हाथ में आई थी 'सिद्धार्थ', ऐसे शुरू हुई जर्मन लड़के की भारत से प्रेम कहानी

जर्मन में जन्मे हैंस वर्नर ने कुल पंद्रह बरस की उम्र में अपने पिता को खो दिया था. जाहिर है इस छोटी उम्र में सिर से पिता का साया उठ जाना हैंस के लिए भी सदमा था. हैंस कहते हैं, "हमारे परिवार में खुद मेरे भीतर काफी हलचल थी. बहुत बेचैनी थी. उसी समय मेरे हाथ में हेमन हेस्से का उपन्यास आया, जिसका नाम था सिद्धार्थ. ये 1922 में ये जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था. वो पढ़कर मेरे भीतर एक तस्वीर खिंचने लगी. मेरी अपनी संस्कृति के बाद दूसरी संस्कृति के बारे में.

भोपाल: जर्मनी में पैदा हुआ वो लड़का उस बरस पंद्रह साल का हुआ था जब उसने अपने पिता को खो दिया. इत्तेफाक की बात थी कि उसी बरस हेमन हेस्से का उपन्यास सिद्धार्थ उसके हाथ में आया. एक उपन्यास के बदलते पन्नों से उसकी अपनी जिंदगी ने करवट ले ली. जर्मनी का वो लड़का भारत की खोज में निकल पड़ा. पंद्रह बरस का वो लड़का अब स्वीडन में छात्रों को हिंदी पढ़ाता है. हिंदी के साथ शुरू हुई प्रेम कहानी के क्लाइमेक्स लिए अब कुछ बरस भारत में बिताना चाहता है.

बौध्द धर्म के बारे में दिलचस्पी बढ़ी. मैं अपनी संस्कृति से बहुत दूर भारत की संस्कृति के बारे में जानना चाहता था. मैं चाहता था कि इसे आगे बढ़ाऊं और ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करूं. तभी पता चला कि जर्मनी में इंडोलॉजी नाम से विषय के बारे में पता चला. ये जानकारी पता चली कि यहां से संस्कृत सीख सकते हैं. ये 1983 के आस पास की बात होगी. ये चालीस साल पहले की बात है." हैंस भोपाल में चल रहे विश्व रंग महोत्सव में प्रवासी लेखक के तौर पर शामिल हुए.

अम्मा ने कहा बेटा तुम भविष्य बर्बाद कर लोगे

अब धाराप्रवाह हिंदी बोलते हैंस हिंदी की तुकबंदियां सुनाते हैं. कहते हैं, "आस कहती है बढ़ो, सामने मंजिल मेरी और थका जाता हूं मैं. और फिर कुछ ठहरकर हैंस हिंदी से अपने लगाव भारत से अपने जुड़ाव की कहानी सुनाते हैं. बताते हैं कि जब पहली बार भारत को जानने समझने हिंदी सीखने की बात अपने घर में साझा की थी. तब मेरी अम्मा को अजीब लगा था. मैंने जब कहा कि "मैं स्कूल के एंडोलॉजी की तरफ जाना चाहता हूं, तो मेरी अम्मा ने कहा तुम अपने भविष्य को बर्बाद क्यों कर रहे हो बेटा. फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि लेकिन अब वो कहती है तुमने ठीक किया. तुम्हारे माथे पर यही लिखा था. अब वो 94 साल की हैं और कमजोर हो गई हैं. थोड़ी बीमार रहती हैं, पर वो बहुत अच्छी हैं."

जर्मनी में जन्में स्वीडन में बसे और हिंदी का झंडा उठाया

हैंस की अपनी जिंदगी ये बताती है कि कैसे उन्होंने दुनिया को अपनी ही यात्रा में एक कर दिया. मूलत: जर्मनी के हैं हैंस वर्नर, लेकिन पंद्रह साल से स्वीडन में रह रहे हैं. वे कहते हैं यूरोपीय यूनियन में देश बदलना आसान होता है. इसलिए मैं स्वीडन में बस गया हूं. लेकिन हूं जर्मन और मुझे जर्मन भाषा भी बहुत अच्छे से आती है. फिर वो हिंदी की बात करते हुए कहते हैं, "हिंदी हो या उर्दू हिंदी की दुनिया में उर्दू को बहुत पसंद करते हैं. गजल उर्दू के नजदीक है. उसमें मीठे अल्फाज हैं, फारसी के भी लफ्ज होते हैं."

हिंदी जिंदगी की जरूरत, जॉब्स की भाषा बने

हैंस खेद शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, "मैं दो अनुवादकों को जानता हूं. दक्षिण एशिया के बहुत अच्छे अनुवाद करते हैं, लेकिन उन्हें वेतन नहीं मिलता. हम शौक के लिए प्रेम से अनुवाद करते हैं. हमें वेतन नहीं मिलता. ये खेद की बात है." वे कहते हैं, "मैं छात्रों को पढ़ाते हुए कहता हूं कि अगर हिंदी पढ़ना चाहते हो आ जाओ, लेकिन इसमें जॉब्स मिलना मुश्किल है. इसमें जिंदगी बनाना मुश्किल है. अगर हिंदुस्तान में कोरिया, जापान की तरह हिंदी के साथ जॉब्स बन जाएं. दुभाषियों का महत्व बन जाए तो राह बन सकती है. फिर दुनिया भर से आसानी से लोग यहां आएंगे. जिस तरीके से पूरी दुनिया में लोग चीनी सीखते हैं ऐसे हिंदी सीखी जाएगी. मुश्किल अभी ये है कि यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं भी हिंदी में जॉब्स नहीं हैं."

झुम्पा लाहिरी से प्रेरणा मिली, हिंदी में लिखी कहानी

हैंस कहते हैं एक ही भाषा जर्मन भाषा मुझे ठीक ढंग से आती है. हिंदी के साथ मेरी प्रेम कहानी अलग है. झुम्पा लाहिरी जिस तरह से अंग्रेजी में लिखती रही हैं. फिर उन्होंने रोम में रहते हुए इतालवी में लिखना शुरू किया, तो मुझे लगा कि ये तुम भी कर सकते. मैं हिंदी में लिख सकता हूं. मैंने कुछ हिंदी की कहानियां लिखी हैं, जो प्रकाशित हुई हैं.

अगर मेरी मोहब्बत बुलाए तो भारत आने का फिर जरूर सोचूंगा

हैंस कहते हैं, "वैसे मेरी अच्छी खासी स्वीडन में जॉब है, लेकिन अगर भारत में लोग मुझे चाहते हैं. तो एक दो साल के लिए यहां आने के बारे में सोच सकता हूं. विजिंटिंग प्रोफेसर के तौर पर अगर कोई बुलाना चाहे तो मैं इस बारे में सोचूंगा."