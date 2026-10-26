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मक्खन जैसे होंगे सिवनी-बालाघाट के रोड, विदिशा-भोपाल का सफर सुपरफास्ट, मध्य प्रदेश में बनेंगे 2 फोरलेन

मध्य प्रदेश में बनेंगे 2 फोरलेन ( ETV Bharat )

सागर: जिस विदिशा से पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी, पूर्व लोकसभा नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सांसद रहे हैं. उस विदिशा की राजधानी भोपाल से कनेक्टिवटी को लेकर हमेशा सवालिया निशान लगते थे. महज 56 किमी की इस सड़क की बदहाली किसी से छिपी नहीं थी और ये हर चुनाव का मुद्दा होता था. लेकिन अब बड़ी खुशखबरी है कि विदिशा भोपाल फोरलेन रोड के टैंडर हो गए हैं. करीब 736 करोड़ की लागत से ये फोरलेन रोड बनने जा रहा है.

इसके साथ-साथ सिवनी और बालाघाट रोड को भी फोरलेन किए जाने के टैंडर हो गए हैं. ये रोड 1563 करोड़ की लगात से फोरलेन होने जा रहा है. इन दोनों सड़कों के उन्नयन पर करीब 2300 करोड़ खर्च होने जा रहे हैं. एमपीआरडीसी इन सड़कों का निर्माण एंजेसी है. जिसने हाल ही में टेंडर जारी किए हैं और टेंडर की आखिरी तारीख 8 दिसंबर 2026 है. अलगे दो सालों में इन दोनों फोरलेन सड़कों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.