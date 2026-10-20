मध्य प्रदेश पुलिस के 18,500 पदों पर जल्द होगी भर्ती, शस्त्र पूजन के बाद मोहन यादव ने किया ऐलान
विजयादशमी पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जिला पुलिस लाइन में आयोजित शस्त्र पूजन समारोह में शामिल हुए. सिद्धार्थ माछीवाल की स्पेशल रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 9:36 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 9:54 PM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विजयादशमी के अवसर पर इंदौर पुलिस लाइन में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में सहभागिता कर शौर्य, पराक्रम और राष्ट्र रक्षा की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन किया. इस अवसर पर उन्होंने पुलिस विभाग में 18,500 पदों पर जल्द ही भर्ती करने का ऐलान किया है. शस्त्र पूजन के अवसर पर उन्होंने मां कालका की आराधना की तथा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच परंपरागत तलवार, भाला सहित अत्याधुनिक एके-47 और अन्य अस्त्र-शस्त्रों का विधि-विधान से पूजन किया.
मुख्यमंत्री को महिला पुलिस दल द्वारा दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस वाहन, अश्वों का पूजन करने के साथ शस्त्रागार का अवलोकन भी किया. कार्यक्रम में उन्होंने कन्या पूजन भी किया. कार्यक्रम में उन्हें महिला पुलिस दल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.
विजयादशमी के अवसर पर आयोजित इस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा "विजयादशमी का पर्व भगवान श्रीराम द्वारा रावण वध के माध्यम से अधर्म पर धर्म की विजय तथा मां दुर्गा द्वारा महिषासुर वध के माध्यम से नारी शक्ति के सामर्थ्य का संदेश देता है. इस कार्यक्रम में एक ऐप भी लॉन्च किया गया इस ऐप के माध्यम से पुलिसकर्मियों की ड्यूटी संबंधी जानकारी, संबंधित थानों और अधिकारियों का विवरण, संपर्क सुविधाएं तथा आवश्यक पुलिस सेवाओं की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेगी."
अगले दो वर्षों में रिक्त पदों को भरने की दिशा में भी काम किया जाएगा
उन्होंने यातायात प्रबंधन, सड़क सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था के लिए 51 मोटरसाइकिल उपलब्ध कराने की पहल की भी सराहना की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में 18,500 पदों पर भर्ती का निर्णय लिया गया है. आगामी दो वर्षों में रिक्त पदों को भरने की दिशा में भी काम किया जाएगा. प्रदेश में विभिन्न विभागों में कुल 85 हजार पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की विशेष परीक्षाएं जनवरी-फरवरी में आयोजित करने की योजना का उल्लेख किया.
प्रदेश के पुलिस बलों में होंगे पुलिस बैंड
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी और 15 अगस्त पर परेड की गरिमा बढ़ाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले और पुलिस बल में पुलिस बैंड की व्यवस्था विकसित करने की दिशा में पहल की जा रही है. इसके लिए 750 पदों पर भर्ती किए जाने की बात भी उन्होंने कही. कार्यक्रम में इंदौर पुलिस द्वारा नशामुक्ति के क्षेत्र में जनजागरण के लिये किये गए कार्यों के संबंध में तैयार लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया.
कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद श्री शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, संभागायुक्त भास्कर लाक्षाकार, कलेक्टर शिवम वर्मा, रमेश मेंदोला, श्रीमती मालिनी गौड़, मधु वर्मा, महेंद्र हार्डिया, सुश्री उषा ठाकुर, श्री सुमित मिश्रा, श्री श्रवण चावड़ा, श्री गौरव रणदीवे, सावन सोनकर सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे.