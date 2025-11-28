ETV Bharat / state

विश्व रंग 2025 में AI टीचर से फ्यूचर पूछ रहे युवा, दुनियाभर के 1000 कलाकर होंगे शामिल

भोपाल में रविंद्र भवन परिसर में अंतरराष्ट्रीय साहित्य-कला महोत्सव 'विश्व रंग 2025' के सातवें संस्करण में 60 देशों के साहित्यकार, कलाकार व विद्वान हुए शामिल.

BHOPAL INTERNATIONAL FESTIVAL 2025
भोपाल में अंतरराष्ट्रीय साहित्य-कला महोत्सव 2025 का आयोजन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 2:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: इंसानों का भविष्य कैसा होगा, क्या भविष्य में एआई लोगों के लिए खतरा बन सकता है. ChatGPT या जैमिनी दोनों में से बेहतर एआई प्लेटफार्म कौन सा है. ये वो सवाल हैं, जो राजधानी भोपाल में आयोजित 7वें विश्व रंग में आने वाले युवा और प्रतिभागी एआई टीचर से पूछ रहे हैं. ये एआई टीचर भी पूछने वालों के संतोषजनक जवाब देकर सबको अचंभित कर रही है. एआई टीचर को रवींद्र नाथ टैगोर यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत किया गया है. आयोजकों को कहना है कि इस प्रकार के केवल 100 एआई टीचर ही भारत में हैं.

7वें विश्वरंग का भव्य शुभारंभ

प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविंद्र भवन परिसर में गुरुवार रात अंतरराष्ट्रीय साहित्य-कला महोत्सव 'विश्व रंग 2025' के सातवें संस्करण का शुभारंभ अत्यंत भव्यता के साथ हुआ. उद्घाटन समारोह में राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन, रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति व विश्वरंग के महानिदेशक डॉ. संतोष चौबे सहित विभिन्न देशों से आए साहित्यकार, कलाकार और विद्वान मौजूद रहे. कार्यक्रम में विश्वरंग हिंदी रिपोर्ट और विश्वरंजन क्लॉज का लोकार्पण किया गया. साथ ही रचनाकार ममता कालिया, हरीश मीनाश्रु, चन्द्रभान ख्याल, एचएन शिवप्रकाश, लक्ष्मण गायकवाड़ और परेश नरेन्द्र कामत को विश्वरंग मानद अलंकरण से सम्मानित किया गया.

एआई टीचर ने छात्रों के विभिन्न सवालों का जवाब दिया (ETV Bharat)

भारतीय संस्कृति और वैश्विक साहित्य का समन्वय

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि "विश्व रंग भारतीय परंपरा और आधुनिक विचारधारा को जोड़ने वाला सशक्त सांस्कृतिक सेतु है." वहीं मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह ने भारतीय साहित्य को वैश्विक समाज के लिए मानवीय संवेदना और सांस्कृतिक संतुलन का अद्भुत मार्गदर्शक बताया. विश्वरंग के निदेशक डॉ. संतोष चौबे ने कहा कि "विश्व रंग केवल एक महोत्सव नहीं, बल्कि सभ्यता, बहुभाषिकता और वैश्विक सौहार्द का मंच है, जो भारतीय रचनात्मक चेतना को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है."

सांस्कृतिक विविधता के साथ पारंपरिक व्यंजन का स्वाद

उद्घाटन से पहले निकली शोभायात्रा ने पूरे परिसर को रंगों, संगीत और लोक धुनों से सराबोर कर दिया. असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दलों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा और नृत्य शैलियों से भारतीय संस्कृति की व्यापकता को प्रदर्शित किया. जबकि बिहू, राजवाड़ी, मटकी और गरबा जैसे नृत्यों ने कार्यक्रम में उत्साह भर दिया. रवीन्द्र भवन परिसर में लगी प्रदर्शनियों में असम हैंडलूम, पारंपरिक ज्वेलरी, लोकपरिधान, हस्तशिल्प, विरासत और व्यंजनों ने पहले ही दिन दर्शकों का खास आकर्षण बटोरा. वहीं निमाड़ी, उड़िया और गुजराती समेत अन्य पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद भी यहां पहुंचने वाले लोगों को मिल रहा है.

BHOPAL INTERNATIONAL FESTIVAL 2025
रविंद्र भवन परिसर में अंतरराष्ट्रीय साहित्य-कला महोत्सव (ETV Bharat)

श्रीराम भारतीय कला केंद्र द्वारा प्रस्तुत नृत्य नाटिका 'कृष्णा' ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. लगभग ढाई घंटे की इस प्रस्तुति में भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर महाभारत तक की लीलाओं को उत्कृष्ट कला, शैली और सजीव अभिनय के माध्यम से मंचित किया गया. पद्मश्री शोभा दीपक सिंह के निर्देशन में तैयार इस मंचन में मयूरभंज छऊ और कलारीपयट्टू जैसी भारतीय नृत्य परंपराओं का सटीक मिश्रण देखने को मिला. उत्कृष्ट कोरियोग्राफी, प्रकाश व्यवस्था, वेशभूषा और संगीत ने प्रस्तुति को आध्यात्मिक और कलात्मक दोनों स्तरों पर यादगार बना दिया.

TAGGED:

VISHWA RANG 2025
CHATGPT AND GEMINI AI
BHOPAL VISHWA RANG AI TEACHERS
BHOPAL INTERNATIONAL FESTIVAL
BHOPAL VISHWA RANG 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.