संस्कृति पर आकर ठहरी, लेकिन रास्ता हिंदी ही बनी. उन्होंने यूनिवर्सिटी में हिंदी कोर्स में एडमिशन लिया. 2 साल हिंदी पढ़ी, लेकिन जैसा कि मार्को ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा "मुझे हिंदी से लगाव हो गया था, लेकिन अभी और संदर्भ की जरुरत थी. इसके लिए मैं भारत आ गया. अब तो ये रिश्ता 32 साल पुराना हो चुका है. इन 32 सालों में ना मैने हिंदी को छोड़ा, ना हिंदी ने मुझो छोड़ा. मैं जब तक इस धरती पर हूं, ये प्यार बना रहेगा." मार्को भोपाल में हुए विश्वरंग का हिससा बनने भोपाल पहुंचे थे.

कभी लगता है कि किसी एक शख्सियत के साथ मैंने एक पूरा उपन्यास खत्म किया है. मार्को जॉली वेनिस में रहते हैं, लेकिन उनके दिल का एक हिस्सा हमेशा भारत के लिए धड़कता है. 32 बरस की हुई इस मोहब्बत में कभी कोई तल्खी नहीं आई.

भोपाल: हिंदी सीखने से इटली के रहने वाले मार्को की जिंदगी में क्या बदला? जब मैं मार्को से ये सवाल करती हूं, तो मुस्कान उनके होठों से ज्यादा आंखों में उतरती है और वो कहते हैं, हिंदी के बारे में सोचता हूं तो बहुत इमोशनल हो जाता हूं. मैं बहुत बातें करता हूं. हर हिंदुस्तानी के पीछे उतनी लंबी कहानी है कि रोज मैं दस उपन्यास पढ़ता हूं. भारत में जब मैं लोगों से मिलता हूं, तो हर शख्स एक कहानी की तरह मेरे सामने खुलता है.

मार्को से हमारा सवाल था कि भारत ने आपकी जिंदगी में क्या बदला? वे कुछ गुरुर के साथ कहते हैं,"मैने अपनी संस्कृति को छोड़ा नहीं था. उसके साथ-साथ मैं एक नई संस्कृति से जुड़ रहा था, तो भारत में आने के बाद जो यहां की संस्कृति से मैंने सीखा वो ये कि भारतीय संस्कृति लचीली है, फ्लेक्जिबल है. ये सबसे बड़ी खूबी है. कैसे यहां अलग-अलग संस्कृति एक साथ रहती है. इटली उतना बड़ा नहीं है, लेकिन भारत जो कि एक विशाल देश है. जहां कितनी संस्कृतियां समाई हुई हैं. आपकी अपनी जिंदगी में भारतीय संस्कृति ने क्या बदला इस पर मार्को कहते हैं, भारत मजबूत बना देता है. ये देश मुश्किल का सामना करना सिखाता है, किसी भी उतार-चढ़ाव में भी.

भीष्म साहनी पर लिखी थीसिस

ग्रीस में जब हिंदी की वजह से मार्को का सफर आसान हुआ

हिंदी से प्यार करना और बात है, लेकिन क्या दुनिया के नक्शे पर हिंदी रास्ते बनाती है. मार्को ग्रीस की अपनी यात्रा का एक वाकया बताते हैं, मैं ये मानता हूं कि हिंदी बोलकर हर दरवाजा खुलता है. मैं ग्रीस में था, वहां मुझे किराए की गाड़ी चाहिए थी. मुश्किल ये थी कि ड्राइविंग लाइसेंस मैं लेकर नहीं गया था. वहां गाड़ी किराए पर देने वाले एक भारतीय से मेरी मुलाकात हुई. मैंने जैसे ही हिंदी में बोला, वो इतना खुश हुए कि तुरंत उन्होंने गाड़ी किराए पर दे दी.

वो शायद बिहार के रहने वाले थे. मैंने उन्हें बताया कि मैं अक्सर बनारस आता रहता हूं. बगैर लाइसेंस के मुझे गाड़ी मिल गई. इस भाषा में ऐसा लगाव है कि जब बाहर दुनिया के दूसरे हिस्से में किसी को हिंदी बोलते सुनते हैं, तो बहुत से लोगों के आंसू आ जाते हैं. पाकिस्तानी ड्राइवर हालांकि वो उर्दू ज्यादा बोलते हैं. दुबई में 10-15 दफा हुआ, उन्होंने मुझे हिंदी बोलते देखा, तो मुझसे गाड़ी का पैसा नहीं लिया.

मार्को ने भीष्म साहनी पर लिखी अपनी थीसिस

मार्को 3 भाषाओं के जानकार हैं, लेकिन हर भाषा के लिए उनके जज्बात अलग हैं. वे बताते हैं, अंग्रेजी मैंने म्यूजिक के शौक में सीखी थी. इटेलियन तो मेरी मातृभाषा ही है. हिंदी के बारे में सोचता हूं, तो इमोशनल हो जाता हूं. वे बताते हैं, मैने थीसिस भीष्म साहनी पर लिखी है. कुंवर नारायण और केदारनाथ से भी मेरा बहुत जुड़ाव रहा. उनसे मिलता था. वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे. अलका सरावगी जो हैं, उनके उपन्यास का अनुवाद भी मैंने किया है.

हिंदी को लेकर मार्को ने खोले राज

फिर वो कुछ ठहकर कहते हैं, हिंदी साहित्य तो मैं पढ़ता ही हूं, लेकिन हिंदी के बारे में सोचकर ही मैं इमोशनल हो जाता हूं. हर हिंदुस्तानी एक उपन्यास है. उसके पीछे एक लंबी कहानी है. इस तरह जब मैं इनसे मिलता हूं, बहुत सारी बातें करता हूं, तो एक तरह से 10 उपन्यास रोज पढ़ता हूं. हर शख्स एक कहानी लिए मुझे मिलता है.