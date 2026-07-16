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भोपाल पुलिस करती रही चेकिंग, नाक के नीचे से गाड़ी चोरी, पुलिसकर्मी ने निकाली थी चाबी

चेकिंग के दौरान पुलिस की मौजूदगी में स्कूटी चोरी, पुलिसकर्मी की भूमिका पर सवाल, रिपोर्ट लिखाने पीड़ित चार थानों के चक्कर काटता रहा.

VEHICLE THEFT INFRONT OF POLICE
पुलिसकर्मी ने रखी थी स्कूटी की चाबी और हो गई चोरी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 12:33 PM IST

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भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की नाक के नीचे चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है. चोरी की इस वारदात ने भोपाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप हैं कि चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी ने स्कूटी रुकवाकर उसकी चाबी अपने कब्जे में ली, लेकिन कुछ देर बाद वही स्कूटी एक अज्ञात युवक लेकर फरार हो गया. पीड़ित का दावा है कि पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद है. वहीं शिकायत दर्ज कराने के लिए उसे चार थानों के चक्कर लगाने पड़े.

पुलिसकर्मी ने रखी थी स्कूटी की चाबी और हो गई चोरी

भोपाल में इन दिनों वाहनों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है. इसी चैकिंग के दौरान सेंट्रल लाइब्रेरी चौराहे पर अजीबोगरीब घटना घटी. पीड़ित नदीम आलम, निवासी ललारिया, तहसील बैरसिया, ने पुलिस कमिश्नर को दिए आवेदन में बताया कि उसकी सुजुकी की स्कूटी को 13 जुलाई की रात करीब 8 बजे बहनोई मोहम्मद सगीर चला रहे थे. सगीर सेंट्रल लाइब्रेरी चौराहे से इब्राहिमपुरा की ओर जा रहे थे. इसी दौरान चौराहे पर पुलिस की वाहन चेकिंग चल रही थी. ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्कूटी रोककर उसकी चाबी अपने पास रख ली और 300 रु का चालान बनाया. सगीर के पास तब चालान भरने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने नदीम को मौके पर बुलाया. आरोप है कि इसी दौरान एक अज्ञात युवक स्कूटी लेकर मौके से फरार हो गया.

पीड़ित ने पुलिसकर्मी पर लगाए आरोप (Etv Bharat)

पीड़ित नदीम का आरोप है कि जब वह मौके पर पहुंचा और पुलिसकर्मियों से वाहन के बारे में पूछा तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला. उल्टा पुलिसकर्मी ने अभद्र व्यवहार करते हुए यहां तक कह दिया कि "चाचा, अब तुम्हारी गाड़ी गई." शिकायतकर्ता का आरोप है कि इससे संदेह पैदा होता है कि वाहन ले जाने वाले व्यक्ति के बारे में पुलिसकर्मी को जानकारी थी.

Vehicle theft infront of Police in bhopal
सेंट्रल लाइब्रेरी चौराहे की बताई जा रही घटना (Etv Bharat)

एफआईआर कराने काटने पड़े कई चक्कर

घटना के बाद नदीम चोरी की शिकायत दर्ज कराने के लिए मंगलवारा, तलैया, हनुमानगंज और गौतम नगर थाने पहुंचे, लेकिन हर थाने ने क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया. वहीं, ट्रैफिक पुलिस ने भी संबंधित चेकिंग अभियान से खुद को अलग बताया. शिकायत में जिस आरक्षक पर सवाल उठाए गए हैं, उसका नाम दिनेश डेहरिया बताया जा रहा है, जो हनुमानगंज थाने में पदस्थ है. हालांकि, आरक्षक ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने किसी अज्ञात व्यक्ति को चाबी नहीं सौंपी. उनके अनुसार चाबी पहले से ही वाहन में लगी थी और उसी का फायदा उठाकर अज्ञात युवक स्कूटी लेकर फरार हो गया.

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वहीं, मंगलवारा थाना प्रभारी अजय सोनी ने बताया, '' घटना हमारे थाना क्षेत्र की है. शिकायत को संज्ञान में लिया गया है और पूरे मामले की जांच कराई जा रही है. जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.''

आरक्षक पर बन सकता है मामला

इस मामले पर रिटायर्ड डीजी मैथिलीशरण गुप्त ने कहा, '' पुलिस को विशेष परिस्थितियों में वाहन जब्त करने का अधिकार है, लेकिन सामान्य स्थिति में वाहन की चाबी निकालकर अपने पास रखना पुलिस मैनुअल के अनुरूप नहीं माना जाता. यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो यह गंभीर लापरवाही का मामला बन सकता है. अब पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से निष्पक्ष जांच, संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई और उसकी स्कूटी बरामद कर वापस दिलाने की मांग की है.

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