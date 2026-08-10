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पूर्व मंत्री अजय विश्नोई के बंगले में चोरी, भोपाल के VIP इलाके भी सुरक्षित नहीं, बंगले में टूटे ताले

पूर्व मंत्री अजय विश्नोई के बंगले में चोरी ( Etv Bharat )

भोपाल : राजधानी भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. शहर के बेहद संवेदनशील और वीआईपी इलाके में चोरों ने बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. चोरों ने वीआईपी क्षेत्र चार इमली में वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मंत्री अजय विश्नोई के सरकारी बंगले को निशाना बनाया है. जिस इलाके में यह घटना हुई, वहां और भी जन प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के सरकारी आवास हैं. ऐसे में इस घटना ने भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. पूर्व मंत्री अजय विश्नोई के बंगले में चोरी दरअसल, हबीबगंज थाना क्षेत्र के VIP इलाके चार इमली में स्पेशल डीजी अजय शर्मा के घर के सामने पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय विश्नोई का बंगला है. चोरों ने पूर्व मंत्री के इसी बंगले में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. चोरों ने मौके का फायदा उठाकर बंगले को निशाना बनाया है. घर की अलमारी, गेट के लॉक व अन्य लॉकर टूटे हुए पाए गए, लेकिन चोरों ने कितना माल साफ किया है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकती है. हबीबगंज पुलिस को जैसे ही वारदात की सूचना मिली तो मौके पर पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच गए और एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टूटे हुए ताले (Etv Bharat)