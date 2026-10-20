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मध्य प्रदेश पुलिस के 18,500 पदों पर जल्द होगी भर्ती, शस्त्र पूजन के बाद मोहन यादव ने किया ऐलान

मोहन यादव इंदौर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हुए शामिल ( ETV Bharat )

इंदौर: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विजयादशमी के अवसर पर इंदौर पुलिस लाइन में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में सहभागिता कर शौर्य, पराक्रम और राष्ट्र रक्षा की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन किया. इस अवसर पर उन्होंने पुलिस विभाग में 18,500 पदों पर जल्द ही भर्ती करने का ऐलान किया है. शस्त्र पूजन के अवसर पर उन्होंने मां कालका की आराधना की तथा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच परंपरागत तलवार, भाला सहित अत्याधुनिक एके-47 और अन्य अस्त्र-शस्त्रों का विधि-विधान से पूजन किया.

मुख्यमंत्री को महिला पुलिस दल द्वारा दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस वाहन, अश्वों का पूजन करने के साथ शस्त्रागार का अवलोकन भी किया. कार्यक्रम में उन्होंने कन्या पूजन भी किया. कार्यक्रम में उन्हें महिला पुलिस दल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV Bharat) मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का मौका, 9898 पदों पर निकली बंपर भर्ती, देखें पूरी लिस्ट विजयादशमी के अवसर पर आयोजित इस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा "विजयादशमी का पर्व भगवान श्रीराम द्वारा रावण वध के माध्यम से अधर्म पर धर्म की विजय तथा मां दुर्गा द्वारा महिषासुर वध के माध्यम से नारी शक्ति के सामर्थ्य का संदेश देता है. इस कार्यक्रम में एक ऐप भी लॉन्च किया गया इस ऐप के माध्यम से पुलिसकर्मियों की ड्यूटी संबंधी जानकारी, संबंधित थानों और अधिकारियों का विवरण, संपर्क सुविधाएं तथा आवश्यक पुलिस सेवाओं की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेगी." मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV Bharat) अगले दो वर्षों में रिक्त पदों को भरने की दिशा में भी काम किया जाएगा