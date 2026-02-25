ETV Bharat / state

विहिप नेता साध्वी रंजना पर भोपाल में जानलेवा हमला, संगठन के कार्यकर्ता ने घेरा थान, अतिरिक्त बल तैनात

भोपाल: आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी रंजना दीदी पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है. घटना मिसरोद थाना क्षेत्र की है, जहां बताया जा रहा है कि गाड़ी आगे-पीछे करने को लेकर विवाद हुआ था. विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई. हमले की खबर लगते ही हिंदू संगठन के लोग थाने पहुंचे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की.

साध्वी रंजना दीदी अपनी कार से जा रही थी. इसी दौरान रास्ता देने को लेकर कुछ स्थानीय लोगों से कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और कुछ लोगों ने कथित रूप से साध्वी पर हमला कर दिया. आरोप है कि हमलावरों ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ भी की, जिससे वाहन को नुकसान पहुंचा है. घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई. जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया.

हमलावरों ने गाड़ी को पहुंचाया नुकसान (ETV Bharat)

हिंदू संगठन के लोग कार्रवाई की मांग को लेकर पहुंचे थाने

साध्वी रंजना दीदी ने घटना को गंभीर बताते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. घटना के विरोध में साध्वी रंजना दीदी स्वयं थाने पहुंचीं और हमला करने वालो लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. साध्वी रंजना दीदी के साथ वीएचपी संगठन के कई नेता भी थाने पहुंचे. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही अन्य हिंदू संगठन के लोग भी थाने पहुंच गए. जिसके बाद घटना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. हालात की गंभीरता को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया.

हमलावरों ने तोड़े गाड़ी के कांच (ETV Bharat)

इस मामले को लेकर थाना प्रभारी रतन सिंह परिहार ने कहा, "मामले की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज व प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."