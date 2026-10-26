मक्खन जैसे होंगे सिवनी-बालाघाट के रोड, विदिशा-भोपाल का सफर सुपरफास्ट, मध्य प्रदेश में बनेंगे 2 फोरलेन
खुल गया विदिशा भोपाल फोरलेन का टेंडर, डेढ़ हजार करोड़ से बनेगा सिवनी-बालाघाट फोरलेन, गड्ढे से मिलेगी मुक्ति, सफर होगा आसान. रिपोर्ट- कपिल तिवारी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 12:45 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 4:06 PM IST
सागर: जिस विदिशा से पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी, पूर्व लोकसभा नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सांसद रहे हैं. उस विदिशा की राजधानी भोपाल से कनेक्टिवटी को लेकर हमेशा सवालिया निशान लगते थे. महज 56 किमी की इस सड़क की बदहाली किसी से छिपी नहीं थी और ये हर चुनाव का मुद्दा होता था. लेकिन अब बड़ी खुशखबरी है कि विदिशा भोपाल फोरलेन रोड के टैंडर हो गए हैं. करीब 736 करोड़ की लागत से ये फोरलेन रोड बनने जा रहा है.
इसके साथ-साथ सिवनी और बालाघाट रोड को भी फोरलेन किए जाने के टैंडर हो गए हैं. ये रोड 1563 करोड़ की लगात से फोरलेन होने जा रहा है. इन दोनों सड़कों के उन्नयन पर करीब 2300 करोड़ खर्च होने जा रहे हैं. एमपीआरडीसी इन सड़कों का निर्माण एंजेसी है. जिसने हाल ही में टेंडर जारी किए हैं और टेंडर की आखिरी तारीख 8 दिसंबर 2026 है. अलगे दो सालों में इन दोनों फोरलेन सड़कों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
2300 करोड़ की लागत से सड़कें फोरलेन में होगी तब्दील
मध्य प्रदेश में रोड कनेक्टिवटी सुधार के प्रयासों के बीच दो बहुप्रतीक्षित टूलेन सड़कों का उन्नयन फोरलेन सड़कों में किया जा रहा है. जिसमें विदिशा भोपाल और सिवनी बालाघाट शामिल हैं. इन दोनों बड़ी सड़क परियोजनाओं के टेंडर जारी हो गए हैं और 2300 करोड़ की लागत से दोनों सड़क परियोजनाओं को फोरलेन में बदला जाएगा. सिवनी–बालाघाट मार्ग और भोपाल-विदिशा मार्ग (SH-18) को दिसंबर 2028 तक फोरलेन करने का लक्ष्य रखा गया है. मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (MPRDC) ने हाल ही में दोनों सड़कों के टेंडर जारी कर दिए हैं. दोनों सड़क परियोजनाएं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के तहत विकसित होगी.
क्या होता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM)
इस माॅडल के तहत जिन सड़कों का निर्माण होता है, इनमें परियोजना के कंस्ट्रक्शन फेस में सरकार कुल परियोजना लागत का 40% हिस्सा पांच बराबर किस्तों में अनुदान के रूप में देती है. वहीं सड़कों को बनाने वाला निजी डेवलपर का योगदान शेष 60% राशि स्वयं जुटाता है. जिसमें से कुछ हिस्सा इक्विटी और बाकी बैंक ऋण के रूप में होता है. परियोजना पूरी होने के पर सरकार निजी डेवलपर को उसकी निवेश राशि और ब्याज का भुगतान एक तय अवधि में छमाही या सालाना किस्तों में करती है. HAM परियोजनाओं में टोल वसूलने की जिम्मेदारी सरकार या संबंधित प्राधिकरण की होती है, निजी कंपनी का इसमें सीधा जोखिम नहीं होता.
भोपाल - विदिशा मार्ग
भोपाल विदिशा मार्ग की बात करें, तो ये मार्ग काफी व्यस्त यातायात वाला मार्ग है. भोपाल–विदिशा मार्ग को स्टेट हाइवे 18 (SH-18) के नाम से जाना जाता है. लेकिन पिछले कई सालों से इस मार्ग की बदहाली किसी से छिपी नहीं है. इस मार्ग को फोरलेन में तब्दील किए जाने की लंबे समय से चल रही मांग को पूरा करने सरकार ने कई प्रयास किए, लेकिन किसी ना किसी कारण से ये मार्ग तैयार नहीं हो पाया. अब एमपीआरडीसी ने जो टेंडर जारी किया है, उसमें करीब 45 किमी लंबे मार्ग को पेव्ड शोल्डर के साथ फोरलेन में तब्दील किया जाएगा. जिस पर करीब 736 करोड की लागत आएगी. ये मार्ग दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
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सिवनी–बालाघाट मार्ग
इसी तरह करीब 91.64 किमी लंबे सिवनी बालाघाट मार्ग के भी एमपीआरडीसी ने टेंडर जारी कर दिए हैं. जिसे स्टेट हाइवे 72 (SH-72 ) के तौर पर जाना जाता है. इस मार्ग को भी पेव्ड शोल्डर के साथ फोरलेन के रूप में विकसित किया जाना है, जिसके टेंडर जारी हो गए हैं. फिलहाल सिवनी से बालाघाट जाने में 2-3 घंटे का समय लगता था. इस सड़क के फोरलेन में तब्दील होने से ये समय आधा रह जाएगा. खास बात ये है कि इस मार्ग के फोरलेन उन्नयन के साथ करीब 15.69 किमी लंबा सिवनी बायपास भी शामिल है. ये मार्ग सिवनी से बरघाट, लालबर्रा और बालाघाट को आपस में जोड़ता है.
क्या होगा फायदा
इन दोनों स्टेट हाइवे को टूलेन से फोरलेन में तब्दील होने पर यातायात क्षमता का विस्तार होगा और आवागमन सुविधाजनक हो जाएगा. भोपाल विदिशा मार्ग फोरलेन होने से यहां पर्यटन सुविधाओं के विस्तार में तेजी आएगी. यहां पर सांची जैसा विश्व प्रसिद्ध स्थल है. विदिशा में प्रसिद्ध ग्रीक यात्री होलोडोरस का स्तंभ है. वहीं विदिशा से आगे ग्यारसपुर में माला देवी मंदिर है. इसके साथ सिवनी बालाघाट मार्ग में करीब 6 किमी पेंच टाइगर रिजर्व का रास्ता पड़ता है. जो पर्यटन व्यवसाय बढ़ाने के साथ-साथ बालाघाट के मलजखंड के तांबा और भारवैली के मैग्नीज खदानों से मालढुलाई के लिए मददगार होगा.