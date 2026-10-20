बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रभु राम ने किया रावण दहन, भोपाल में मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी जले
भोपाल में रावण दहन पर उठा TT नगर दशहरा मैदान बचाने का मुद्दा, सांसद आलोक शर्मा बोले हर हाल में करेंगे संरक्षण. रिपोर्ट आबिद मुमताज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 10:12 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल के TT नगर दशहरा मैदान में विजयादशमी का उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत के संदेश के साथ मनाया गया. रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मैदान में पहुंचे. लेकिन इस बार दशहरा उत्सव के बीच शहर के एक ऐतिहासिक मैदान को बचाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. रावण दहन कार्यक्रम में भोपाल सांसद आलोक शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग और विधायक भगवानदास सबनानी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.
रावण दहन पर दशहरा मैदान को बचाने का मुद्दा भी उठ
भोपाल में रावण दहन के साथ TT नगर दशहरा मैदान को बचाने का मुद्दा भी उठ गया. इस दौरान सांसद आलोक शर्मा ने TT नगर दशहरा मैदान के संरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया. सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि "इस मैदान को बचाने के लिए सभी लोग मिलकर संकल्प लेंगे और इसके संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे. भोपाल में TT नगर दशहरा मैदान जैसा दूसरा कोई मैदान नहीं है, जहां सामाजिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक कार्यक्रम बड़े स्तर पर आयोजित किए जा सकें."
उन्होंने मैदान में बढ़ते अतिक्रमण पर चिंता जताते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक स्थल को सुरक्षित रखना जरूरी है. शर्मा ने साफ किया कि मैदान केवल दशहरा उत्सव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शहर की सामाजिक गतिविधियों और सामूहिक आयोजनों का भी महत्वपूर्ण केंद्र है. ऐसे में इसकी पहचान और उपयोगिता को बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे.
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बुराई पर अच्छाई की जीत के संदेश के साथ दशहरा मैदान के संरक्षण के लिए उठी आवाज
विजयादशमी के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में एक ओर रावण दहन के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया, तो दूसरी ओर TT नगर दशहरा मैदान के भविष्य और उसके संरक्षण को लेकर भी आवाज उठी. अब देखना होगा कि मैदान को अतिक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए किस स्तर पर क्या कदम उठाए जाते हैं.