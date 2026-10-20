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बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रभु राम ने किया रावण दहन, भोपाल में मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी जले

भोपाल में प्रभु राम ने किया रावण दहन ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल के TT नगर दशहरा मैदान में विजयादशमी का उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत के संदेश के साथ मनाया गया. रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मैदान में पहुंचे. लेकिन इस बार दशहरा उत्सव के बीच शहर के एक ऐतिहासिक मैदान को बचाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. रावण दहन कार्यक्रम में भोपाल सांसद आलोक शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग और विधायक भगवानदास सबनानी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

रावण दहन पर दशहरा मैदान को बचाने का मुद्दा भी उठ